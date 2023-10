Emocionado, Danilo Carrera confirma su regreso a la televisión

Luego de concluir una etapa como actor de telenovelas en México, Danilo Carrera se mudó a la ciudad de Miami para permanecer junto a su familia, específicamente para cuidar de su madre, quien fue diagnosticada con cáncer meses atrás. Mientras todo parece marchar por buen camino, el actor también se ha dispuesto a emprender una nueva aventura profesional tras firmar contrato con Telemundo, cadena hispana que tiene para él varios proyectos en puerta. Para sorpresa de sus seguidores, su vuelta a la televisión ocurrió en menos de lo esperado, pues finalmente se ha dado a conocer la nueva faceta del ecuatoriano frente a las cámaras, algo que sin duda lo tiene muy emocionado.

Con total emoción, Danilo fue presentado como el nuevo conductor del programa matutino Hoy Día, el cual se transmite en Estados Unidos, producción que anteriormente tuvo en sus filas a Adamari López. El galán ecuatoriano fue presentado por sus compañeros, Penélope Menchaca tomó la palabra para dar la noticia oficial, mientras que Anette Cuburu, quien de igual manera colabora en ese espacio, le dio la bienvenida. Ante tal recibimiento, Danilo respondió con la soltura y simpatía que lo caracteriza, haciendo incluso algunas bromas. “Si la gente me pregunta cuál es tu próximo proyecto y es, tengo qué decir, seducir a la Chiky Bombom…”, dijo para referirse a la popular conductora del matutino, quien recibió los elogios de su nuevo compañero de programa con una sonrisa.

¿Qué dijo Danilo de su nueva faceta como conductor?

Emocionado por la oportunidad de trabajar para el reconocido espacio matutino de Telemundo, Danilo expresó cómo asume este instante de grandes retos ahora en su faceta de conductor de Hoy Día, un instante con el que marca el inicio de una etapa distinta de su trabajo en la televisión. “Estoy contento de estar aquí, así que buenos días a toda la gente en su casa. La verdad es que estoy muy feliz de ser parte de esta nueva familia, de mi nueva familia…”, dijo durante su intervención. Por ahora, el galán se enfoca en la nueva misión de continuar cosechando éxitos en Telemundo, cadena a la que volvió después de varios años, pues tal como él comentó anteriormente fue ahí en donde con tan solo 12 años dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Para Danilo, este nuevo periodo como parte del talento de Telemundo será del todo enriquecedor en el aspecto profesional, pues según ha anticipado son varios los proyectos en los que logrará involucrarse con el paso del tiempo. Sin embargo, ha preferido mantener todo bajo reserva, haciendo la promesa de dar la primicia de sus emprendimientos cuando llegue el momento indicado, así lo reiteró durante su presentación en el show. “Ya después les voy a estar platicando de los proyectos en los que voy a estar trabajando aquí en la cadena, pero mientras tanto voy a estar en Hoy Día aquí con todos ustedes todas las mañanas, con todo…”, expresó a cuadro, recibiendo los mejores deseos de sus ahora compañeros de programa.

¿Danilo Carrera está enamorado?

Si en el terreno profesional todo es claro con la situación de Danilo, en lo personal todavía prevalece la incertidumbre, sobre todo por la discreción con la que suele abordar los aspectos ligados a lo sentimental. Recordemos que en mayo pasado, el intérprete se sinceró y reveló cómo se encuentra su corazón, tras concluir una relación con una chica de la que nunca reveló su identidad. “Soy un hombre soltero, sí. Al final del día mi vida está en otra etapa, está en un momento en el que cambiaron muchas cosas, cambiaron muchos planes, te mudas, fue un giro de 180 grados y me quedo con las cosas bonitas y que viví una historia mágica, maravillosa…”, dijo en una plática concedida al programa ¡Siéntese quien pueda!, de Univision. A pesar de que en ese sentido todo es claro para él, sí dejó ver que podría estar interesado en alguien, aunque no dio más pistas. “Estoy contento, estoy soltero, igual hay unos ojitos azules por ahí que me andan guiñando el ojo…”. Al ser cuestionado sobre si su situación familiar actual detonó su pasada ruptura, el galán fue sincero al responder. “No, al final del día es simplemente el hecho de que es una etapa totalmente diferente, es una etapa que cambia todas las prioridades en mi vida, lo importante es que estoy soltero, chicas…”.

