La razón por la que Eduardo Santamarina no pudo celebrar el cumpleaños de Mayrín Villanueva La carga de trabajo y sus distintas agendas impideron que Mayrín Villanueva pudiera celebrar al lado de su amado Eduardo Santamarina

El pasado 8 de octubre fue un día muy especial para Mayrín Villanueva, pues fue en esta fecha cuando la intérprete celebró por todo lo alto su cumpleaños por todo lo alto, recibiendo el cariño de sus fans a la distancia y siendo cobijada por el amor de sus tres hijos: Romina, Sebastián y Julia, quienes en sus redes sociales le dedicaron los mensajes más especiales. Y aunque se trataba de una ocasión sumamente especial, la intérprete tuvo una discreta celebración debido a que se encuentra en plenas grabaciones de la telenovela Golpe de Suerte, la cual se estrenará la próxima semana y que tiene locaciones en el puerto de Veracruz. De hecho, su esposo, Eduardo Santamarina, en un reciente encuentro con los medios reveló que debido a la carga de trabajo de ambos le fue imposible festejar junto a ella, pues además ella tenía que volver a Veracruz al otro día de su cumpleaños para continuar grabando, por lo que las celebraciones tendrán que esperar.

Una celebración atípica

Así lo compartió el intérprete a su salida de las instalaciones de Televisa San Ángel, en donde se encontró con algunos miembros de la prensa, quienes se acercaron para platicar con él y cuestionarlo respecto a la reciente celebración de cumpleaños de Mayrín, una ocasión en la que reveló las razones por las que no pudo celebrar con ella como le hubiera gustado. “Ahora sí no tuvimos nada de tino, porque el sábado (el día de su cumpleaños) hizo una comida en casa, así muy pequeña, entre sus amigas nada más, yo estuve grabando, tuve locación, yo llegué como a las 7 de la noche a la casa, y el domingo la fui a dejar al aeropuerto, pues se fue a Veracruz, ahorita anda allá en mi tierra, en el puerto jarocho, regresa hoy, mañana es su presentación (de la telenovela)”, compartió el intérprete de lo más sincero.

Sin embargo, dejó en claro que el amor que tiene por Mayrín va más allá de una fecha en especial, por lo que no dudó en resaltar cada una de las virtudes de la actriz. “Lo que más amo (de Mayrín) es su sencillez, hablando de sencillez, es una mujer muy generosa como hija, como amiga, como esposa, como madre, y eso lo admiro mucho, la familia que tiene…”, expresó conmovido, luego de ser cuestionado por todo aquello que ama de la intérprete.

En ese mismo sentido, el actor se refirió al secreto de su relación con Mayrín, con quien ha formado una hermosa familia al lado de sus cinco hijos y ha escrito una historia de amor de más de 14 años, asegurando que, frente a las diferencias que pudieran llegar a tener en el camino, su amor siempre será más fuerte. “Con las personas que más quieres, a veces es con quienes más te desquitas, y las esposas, así como los esposos, somos como punching bags, ahí descarga uno todo, así es, pero bueno, así nos quieren”, compartió el actor. “Tengo defectos, obviamente virtudes, pero por eso cuando estás enamorado y viviendo en pareja qué es lo que te dicen: ‘Enamórate de los errores de la pareja, no te enamores de las virtudes’, porque de las virtudes cualquiera se enamoraría, pero de los defectos no cualquiera, entonces por eso yo me enamoro de los defectos de Mayrín y ella se enamora de los míos", agregó.

El futuro que vislumbra junto a Mayrín

Por otro lado, Eduardo Santamarina habló de cómo es que se ve al lado de Mayrín Villanueva en un futuro, especialmente ahora que sus cuatro hijos mayores han comenzado a labrar sus propios caminos y que son completamente independientes. “Lo que sí es que cuando los hijos se van, viene lo que le llaman ahora que es el nido vacío, pero a lo que voy es que nosotros no vamos a dar cabida a eso, porque vamos a disfrutarnos como pareja y nos busca mucho viajar, no importa a dónde sea”, compartió el intérprete, quien aprovechó la ocasión para dejar en claro que la idea de retirarse de la actuación no ha pasado por su mente.

