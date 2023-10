La vez en la que Chris Rock invitó a salir a Jada Pinkett Smith

La publicación de las memorias de Jada Pinkett Smith, Worthy, ha abierto toda una caja de Pandora. Después de años de rumores y especulaciones alrededor de su matrimonio con Will Smith, de forma sorpresiva, la actriz reveló en uno de los fragmentos de este libro que desde hace siete años, ella y el protagonista de Men in Black decidieron tomar su propio y camino y, aunque no van a divorciarse, están separados desde el 2016. Esto ha llegado como una absoluta sorpresa, pues en repetidas ocasiones negaron cualquier crisis y a lo largo de los años se han mostrado siempre en público como un matrimonio muy unido, pero Jada ha explicado que esto se debe a que no estaban listos para compartir la decisión que habían tomado, pues no saben siquiera ellos cómo presentarla al mundo. Apenas el año pasado, durante la ceremonia de los premios Oscar, la pareja protagonizaba una de las escenas más comentadas en Hollywood, cuando Will tomó el escenario para golpear a Chris Rock cuando el comediante hizo una broma sobre Jada. Por supuesto, fue precisamente, en el capítulo de su libro en el que hacía referencia a esta situación que, Jada dio a conocer la separación con Will. En el escrito explica las reservas que tenía de asistir a la gala, pues sabía que Chris podía hacer una broma sobre ella -lo había hecho unos años antes en el mismo evento-, por lo que, cuando lo hizo, no estaba sorprendida. Lo que sí que llamó la atención de Jada fue la reacción de Will Smith, sobre todo cuando de forma pública se refirió a ella como su esposa. Pero, si se creía que este fragmento sería la noticia más sorprendente que Jada iba a dar en torno a sus memorias, nadie esperaba que la actriz también contaría cómo es que Chris la había invitado a salir en el pasado.

La invitación de Chris Rock a Jada Pinkett Smith

Dentro del libro, que todavía no se estrena, se sabe que Jada toca este tema, el cual desarrolló durante una entrevista con People. “Pienso que todos los veranos salían todos los reportes de que yo y Will nos íbamos a divorciar. Y en este verano en particular, Chris, pensó que nos íbamos a divorciar. Así que me llamó y básicamente fue como, ‘Me encantaría salir contigo’. Y yo era de, ‘¿A qué te refieres?’’. Él fue como, ‘Pues, ¿no te estás divorciando de Will?’. Y yo fue como, ‘No. Chris, esos son rumores’. Estaba mortificado, y se disculpó profundamente y hasta ahí quedó”. Como es sabido ahora, Jada, de hecho se separó de Will desde hace varios años y la enemistad con Chris se fue pronunciando con el paso de los años.

El desencuentro entre Chris y Jada

Fue durante una entrevista con People que, al ser cuestionada sobre si había hablado con Chris Rock sobre la situación, la actriz apuntó a que no hablaba con él desde el 27 de marzo del 2022 -la noche de los Oscars-. “¿(Tengo) algún deseo de hablar de Chris? Aquí está lo que quiero: solo espero que todo el malentendido alrededor de esto se pueda aclarar y que pueda haber paz”, comenzó diciendo, “Hablo de esto en el libro. Pienso que puede haber un poco de malentendido entre Chris y yo desde los Oscars del 2016. Pienso que él se pudo haber ofendido, aunque yo no pretendía ofenderlo. Esa no era mi intención. Pero, pienso que hay un gran malentendido ahí”.

El desencuentro al que se refiere Jada, de los Oscars del 2016, comienza con el boicot que la actriz intentó iniciar en contra de la entrega por su falta de diversidad, la cual sería conducida por Chris. Aparentemente, se creó un tipo de animosidad entre ellos, pues durante la premiación, el comediante mencionó varias veces a la esposa de Will Smith, razón por la que Jada tenía sus reservas sobre asistir a los premios en el 2022 a sabiendas de que sería uno de los conductores de uno de los segmentos. Sus sospechas fueron confirmadas en aquel desafortunado momento que acabó con Will expulsado de la Academia.

El intento de reconciliación tras sus diferencias

En ese entonces, Jada sabía que las cosas no habían quedado en los mejores términos, pero dejó las cosas así. “Probablemente debí haberle llamado y decir, ‘Hey, ¿estás bien? Y aunque estoy hablando de los Oscars, debes saber que te deseo lo mejor y solo quiero que sepas esto’, el tomarme el tiempo de llamarlo y decirle esto, solamente tocar base. Pero sus sentimientos pudieron haberse lastimado”, comenzó explicando Jada, para finalizar: “Todo lo que podemos hacer es ver lo que hicimos y ver si pudimos haber hecho algo que pudiera parecer como si hubiera…Lo que sea, el malentendido que pudimos haber creado, ¿qué pude haber hecho para evitar ese malentendido? Esa cosa que pienso pude hacer es llamarlo”.

