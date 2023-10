El accidente por el que Regina Castro, hija menor de Angélica Rivera, perdió los dientes

La hija menor de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro, Regina, sufrió un accidente que alarmó a su familia. Así lo reveló la joven en un reciente mensaje a través de sus redes sociales, dando detalles del incidente del que por fortuna salió bien librada, aunque debido a lo ocurrido perdió los dientes delanteros. Visiblemente tranquila, e incluso tomando la situación con sentido del humor, contó cómo fue atendida por los especialistas, quienes actuaron de manera inmediata para poder remediar el daño de alguna manera. Así mismo, mostró algunas imágenes del procedimiento realizado, sin dejar de aclarar las dudas de algunos de sus seguidores, quienes asegura llegaron a pensar que estaba utilizando algún filtro de las aplicaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué le pasó a la hija de Angélica Rivera?

Cercana como suele ser con los usuarios de Instagram, Regina grabó unos videos para explicar lo ocurrido, motivada por la curiosidad generada a raíz de las fotos que comenzó a compartir. “Venía en el caballo y después del salto literalmente se resbaló porque había como un pedacito de piso, y ese pedacito de piso se pegó mucho a la pared, eso fue un poco también mi culpa…”, dijo en los primeros segundos del clip, en el que deja ver cómo lucen sus dientes delanteros tras la fractura de los mismos. “Se resbaló y yo me fui toda la pared y literal mi miss (maestra), que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘¿Estás bien?’, y yo en el piso buscando mis dientes y ya los tenía en la mano, le dije: ‘¿Tienes leche?’. Hoy el dolor, no saben, pero no me importa, está bien, ese es el chisme…”, contó en una de sus primeras historias.

VER GALERÍA

Regina ahondó en su relato y recordó lo sucedido mientras era asistida por los médicos, un momento en el que incluso afirma llegó a sentir mucho dolor tras la caída. Sin embargo, reconoce que en su momento su preocupación era otra y no necesariamente lo relacionado con sus dientes. “Ya estando en la ambulancia, ¿saben qué me preocupó? Cuándo me podía subir al caballo otra vez, y los de la ambulancia estaban: ‘¿Cómo me preguntas eso?’, y aparte no me acuerdo pero me drogaron por el dolor, entonces yo me preocupé por el caballo…”, agregó en otro de sus videos, en el que se muestra tranquila y sonriente en varias ocasiones. “Antes de que se cayera me aventó y literal caí de boca…”, dijo en otra de sus publicaciones.

VER GALERÍA

¿Cómo reaccionó su familia ante lo ocurrido?

En su mensaje, Regina habló de la manera en que sus seres queridos tomaron la noticia, sin entrar en mayores detalles. Mientras tanto, asume todo con la actitud más positiva, dispuesta a poner al tanto a sus seguidores de cómo marchan las cosas hasta el momento. “Todos estaban como muy en shock y yo preocupadísima para saber cuándo me podía subir al caballo otra vez…”. A pesar de lo ocurrido, la joven está dispuesta a no dejarse vencer por el miedo y asegura estar lista para regresar a su rutina y continuar con normalidad. “Y ya, yo ya voy a montar el sábado otra vez…”, agregó al final de ese clip con el que pone fin a la incertidumbre.

Para Regina fue muy importante explicar qué fue lo que le ocurrió, pues afirma varios de sus seguidores estaban un poco confundidos con la situación. De hecho, asegura llegaron a pensar que estaba usando algún truco de las aplicaciones móviles. “Las personas pensaron que era un filtro porque traía el filtro de la ranita y pensaron que los dientes eran parte del filtro. Me mandaban dos mensajes: ‘¿Es filtro?’ y ‘Jajaja, ya vi que no es filtro, pero ¿estás bien?’…”. por ahora, la joven se recupera y se mantiene en constante contacto con los usuarios a través de Instagram, plataforma en la que tiene poco más de 86 mil seguidores. “Todo va a estar bien”, escribió en uno de los clips, mismo que de inmediato logró acaparar la atención de los medios de comunicación en tan solo unos minutos.

VER GALERÍA