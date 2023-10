William Levy sobre Samadhi Zendejas: 'Hicimos una química muy linda'

Luego de varios meses de espera repletos de expectativa, William Levy y Samadhi Zendejas han celebrado el estreno de Vuelve a mí, un proyecto muy significativo en sus carreras, en especial para la de la mexicana, ya que se trata de su primer protagónico. Con motivo del desembarco del melodrama a la pantalla chica, los actores han visitado los distintos programas de espectáculos de Telemundo -cadena en la que se transmite la telenovela- para compartir con el público detalles desconocidos de la ficción y de sus personajes, los cuales han representado un enorme reto dado el trasfondo de sus historias marcadas por la tragedia. Dichas entrevistas también han sido una oportunidad para que los intérpretes aborden ante las cámaras cómo ha sido trabajar juntos, algo de lo que han hablado con total sinceridad al reconocer que la química entre ellos surgió desde su primer encuentro en el set de grabación.

Fue durante su visita al foro de Al rojo vivo que los actores se refirieron a su gran complicidad luego de que la presentadora Jessica Carrillo le preguntara directamente a Samadhi sobre la camaradería que se dio al interior de la producción: “¿Con quién te quedas de la producción delante y detrás de cámaras que no conocías y que dices: ‘este me lo llevo como compa de la vida’?”, a lo que la mexicana, de 27 años, señaló rápidamente a William, quien se encontraba sentado a su lado. Tras la respuesta de su co-protagonista, el guapo cubano se sincero sobre la excelente relación que mantienen: “Es que hicimos una química muy linda y la verdad es que nos llevamos súper bien”.

En sintonía con la estrella de televisión, Samadhi mencionó que su afinidad con William se debe sobre todo a la confianza y la perfecta comunicación que han establecido: “Desde las primeras escenas le decía: ‘Mira esto, siento esto, construyamos esto y, ¿sabes qué? Me falta conectar en esta. Escucha esta canción’, o sea, siempre fue esa complicidad”, añadió dejando en claro que además del apoyo mutuo, el entendimiento también ha sido clave para el desarrollo de cada una de sus escenas, “A parte vernos tanto tiempo, construir 30 escenas, él y yo nos las sabíamos de memoria. Todos los días 30 escenas de memoria se los juro que es un reto”.

Siguiendo con los temas personales, la actriz respondió si está en sus planes a largo plazo el convertirse en mamá: “Claro (me gustaría). El tiempo de Dios es perfecto y ahorita estoy súper enfocada en mi trabajo, que no hay tiempo para nada, entonces creo que sí me encantaría el día de mañana formar una familia”, dijo. Asimismo, Samadhi explicó lo importante que fue la figura de su madre para construir su personaje, una madre que hace hasta lo imposible por recuperar a su hijo: “Nuria está inspirada en mi mamá. ¿Qué mejor ejemplo que mi madre que nos sacó a los tres adelante solita?", comentó refiriéndose a ella y sus hermanos, "Cada escena difícil le hablaba y le decía: ‘¿Qué harías tú?’... Entonces trataba de hablar con ella, era mi coach”.

Así se conocieron Samadhi Zendejas y William Levy

Hace unos días, los actores realizaron una amena dinámica en la que recordaron el momento exacto en el que se vieron por primera vez. “Cuando lo conocí yo tenía mucho nervio, muchísimo nervio. No sé, como que representas demasiado… Nadie me había dicho nada, lo conocí en un lanzamiento”, indicó Samadhi, quien tiempo atrás habló del extraordinario compañero que ha sido el cubano: “La manera que me ha ayudado a llevar este protagónico de su mano ha sido muy grato. Es un gran ser humano y sobre todo demasiado ocurrente. Los días de llamado con él son mucho más ligeros”, afirmó en una entrevista con People En Español.