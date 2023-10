El motivo detrás de la visita de Paris Hilton a México

Agradecida por poder materializar cada uno de sus sueños, Paris Hilton ha descrito este año como el “más mágico” de toda su vida, y no podría ser para menos, pues fue hace casi nueve meses que le dio la bienvenida a su hijo Phoenix, fruto de su matrimonio con Carter Reum. Pese a lo complejo que fue su proceso para convertirse en madre, la socialité ha disfrutado de cada aspecto de la maternidad, una faceta que ha compaginado a la perfección con su carrera y sus proyectos sociales, tal como ha dejado saber durante su estancia en México, nación por la que tiene una conexión y un cariño muy especial. Emocionada por estar de vuelta en nuestro país, la también empresaria y modelo ha cumplido con un ajustado itinerario, en el que ha dado prioridad a sus actividades altruistas realizando una visita al Hospital Civil de Guadalajara 'Dr. Juan I Menchaca', en donde se ha entregado por completo a su labor conviviendo y regalando una sonrisa a los pacientes más pequeños que se encuentran luchando contra algún tipo de cáncer.

El viaje de Paris a territorio mexicano ha tenido su primera parada en la capital de Jalisco, lugar al que acudió para conocer las recién remodeladas instalaciones del Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica de la ya mencionada institución de salud, que ha impulsado la Fundación NICE. La socialité emprendió un largo recorrido a lo largo del cual conversó, convivió y realizó dibujos con los niños y adolescentes que reciben atención médica en el nosocomio. Junto a los pequeños, la empresaria protagonizó conmovedores momentos, en los que ha dado muestra de su lado más maternal, su empatía y su sencillez.

Además de tomarse varias fotografías con los menores, Paris acompañó a la joven Karol Ludwika Nuñez, de 16 años, a tocar la campana del área, un emotivo gesto que los pacientes llevan a cabo para celebrar la culminación de su tratamiento oncológico, y con el que se busca transmitir un mensaje de esperanza y apoyo a las personas que continúan en pie de lucha contra esta enfermedad. La visita de la empresaria al hospital también generó entusiasmo entre el personal de salud, que le expresó su agradecimiento por su apoyo.

Antes de dejar el lugar, Paris reafirmó su compromiso con la fundación y su determinación para continuar impulsando acciones que generen un cambio positivo en la sociedad: “Creo que es muy importante levantar la conciencia para lugares como este, que hacen un trabajo increíble para las familias y los niños. Y por eso quería estar aquí, usar mi plataforma, mi voz, para que la palabra salga a las calles, para que más gente sepa de esto, y damos donaciones, y podemos ayudar a hacer la diferencia en tantas vidas de los niños”, comentó en declaraciones retomadas por el medio local El Occidental.

Su inesperada presentanción en la Ciudad de México

Tras su paso por suelo tapatío, la estrella del reality se trasladó a la capital del país para presentar su nueva colección de joyería que formará parte del catálogo de la marca NICE. Paris aprovechó este encuentro en la Arena Ciudad de México para mandar un mensaje a las mujeres emprendedoras. “Comparte tus sueños. Hazlo desde tu corazón. No escuches las opiniones negativas. No prestes atención a quienes no creen en ti. Eso es lo más importante”, dijo antes de hablar de su amor por los mexicanos, “Lo que más me gusta de la gente de México es su cariño, su calidez. Me hacen sentir especial. Me hacen sentir en casa. Todos aman la comida, la música, la energía que tienen de celebrar”, añadió durante la conferencia de prensa recuperada por la reportera Berenice Ortiz.

