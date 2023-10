El primer vistazo a la última temporada de The Crown Después del éxito que alcanzó con el paso de los años, se ha anunciado que la última temporada de The Crown estará dividida en dos partes

Tras una larga espera ha llegado el trailer de la última temporada de The Crown. Después del gran éxito que alcanzó con el paso de los años, la última entrega llega en un momento simbólicamente complicado. A un año de la partida de la Reina Isabel, la serie con tintes de ficción que se hizo para personificar su vida y la de su familia, llega a su fin, de la misma manera que comenzó, con la monarca como protagonista. Este nuevo trailer, proyecta en toda su gloria el papel como pilar de la monarquía que la Reina llevó a lo largo de su vida. Se le escucha decir, en la voz de las tres actrices que le dieron vida en esta serie (Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Saunton) como la corona no es algo que se lleva, sino algo que se es. Una norma que, aparentemente, marcó la vida de una mujer que vio su vida regida por un destino que se escribió cuando era apenas una niña. El emotivo adelanto de esta nueva entrega de la serie ha llegado también con noticias y es que aparentemente, por primera vez desde su estreno, esta última temporada estará dividida en dos partes, la primera se estrenará el próximo 16 de noviembre (antes de lo que se esperaba, pues como se sabe, el resto de las temporadas se pudieron ver alrededor de la época navideña), mientras que lo último que se verá de la producción llegará a Netflix el 14 de diciembre. Curiosamente, aunque se sabe qué se verá en la pantalla en estos últimos episodios, hay mucha expectativa, sobre todo porque parece que la serie acabará en una nota positiva, el enamoramiento del Príncipe William y Kate Middleton en su época universitaria. ¿Qué más veremos esta temporada?

Hasta el momento, entre la información que se conoce, destaca el que la primera parte que se estrenará en noviembre estará compuesta únicamente por cuatro capítulos. Por las temporalidades que se mantienen, no sería extraño que esta parte sea dedicada a la despedida de la Princesa Diana. Si bien, los anuncios hasta ahora tienen a la Reina Isabel de Imelda Staunton como protagonista, se ha visto ya un segundo póster de promoción en la que se ve aquella dolorosa imagen de la Princesa Diana en un trampolín sobre el mar llevando un traje de baño azul celeste, en completa soledad. Si tal vez no recuerdas la anécdota detrás de esa fotografía, es una que en nuestra redacción resuena fuertemente, conocida como ‘la portada que nunca se publicó’. La postal que hablaba por sí misma, estaba reservada para ser la portada de inicios de septiembre de 1997 de HELLO! en Reino Unido, lo que nadie imaginaba era que el 31 de agosto de ese año, la Princesa perdería la vida en un terrible accidente automovilístico en París. En lugar de salir a las calles con esa imagen nostálgica, se publicaba la trágica noticia de su partida.

Las palabras de las ‘reinas’ de Netflix

En el trailer que ha corrido como fuego por las redes sociales, se escucha a Claire Foy, quien interpretó a Isabel II en las primeras temporadas: “La corona es un símbolo de permanencia. Es algo que eres, no lo que haces”; después toma la palabra Olivia Coleman, que dio vida a la Reina en su vida adulta diciendo: “Alguna porción de nuestro ser natural se pierde para siempre. Todos hemos hecho sacrificios. No es una decisión, es un deber”. Mientras que Imelda termina en un tono más personal que sus predecesoras: “Pero, ¿qué hay de la vida que dejé de lado? ¿Qué hay de la mujer que dejé de lado?”.

Un cierre en tono positivo

Si la Reina será la gran protagonista del final de esta historia, tal como sucedió cuando se estrenó, ha llamado especialmente la atención que el público está en espera total de la aparición del romance del Príncipe William y Kate Middleton en la pantalla chica. Desde que se anunció que se buscaba a los actores que interpretaran a los ahora Príncipes de Gales en su etapa universitaria, el público comenzó a crear una gran expectativa alrededor de lo que sucedería con sus personajes. Ahora, que se ha visto un poco del detrás de cámaras de las grabaciones, se sabe que será esa historia de amor la que cierre esta representación de ficción de la Familia Real británica, que en momentos se volvió oscura e incluso dolorosa, para muchas de las personas de la vida real que veían reinterpretada en la pantalla la que fue su verdadera historia.

