El mensaje de Ana Bárbara a su familia en medio de la polémica

Han sido meses adversos para Ana Bárbara debido a las complejas circunstancias que la han enfrentado a varios miembros de su familia, entre ellos su hermano José Francisco Ugalde, quien interpuso una demanda en su contra alegando ser coautor del tema musical Fruta Prohibida. A este mediático proceso se han sumado las declaraciones de José Emilio Levy, hijo de su ex esposo José María Fernández El Pirru y la fallecida Mariana Levy, quien ha señalado al prometido de la cantante, Ángel Muñoz, como el responsable del supuesto distanciamiento de la famosa con sus seres queridos, una versión que la misma Ana Bárbara se encargó de echar por tierra agradeciendo el incondicional apoyo que ha recibido de su pareja especialmente en cuanto al cuidado de sus tres hijos: Emiliano, José María y Jerónimo. Bajo este panorama, la intérprete de Lo Busqué viajó a la capital de Colombia para asistir a la décimo tercera entrega de los Latino Music Awards, evento desde el cual dedicó un mensaje de paz y amor a su círculo más cercano.

A su paso por la alfombra roja de la premiación, la cantante ha querido mantener en privado los detalles de la complicada situación para centrarse en lo importante que es para ella su familia, motivo por el que dirigió unas palabras a sus seres amados señalando que sólo guarda buenos deseos para ellos. “Yo les mando luz, mi familia es mi familia, siempre se los digo. Es sagrada”, comentó dejando en claro que el cariño hacia los suyos prevalece independientemente de sus diferencias, “Desde donde ando y a donde vaya, cuando me duermo, siempre mando toda la luz para mi familia y bendiciones porque son parte de mi vida”, indicó en entrevista para las cámaras del programa De Primera Mano.

Respecto al problema que lidia con su hermano en los tribunales, Ana Bárbara señaló que dicho asunto está a cargo de su equipo legal: “Eso está en manos de los abogados que están de alguna manera afrontando esta situación fuera de lugar, de antemano se los digo, pero si tu tienes una casa, y alguien quiere decir que tu casa es de ellos, pues hay que contestar la demanda”, dijo recalcando que dicha acusación no tiene fundamento.

En esta mismo encuentro con la prensa, la artista ha recalcado que se encuentra en un estado de total serenidad junto a su prometido: “Yo estoy tranquila y contenta con mi pareja, claro que sí. Todo bien, Ángel, muy bien”, mencionó adoptando una actitud sumamente positiva ante estos recientes desacuerdos. Asimismo, aprovechó para desmentir los rumores que han circulado sobre su hijo menor: “Mi Jero también, mi Jero en casa por cierto, que de repente han dicho… mi Jero está en mi casa, muy bien”, añadió.

Cabe recordar que hace unos días Ana Bárbara explicó las razones por las que sus hijos mayores ya no viven con ella. “José María decidió irse con su papá, vive en Cuernavaca”, expuso en el programa Ventaneando antes de referirse al paradero de su primogénito, “Emiliano está en la universidad, ya independiente también, tuvimos una situación de que: ‘¿Sabes que, hijito?, en mi casa me gustan los horarios…’, ni modo. Mi hijo es un hombre hecho y derecho, y que es un hombre con bases, que le dimos lo mejor que pudimos su papá y yo, y el papá me apoya 100% en que le dimos lo que hemos tenido, y tiene muchas herramientas para salir adelante en su vida, ya tiene 22 años”, agregó.

