Es el turno del papá de Miley, Billy Ray Cyrus se ha casado

Fue apenas a finales de agosto cuando en medio de una hermosa ceremonia, Tish, madre de Miley Cirus, llegó al altar con el protagonista de la serie Prison Break, Dominic Purcell. Las imágenes del momento mostraban a la cantante como dama de honor de su madre, acompañada por sus hermanos mayores, quienes eran también parte del cortejo. Al analizar a detalle las fotografías, resaltaba la ausencia de los dos hijos menores de Tish, quienes aparentemente habían decidido no asistir al enlace. Desde entonces, parecía que la familia había dado vuelta a la página, pero parece que ahora se suma un nuevo capítulo con la boda entre Billy Ray Cyrus y la cantante australiana Firerose. Ha sido a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de Achy Breaky Heart y padre de Miley ha dado a conocer su boda con la cantante, en el que se ha convertido en su tercer matrimonio. Fue en septiembre de año pasado que, tras una publicación de Firerose en Instagram, se sospechó de un compromiso, fue después que se confirmaría que la pareja se había comprometido un mes atrás. Billy Ray y Firerose colaboraron en una canción en el 2021 -aunque se conocieron varios años atrás de una forma bastante particular-, cuando comenzaron a surgir los rumores de una relación entre la pareja (aunque el divorcio de los padres de Miley se dio a conocer hasta abril del 2022), los cuales se mantuvieron hasta agosto del año pasado, cuando en sus redes sociales, la australiana parecía confirmar su romance.

El anuncio de la boda de Billy Ray Cyrus

“10/10/23 siempre será el día hermoso y gozoso en el que nuestras almas se unieron en una en sagrado matrimonio. Fue la celebración de amor más perfecta y etérea que pudimos haber imaginado. Para los dos, el escuchar al pastor decir: ‘Billy Ray y Firerose Cyrus…ahora los declaro marido y mujer’, fue el momento sagrado en el comenzó nuestro ‘para siempre’. ¡Larga vida al amor!”, escribió el músico junto a una serie de imágenes en las que posó junto a su nueva esposa.

Hace unos meses, al hablar de su compromiso, Firerose dijo a People: “Billy me miró y dijo, ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Y yo estaba como, ‘Por supuesto que quiero. Te amo’. Él dijo, ‘Te amo. Quiero hacer esto oficial. Quiero estar contigo para siempre’”. El músico explicó que poco después de su compromiso, sufrió la pérdida de su madre Ruth: “He pasado toda mi vida preocupado por cosas que están fuera de mi control. Pero, en este punto de mi vida, el saber que todo lo que en verdad tienes es la felicidad que sientes dentro de tu mente y tu corazón. El encontrar a Firerose y comprometerme y luego perder a mi mamá, ¿lo ves? La aguja no se va a quedar a la mitad. Pero el tener a alguien con quien pasar esto ahora, eso me está dando más balance”.

La curiosa forma en la que se conocieron Firerose y Billy Ray

Según People, Billy Ray Cyrus reveló que conoció por primera vez a Firerose en el set de Hanna Montana, la serie de Miley. “Amaba hacer ese programa. Hay un par de pinos viejos en el set que se parecen mucho a Tennessee. Tex (el perro que tenía en ese entonces) y yo pasábamos tiempo ahí a mitad del día, para que él hiciera sus asuntos, y nos estiráramos, y yo pensara en lo mucho que extrañaba Tennessee. En ese día, Firerose salió de la puerta de enfrente. Hubo un momento en el que hubo, no sé, un reconocimiento, yo estaba como ‘Esta chica es una estrella’. Ese día del destino, Firerose se acercó y saludó a Tex. Me dijo que había hecho una audición y le dije, ‘Bueno, estoy seguro de que conseguiste el trabajo’”. Aparentemente, después de ese encuentro cuando Firerose tenía alrededor de 22 años, siguieron en contacto hasta la colaboración del 2021 cuando comenzó a escribirse este nuevo capitulo que terminaría con ellos en el altar.

La nueva esposa es tres años más grande que el hijo mayor de Billy Ray y dos años menos que su hija adoptiva Brandi, es de la misma edad que su hijo adoptivo Trace, quienes sí estuvieron en la boda de Tish, pero no se sabe si asistieron a este enlace.

