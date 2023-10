Por primera vez, Valentino Lanús habla de su relación con Amber Heard

El regreso de Valentino Lanús a la televisión y a la vida pública en general tiene muy emocionados a todos sus fans, quienes ya no pueden esperar para verlo de nuevo en acción en la telenovela Tu vida es mi vida, de la cual será protagonista al lado de Susana González, quien fue la encargada de convencerlo de dejar el retiro. Es por eso que la prensa y sus seguidores buscan ponerse al corriente en la vida del guapo intérprete, quien tras alejarse de las cámaras, había dejado detrás de sí un sinfín de incógnitas sobre su vida personal y específicamente sobre el plano sentimental, por lo que ahora que está de vuelta, no ha dudado en aclarar cada una de ellas. Tal y como ha sucedido con el tema de su relación con Amber Heard, con quien mantuvo un discretísimo romance por allá de 2006, y del cual se conocían muy pocos detalles, pues a pesar de que en aquel entonces Valentino ya se había consagrado como actor de telenovelas, su romance fue poco sonado en los medios. Sin embargo; en 2022 el tema de su noviazgo fue revivido por algunos fans, en medio del revuelo que causó el juicio que la actriz enfrentó en contra de su ex, Jhonny Depp, por lo que ahora que el actor se ha abierto de capa frente a los medios, ha hablado por primera vez de aquella experiencia, sorprendiendo a todos al revelar que en la actualidad se mantiene en contacto con Amber.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

¿Cómo fue su relación con Amber Heard?

Fue durante un encuentro con la prensa que el guapo intérprete se sincero respecto a este tema, dejando en claro que, pese a que su relación llegó a su fin, aún existe un gran cariño entre ellos, pues además, ahora que está casado y que ha formado una familia, Amber ha logrado entablar una relación con todos ellos, pues en el proceso que enfrentó el actor de alejarse del ojo público, contó con el apoyo de Heard. “(En los momentos más difíciles) Hubo gente que estuvo cerca de nosotros, apoyándonos, y uno de ellos fue Amber Heard, que es un encanto, es una persona que nosotros queremos mucho y que respetamos profundamente y sentimos que bueno, obviamente sentimos que estos medios, como el de Hollywood, es de 'sálvate tú'”, compartió el intérprete con total honestidad, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

Por otro lado, el actor dio su opinión respecto al mediático enfrentamiento legal que Amber Heard y Jhonny Depp se enfrentaron el año pasado, por lo que de la forma más respetuosa posible y con total empatía expresó: “Yo los veo como víctimas de una circunstancia, yo creo que los dos tienen sus propias versiones, ellos saben cómo ocurrieron las cosas y siempre el respeto es algo que tenemos que aprender”, expresó sin entrar en mayores detalles.

VER GALERÍA

Lo que viene para Valentino

Sin duda alguna, el regreso de Valentino Lanús a las telenovelas tiene a todos sus fans con las expectativas por los aires, pues representa el primer trabajo en la televisión del actor en 11 años. Y para fortuna de sus seguidores, Tu vida es mi vida no será el único proyecto en el que veremos al actor, según adelantó durante la conferencia de prensa en la que se presentó al elenco de este nuevo melodrama. “Esa vida fue un proceso como de seis años completos de alejarme de todo, pero después de que descubres cosas tan importantes la vida te lleva a regresar para compartir, es parte de la estructura de despertar cuando tienes una experiencia verdaderamente con grandes acontecimientos te lleva a la naturaleza de compartir”, expresó el intérprete.

En ese mismo sentido, el actor reveló que está trabajando en un proyecto en el que buscará compartir sus vivencias a lo largo de esos años que estuvo alejado de los reflectores. “Cuando despiertas ya no hay retorno y lo más importante es compartir. Quiero abrir una escuela de preparación”, confesó el actor quien recordó cómo fue que tomó la decisión de vivir en la selva: “Llegué un día de vacaciones y cuando llegué la selva me llamó y me quedé, fue algo interesante toda una experiencia y traigo muchas cosas qué compartir”, dijo.

VER GALERÍA