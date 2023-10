La cariñosa felicitación de Salma Hayek a August, el hijo de su esposo con Linda Evangelista

Cuando Salma Hayek comenzó su historia de amor con François-Henri Pinault, su esposo, también inició una relación de gran cariño con los tres hijos mayores del empresario: Matilde y François, a quienes procreó durante su matrimonio con Dorothée Lepère y August James, producto de su relación con la top modelo Linda Evangelista. En los 14 años en los que la veracruzana ha estado casada con el francés, la unión familiar ha sido una prioridad, por esta razón no es para nada raro ver a la actriz conviviendo con los hijos de su esposo con quienes ha construido una relación muy especial, sobre todo con el menor de los tres, August, con quien recientemente realizó un divertido viaje a Baja California, donde tuvo la oportunidad de mostrarle al joven las delicias culinarias y belleza natural de nuestro país. A casi un mes de haber celebrado los dulces 16 de su hija Valentina Paloma, la menor de los Pinault, la familia se vuelve a vestir de fiesta esta vez por los 17 de August con quien, en abril pasado Salma y Valentina desfilaron sobre la red carpet de un evento organizado por la revista TIME en Nueva York.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El mensaje de Salma al cumpleañero

Para Salma Hayek cada miembro de su familia ocupa un lugar muy especial en su vida, por esta razón, quiso hacer partícipes a sus más de 27 millones de seguidores alrededor del mundo del cumpleaños de August a quien subió a su cuenta en una foto en la que aparece junto a su papá, François-Henri Pinault: “¡Feliz cumpleaños Augie, eres una verdadera bendición en nuestras vidas, que tu naturaleza llena de espíritu cause un gran impacto este años”, escribió la mexicana en su feed de Instagram donde también compartió un video del joven, captado durante una de las vacaciones familiares al mar, donde se ve al cumpleañero dando una voltereta desde un barco al agua. La felicitación de Salma provocó la reacción de más de 100 mil seguidores de la actriz, incluida la mamá del joven, Linda Evangelista quien, en los comentarios, dejó varios emojis de globos y corazones.

VER GALERÍA

La felicitación de Linda Evangelista

Por su parte, Linda Evangelista también celebró en su cuenta de Instagram el cumpleaños 17 de su hijo con un entrañable álbum de fotos con el que hizo un recorrido por la vida del joven. Como portada de esta publicación, la ex modelo eligió una foto junto a August durante la alfombra roja de una cena a beneficio a la que asistieron juntos en septiembre pasado y en la que coincidió por primera ocasión públicamente con . Entre las imágenes que eligió Linda para celebrar la vida de su hijo destaca una de cuando era bebé y otra en la que parece, cuando era niño junto a su hermana menor, Valentina Paloma con quien, ahora que han crecido sigue manteniendo una relación muy cercana, de hecho, es común ver a August conviviendo con el grupo de amigos de Valentina en el que destacan Bu y Olmo Cuarón, hijos del cineasta Alfonso Cuarón.

Hace un par de semanas, por primera ocasión, Linda Evangelista habló públicamente de la gran relación que August y ella sostienen con Salma Hayek. Durante una entrevista con la revista Vogue, en agosto pasado, la ex modelo contó un gesto que tuvo la mexicana con ella hace una año: “Estaba enferma en Acción de Gracias y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó, ¿qué quería?, era una lista de deseos muy selecta. Le había dicho que no iba a tener Día de Acción de gracias, que no me sentía bien. Y ella dijo: ‘Oh, sí lo vas a tener. Voy a ir’ y de repente, ella estaba aquí”, contó Evangelista. La mamá de August aseguró que Salma fue la encargada de cocinar para todos: “Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó todo el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños le ayudaron al final. Hizo un festín una comida hermosa, muy hermosa”, añadió.

VER GALERÍA

El especial lugar de August en la familia

En el pasado, François-Henri Pinault, papá de August, abrió su corazón en entrevista con la edición francesa de la revista ELLE para hablar del importante lugar que tiene su hijo en la familia que formó con Salma Hayek. El empresario, reconoció que siempre procuró hacer partícipe a August de la dinámica en casa: “Siempre es posible, hago que participe en mi vida de familia en Estados Unidos o Francia, especialmente con su hermana Valentina, nacida en septiembre de 2007; está totalmente integrado a mi familia”, comentó el empresario. Gran parte de la buena convivencia de August con el resto de los Pinault es gracias a Salma quien ha construido un hogar en el que todos los hijos de es esposo son importantes y las vacaciones juntos son una cita obligatoria para crear recuerdos.