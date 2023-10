Elon Musk a la defensa de Amber Heard en el set de Aquaman y las diferencias con Jason Momoa

La vida de Amber Heard en los últimos años ha sido por decir lo menos, complicada. Hace poco más de un año se acababa el juicio legal que enfrentaba en contra de Johnny Depp -su ex marido-, perdiendo la demanda de difamación con el actor había interpuesto. El juicio sería uno del que difícilmente se pensaba que Heard se podría reconstruir en la industria y mucho se especuló sobre la posible desaparición de su personaje en la secuela de Aquaman que todavía no se ha estrenado. Después de una larga espera fue apenas hace un par de semanas que se estrenó el trailer de Aquaman and the Lost Kingdom, pero lo que nadie esperaba es lo que esto desataría. Y es que los fanáticos de Johnny Depp no se han quedado de brazos cruzados tras el triunfo del ganador del Oscar en la corte, pues pagado al gobierno para que se liberen los documentos que fueron parte de este proceso legal, entre los que resaltan las notas de la terapeuta de Heard, en las que quedaron reveladas una serie de situaciones que se dieron en torno de esta cinta. Según los documentos a los que ha tenido acceso Variety, a través de una publicación de Reddit, las anotaciones de la Dra. Dawn Hughes, el ambiente del set era ‘hostil’ hacia Heard, y según los relatos de la actriz, Jason no la quería en la cinta. De hecho, se llega al punto de asegurar que fue Elon Musk -con quien Amber tuvo una relación después de su ruptura con Depp- quien tuvo que intervenir con el estudio para que el papel de Amber no fuera recortado de la cinta (algo sobre lo que mucho se especuló a lo largo del juicio).

Lo que se dijo sobre la participación de Amber Heard en la película

Se sabe que durante el juicio en contra de Johnny Depp, se especuló mucho sobre si el papel de Heard sería completamente eliminado de la producción, pero las cosas quedaron en el aire cuando el estreno fue pospuesto. Ha de recordarse que aunque el juicio fue apenas hace un año, la ex pareja se enfrentó fuertemente con más de un paso por la corte durante seis años. Es por eso que, en las anotaciones de la terapeuta, la actriz apuntó a varios momentos difíciles en el set. En estos específicamente se hace referencia a James Wan, director de la cinta. “Me levantó la voz -Ni siquiera puedo publicar sobre Aquaman-, hace parecer que es mi culpa - le dije, ‘Lo siento’”, se lee en las anotaciones que la terapeuta de la actriz hizo a lo largo de su sesión, documentando los relatos de Heard, “Nadie puede tomarse selfies conmigo en el set, (me han) aislado”.

Las anotaciones de la terapeuta de Amber Heard sobre Jason Momoa

De acuerdo con los documentos del juicio, en las anotaciones escritas a mano por la terapeuta, se lee de manera aislada y como ideas separadas, al tratarse de sus comentarios durante una sesión: “Jason dijo que quería que me despidieran”, en otra más se alega, “Jason, borracho, tarde en el set. Vestido como Johnny. Tenía todos los anillos también”.

El desmentido de DC

Según Variety, aunque el equipo de Jason se negó a comentar al respecto, un vocero de DC, sí que negó las acusaciones: “Jason Momoa se condujo de forma profesional en todo momento en el set de Aquaman and the Lost Kingdom”. La publicación cuenta también con el testimonio de una persona que estuvo en las grabaciones realizadas en Londres a finales del 2021, quien ha negado esto, de hecho, apuntando a que siempre se mostró una buena relación entre los actores en el set. Sobre la supuesta vestimenta de Jason como Johnny Depp, se ha hecho énfasis en que el actor siempre ha vestido de esta forma, y es bien sabido que en las manos lleva joyería de forma habitual.

En la misma línea, el estudio negó lo dicho sobre el director: “James es conocido por tratar a los miembros de su elenco y equipo con el mayor de los respetos y por mantener un ambiente positivo y colaborativo en el set, las cintas de Aquaman no fueron la excepción”.

Los 16 puntos por los que Amber Heard apela el veredicto en favor de Johnny Depp

La intervención de Elon Musk

La investigación de la publicación estadounidense apunta a que los rumores de la desaparición del personaje de Amber no eran tan lejanos a la realidad, pues como se vio en el juicio contra Depp, hubo algún momento en el que la química entre ella y Jason en pantalla fue cuestionada. Según Variety, cuando la abogada de la actriz recibió el anuncio del despido de Amber entre la primera y la segunda cinta, fue una carta de los abogados de Elon Musk en la que supuestamente amenazaba con tomar acciones, lo que hizo que Heard permaneciera en la franquicia.

