Como pocas veces, Lucerito Mijares habla de su relación con su hermano José Manuel

De los dos hijos de Lucero y Mijares, ha sido Lucerito quien siempre ha demostrado tener la misma pasión por los escenarios que sus famoso padres, por lo que actualmente ha comenzado a labrar su propio camino en el mundo del espectáculo en México. Mientras tanto, José Manuel, el mayor de los hijos de los cantantes, ha preferido mantener un perfil bajo y discreto, por lo que son pocos detalles los que se conocen sobre su vida. Sin embargo, en una reciente entrevista, Lucerito Mijares fue cuestionado respecto a su relación con su hermano mayor, por lo que la joven cantante y actriz no dudó en compartir algunos detalles de la vida de Jos, como suelen llamarlo de cariño en su familia, así como de su convivencia, dejando en claro siempre el gran amor que tiene por él.

¿Cómo es la relación entre Lucerito y su hermano José Manuel?

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Sale el Sol, que la protagonista de la obra musical El Mago se sinceró respecto a cómo es la relación que mantiene con su hermano, una oportunidad en la que aprovechó para destacar el cariño que existe entre ellos. “Es un tipazo, es lindísimo, nos queremos muchísimo, y obviamente, con los años, nos empezamos a llevar mucho mejor”, compartió la menor de los hijos de Lucero.

En ese mismo sentido, la actriz reveló cómo es actualmente la vida de José Manuel y todo lo que está haciendo en torno a la música, pues a pesar de que siente una gran pasión por este arte, él ha preferido estar tras bambalinas. “Ese chamaco ahorita está estudiando la universidad. Le gusta muchísimo la música, le gusta muchísimo la producción musical, creo que después quiere estudiar algo de music business, y bueno, a él no le gustan muchos los escenarios y la tele, y todas esas cosas, y cuando una fan le pide una foto (se pone muy nervioso)”, agregó Lucerito.

El peso de la fama de sus papás

Entre otros temas, la cantante también habló de cómo ha sido crecer como artista de la mano de sus papás, así como de los consejos que suelen darle a nivel artístico, bromeando con el hecho de que a veces no le cae muy bien que sus papás la corrijan. “Mis papás obviamente siempre me han apoyado en esto, pero sí, a veces, mi papá o mi mamá me dan un consejito, o algo me dirigen, que puedan ver que pueda mejorar, y a veces sí me da un poquito de corajito, porque pensé que yo lo había hecho bien, pero pues en realidad no”, dijo entre risas, no sin antes reconocer la trayectoria de Lucero y Mijares. “Creo que ellos tienen todos estos años de carrera, que puedo aprender de ellos”, finalizó.

La prioridad más grande de Lucero

Sin duda alguna, Lucero es una mujer que se ha entregado por completo a su faceta de madre. Algo de lo que habló en una sincera charla que concedió al periodista español Alberto Peláez en junio de 2021, en la que se encargó de dejar en claro que para ella no hay nada más importante que su familia. “Pero vamos, para mí la familia es lo más importante del mundo. A mí no me importa -y mira que yo adoro a mi público y lo respeto profundamente-, pero a mi no me importaría que me dijeran: ‘ya nunca vas a ser famosa… o tu familia o tu (fama)’… Mi familia está por encima de todo. Mis hijos son mi prioridad única. Daría mi vida por ellos”, exclamó la intérprete. “La familia es la que realmente nos llena de cimientos para seguir creciendo y evolucionando, es nuestro apoyo, nuestro pilar”, agregó.