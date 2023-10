Juan Soler habla como pocas veces de un amor del pasado: 'Me pegó una depresión tremenda'

A punto de cumplir un año de noviazgo, Juan Soler y Paulina Mercado disfrutan en total plenitud cada aspecto de su relación felices de que sus caminos se hayan encontrado e ilusionados por lo que les depara el futuro. Aunque en los albores de su historia ambos prefirieron mantener los detalles en privado, poco a poco los conductores han dejado entrar al público a la intimidad de sus corazones dando muestra a través de sus redes sociales de su profundo amor, el cual incluso han plasmado en su piel con un significativo tatuaje. Mientras los lazos que los unen continúan fortaleciéndose, los enamorados se ha unido en una sincera conversación en la que el también actor se abrió de capa sobre una relación del pasado que mantuvo a la distancia, ya que su entonces pareja residía en Argentina mientras él se encontraba en México, lo que les llevó a enfrentar determinadas complicaciones y cuya ruptura representó un duro golpe para el argentino.

Las declaraciones de Juan Soler sobre una antigua relación

Mientras relataba cómo se dio su acercamiento a Paulina, Juan recordó el noviazgo que sostuvo antes de establecer un vínculo sentimental con la presentadora, junto a quien llegó a compartir cámaras en el programa de Sale el Sol: “Empezamos como amigos, y nos empezamos a llevar muy bien. Me gustó mucho cómo ella hablaba de su relación de pareja, ella le gustaba mucho yo cómo hablaba de mi relación de pareja, cómo cuidaba a mi pareja en ese momento”, contó durante su participación en el canal de YouTube Whip40y+, donde explicó la dinámica que había establecido con su ex pareja debido a los miles de kilómetros que los separaban, “Mi vida era ir al programa, grabar mi serie, mi lectura y acostadito temprano, siempre hacía videollamada con mi novia, y al otro día se lo platicaba a Paulina porque tenemos una gran comunicación”.

El actor reconoció que la distancia comenzó a afectar aquel noviazgo, ya que eran muy pocos los días que pasaban juntos: “En un momento determinado le confieso a Paulina que la verdad me la estoy pasando muy mal porque a mi pareja la veía 10 o 15 días cada tres- cuatro meses, y la última vez que la vi, que fue en junio de aquel año, sí me pegó una depresión tremenda porque digo: ‘Caray, me voy acostumbrando a levantarme, preparar el desayuno, tener esta cotidianidad, y de repente se rompe todo y esperar otra vez tres- cuatro meses’”, dijo haciendo hincapié en que tuvo que recurrir a la terapia para hacer frente a la situación: “Sí fue un tema de psicólogo, pero bueno las cosas seguían de esa forma”.

Cómo surgió el amor entre Juan Soler y Paulina Mercado

A medida que las circunstancias lo iban acercando cada vez más a Paulina, el histrión no pudo ignorar sus sentimientos hacia ella, según ha mencionado durante la charla: “Poco más adelante se pelea con el novio y a mí me hacía ya un ruido tremendo, me gustaba mucho, me llevaba muy bien con ella, me sentía muy a gusto con Paulina y dije: ‘Voy a hacer mi luchita’, esto fue un martes, yo me peleé el día sábado”.

A partir de aquel momento, Juan se hizo más cercano a Paulina y, finalmente, le pidió una cita, si bien, ella rechazó la propuesta en un principio: “Al otro día la invitó a salir, me dice: ‘La verdad no me gustaría en este momento, no creo que sea el momento porque no hacemos dinámica y empezamos a salir con amigos’”, relató dejando claro que su innegable química, así como la confianza y la gran comunicación que habían establecido los llevó a dar el paso decisivo, “Entonces digo: ‘Sí me encanta esta mujer, me gusta muchísimo’, y ya empezamos a hablar más en serio hasta el día en el que le dije si quería ser mi novia… Soy a la antigüita”.

