Valentino Lanús cuenta cómo conoció a su pareja durante su retiro de la televisión

Alejado de su trabajo en la televisión, Valentino Lanús asegura haber tenido un despertar viviendo en la selva. Refugiado en la naturaleza, no solo enfrentó en silencio y con firmeza una batalla contra el cáncer, pues lejos de la adversidad la felicidad llamó a su puerta al enamorarse de la mujer con la que hoy camina tomado de la mano, su pareja María, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de este tiempo. Juntos también disfrutan de la paternidad, criando a su primogénita María Magdalena, a quien por cierto presentaron en las páginas de ¡HOLA! en julio de 2016. Motivado por su regreso a las telenovelas, -ahora como parte del elenco del melodrama de Televisa, Tu Vida es Mi Vida, en el que participa Susana González-, ha compartido también detalles de su entorno personal, revelando cómo conoció a su pareja en un instante de su historia que fue determinante.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Cómo conoció Valentino a su pareja?

En una charla con los medios de comunicación, Valentino se sinceró sobre el instante en que fue flechado por su pareja, una circunstancia que, según explica, ocurrió en el momento más preciso. “Yo la conocí después de un despertar importantísimo en la selva, si ella me hubiera conocido de actor de hecho ni ella me hubiera gustado ni yo le hubiera gustado, de verdad. Tuvieron que pasar cosas muy importantes para que la vida nos uniera…”, dijo ante las cámaras y micrófonos de medios de comunicación como el programa televisivo Hoy. Así mismo, la describió con los mejores adjetivos. “Ella ya era un ser espiritual, no espiritual como el cliché espiritual. Es un ser con una evolución muy grande en su ser, sus padres son unos seres muy evolucionados…”, agregó.

Luego de una exitosa racha como galán de telenovelas, Valentino emprendió una aventura por el Caribe mexicano, sin imaginar que por aquellas tierras su camino se cruzaría con el de la mujer a la que uniría su vida. “Yo fui de vacaciones a la Riviera Maya y ella ya vivía en la Riviera Maya, pero después me interné en la selva, conocí a su padre antes, todo el mundo nos quería presentar pero nunca nos conocíamos, hasta que un día coincidimos en Playa del Carmen una ocasión y ahí sucedió la conexión, y vaya qué conexión, conexión grande…”, confesó el intérprete, agradecido de que todo en su vida haya tomado el orden adecuado con el paso del tiempo.

VER GALERÍA

La paternidad de Valentino Lanús

Con el ímpetu de dirigir su vida por otro camino, Valentino y su pareja tomaron la decisión de convertirse en papás. Hoy viven enfocados en disfrutar de su hija, felices de verla crecer y de brindarle un entorno de armonía. Al respecto, el galán de la pantalla chica habló de cómo ha sido esta experiencia que le ha permitido atesorar valiosos aprendizajes. “Tengo una niña, María Magdalena, 7 años (tiene). Es una joya, sólo el que es papá sabe de qué se trata esto, y sabe el trabajo y sabe que la gran misión es mantener tu familia unida… y lograr porque es pesado, es un reto enorme unir dos universos completamente separados y unirlos y crear una familia integral y criar a tus hijos es la misión más grande y es en donde nos toca hacer el gran trabajo…”, dijo sonriente ante las cámaras.

En su charla, Valentino también se sinceró sobre cómo vivir en la selva le cambió la vida y el pensamiento por completo, redescubriéndose así mismo desde otros ángulos. “Esa vida fue un proceso como de seis años completos, de alejarme de todo pero pues obviamente, después de que descubres cosas tan importantes la vida te lleva a regresar para compartir, es parte de la estructura, de despertar… Tengo muchas cosas de verdad increíbles qué compartirles…”. A pregunta expresa sobre si después de su nueva telenovela decidirá continuar con sus proyectos personales, dijo: “Claro, ya no se acaba. Cuando despiertas, despiertas y ya no hay retorno y lo más fascinante es poderlo compartir, hay unas cosas de verdad importantes y trascendentes que podemos compartir. Ahorita lo hacemos de manera personal, quiero abrir una escuela de preparación, o muchas escuelas… porque ya somos muchos los que estamos compartiendo estas técnicas que pude desarrollar en la selva…”, agregó.

VER GALERÍA