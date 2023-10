Ilusionada, Ana Brenda Contreras habla de cómo se encuentra tras su compromiso

Para Ana Brenda Contreras han sido semanas de lo más especiales. Y es que además de su regreso a los escenarios, gracias a la obra musical 7 Veces Adiós, la intérprete se encuentra sumamente ilusionada ante la etapa de vida que vive al lado del empresario Zacarías Melhem, el galán que ha logrado robarle y corazón, y con quien se comprometió en junio pasado. Precisamente sobre ese tema es que la actriz se ha sincerado en una reciente conferencia de prensa, la cual se llevó a cabo a propósito del musical que protagoniza, un espacio en el que además de dejar en claro lo emocionada que se encuentra con esta nueva oportunidad profesional, se sinceró respecto a cómo es que está viviendo este momento de vida a nivel personal, el cual la tiene muy feliz.

La ilusión de Ana Brenda ante su futuro con Zacarías

Así lo compartió la hermosa actriz durante su encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad respondió a los cuestionamientos relacionados con su vida sentimental, una oportunidad en la que no dudó en mostrarse ilusionada ante su futuro al lado de Zacarías, aunque procurando ser muy discreta, tal y como ha sucedido a lo largo de su noviazgo, que si bien, no ha pasado desapercibido para sus fans, la actriz ha procurado mantener todo lo relacionado con los temas del corazón al margen de su carrera. "¿Lo de la boda? Nada, muy bien todo. Muy, muy contenta, digo, obviamente hoy es un día de hablar de 7 Veces Adiós, y esa es una parte también muy bonita de mi vida, pero todo va bien, estoy contenta, así es”, expresó la también cantante, en declaraciones retomadas en el programa De Primera Mano, con una enorme sonrisa dibujada en los labios, haciendo evidente que, en efecto, atraviesa por un gran momento de vida.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que se le ha visto sin usar su anillo de compromiso, Ana Brenda fue muy sincera y con total sentido del humor respondió: “Ahorita estoy trabajando, no se me vaya a perder y para qué quieres… Todo bien, todo bien”, expresó Ana Brenda, mostrándose ajena a los rumores que apuntaban a que su compromiso había sido cancelado debido a que había sido vista sin la significativa joya.

La noticia de su compromiso

Con la misma cercanía con la que suele mostrarse en sus redes sociales, fue que Ana Brenda compartió la emocionante noticia con todos sus fans. Fue en Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 7 millones de seguidores, que la actriz publicó la fotografía del romántico momento. En la postal blanco y negro se le puede ver compartiendo un abrazo con su prometido, al mismo tiempo en que sonríe y muestra su mano con el anillo, una imagen para el álbum de los recuerdos con la que pone en alto este instante tan anhelado por ambos. “Lo mejor ya está sucediendo. Dijimos que sí”, escribió al pie de la foto la intérprete, sin ahondar en más detalles de este acontecimiento personal que, según su breve texto, la tiene con los sentimientos a flor de piel.

Siempre discreta

Si bien, Ana Brenda ha querido compartir con sus fans la emocionante noticia de su compromiso y los detalles del viaje que hizo de la mano de su futuro esposo por Formentera para celebrar este hito en su relación, la actriz ha procurado siempre ser muy prudente a la hora de compartir los detalles de su vida íntima de forma pública, algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que dejó en claro sus motivos. “No quiero platicar de eso, ¿te digo por qué? Porque estoy muy feliz, estoy muy tranquila, yo siempre he sido súper franca con ustedes, no tengo un rollo en platicar mis cosas, pero también luego como que, si te soy honesta, luego siempre soy yo la que habla. En este caso pues él no es figura pública y a parte también tengo que respetar eso… Pero luego en mis relaciones siempre era yo la que hablaba… La verdad como que ya aprendí, aprendí que hay cosas que me guardo para mí, que una cosa es no andarlas poniendo ahí, no es lo mismo a no decir las cosas…”, dijo la estrella en mayo de 2021, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

