Will Smith y Jada Pinkett se separaron desde hace siete años, pero nadie lo sabía Después de años y rumores, en el nuevo libro de Jada Pinkett se revela que desde el 2016 lleva una vida separada de Will Smith, aunque no anticipa divorciarse

Los rumores alrededor de Will Smith y Jada Pinkett Smith no se han detenido desde hace años. Ellos mismos han hecho frente a las especulaciones y han mostrado siempre un frente unido, incluso en la adversidad, como sucedió el año pasado cuando Will tuvo un exabrupto durante la entrega de los premios Oscar, cuando por defender a su mujer de una broma de Chris Rock, terminó propinando un golpe al comediante sobre el escenario. En esta misma línea, la pareja ha hablado abiertamente de aquel momento en el que Jada tuvo una relación con el amigo de su hijo mayor y en todo momento, los actores se han manejado en público como un matrimonio fuerte y unido. Pero, aparentemente, los rumores venían cargados de un poco de realidad y es que después de tanto tiempo, ha sido en el nuevo libro de memorias de Jada, Worthy, la misma actriz es quien da a conocer que desde el 2016 ella y Will decidieron llevar vidas separadas, pero, durante la promoción de la publicación ha sido clara en apuntar a que no piensan llevar esto a un plano legal. A pesar de que el libro todavía no está a la venta y no se ha podido leer en su totalidad, en el adelanto que se ha dado de él, ha sido uno de los puntos que más ha llamado la atención, por lo que no ha sorprendido que durante la entrevista que Jada ha otorgado al show Today, y que se ha publicado esta mañana, sea una de las preguntas más importantes que ha enfrentado. Con entera sinceridad, como ha hablado de otros episodios difíciles de su vida, Jada ha sido quien ha decidido poner punto final a los rumores y aclarar su situación actual -y desde los últimos siete años- con el padre de sus hijos.

Las declaraciones de Jada Pinkett Smith

En el breve adelanto que la revista People dio del libro, se lee que fue precisamente abordando lo sucedido con Chris Rock que Jada deja clara su situación con Will. La actriz explica que tenía sus reservas sobre lo que podía suceder en el evento, pues sabía que Chris iba a querer hacer una broma sobre ella -lo había hecho en el 2016 durante otros premios de la Academia- y aunque confiesa que en un inicio simplemente volteó los ojos al ver que se refería a su alopecia, lo que le frustró principalmente fue el saber que esto afectaba a otras personas, incluyendo niños, que padecen de esta condición. Con este contexto, la conductora de The Red Table escribe:

“No es sino hasta que Will grita desde su asiento a Chris que ‘mantenga el nombre de su esposa fuera de su ….. boca”, y después lo repite que, yo percibo la gravedad de la situación, y no, no era una broma. Aun así, no tengo clara la razón por la que Will estaba tan molesto. Habíamos estado llevando vidas separadas y estábamos ahí como familia, no como esposo. Pero, cuando escuché a Will gritar ‘esposa’ en el caos del momento, hubo un cambio dentro de mí inmediatamente de ‘Oh diablos…¡soy su esposa!’”.

El texto deja ver no solamente que la pareja estaba separada al momento del incidente, sino que había pasado suficiente tiempo como para que Jada ni siquiera recordara que para la mirada pública, ellos seguían siendo esposos.

Jada profundiza sobre esta separación

Durante la entrevista con Hoda Kotb, la periodista cuestionó a Jada sobre la separación, quien confirmó que ha llevado una vida separada del actor desde hace varios años, profundizando en la situación: “Para el 2016, simplemente estábamos exhaustos de intentarlo. Pienso que los dos estábamos aferrados a nuestra fantasía de lo que pensábamos que la otra persona debía ser”. La actriz fue enfática en dejar claro que a pesar de esto, han decidido no pasar por un divorcio legal, “Le prometí que nunca iba a haber una razón por la que nos divorciáramos. Vamos a luchar contra lo que sea. Y simplemente no he podido romper esa promesa”. Ante estas declaraciones, Hoda insistió preguntándole si, a pesar de esto, siguen viviendo separados, lo que Jada confirmó.

Al ser cuestionada sobre por qué no habían hecho pública esta separación, Jada explicó: “Solo pienso que no estábamos listos todavía. Todavía intentando entender entre los dos cómo ser una sociedad, correcto, y en cómo íbamos a presentar eso a la gente, ¿sabes? Y todavía no lo hemos decidido”. En esta misma línea, Jada declaró a People: “Hemos estado haciendo un duro trabajo juntos. Simplemente tenemos un profundo amor por el otro y estamos intentando entender cómo se ve eso”.

