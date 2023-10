Bad Bunny y Kendall Jenner, de cita en el concierto de Luis Miguel en Nueva York

Todo apunta a que el romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny va viento en popa. Aunque su acercamiento se dio de la manera más discreta posible con sigilosos encuentros a los que llegaban por separado para evitar a toda costa ser captados por los paparazzi, poco a poco la pareja ha dejado atrás el anonimato disfrutando su amor ante las miradas curiosas de sus fans, que han seguido cada uno de sus pasos, desde su complicidad en aquel partido de los Lakers de principios de mayo hasta su aparición en la front row del desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán, un escena que sirvió de preludio para su lanzamiento como protagonistas de la nueva campaña de la casa de modas italiana, bajo la era de Sabato de Sarno. Sin duda, la modelo y el cantante se han vuelto inseparables, lo que explica que sus apariciones en público sean cada vez más frecuentes, prueba de ello ha sido su cita de este fin de semana en Nueva York, ciudad a la que se han trasladado para asistir al esperado concierto de Luis Miguel.

Ni Bad Bunny ni Kendall se han podido resistir a disfrutar en vivo de la inigualable voz de El Sol. Y es que menuda sorpresa se llevaron los seguidores del cantante y la modelo cuando comenzaron a circular las imágenes en las que se les veía caminar por las calles de La Gran Manzana rumbo al Madison Square Garden, donde Luis Miguel se presentó el pasado domingo como parte de su histórica gira. Si bien, como en la mayoría de las ocasiones, evitaron ser fotografiados juntos, Kendall se encontraba apenas a unos pasos de distancia del puertorriqueño, quien por medio de sus redes sociales se ha declarado fan del intérprete de Hasta que me olvides.

En medio de su noche en el icónico recinto, el reguetonero no dudó en presumir su presencia en el espectáculo y compartió un video a través de sus historias de Instagram en el que se observa a El Sol interpretando sobre el escenario La Incondicional, mientras de fondo se escucha a Bad Bunny cantando cada verso del popular tema, dando muestra de su admiración. Nadie se imaginaba que Benito -nombre real del Conejo Malo- fuera seguidor de Luis Miguel, pues nunca antes había compartido su gusto por su música ni se le había visto en alguno de sus conciertos hasta ahora.

Los looks coordinados de Kendall Jenner y Bad Bunny

Para su velada en la Ciudad que nunca duerme, la fundadora de 818 Tequila lucía un casual look negro conformado por unos pantalones holgados tipo sastre, que combinó con un cinturón delgado para remarcar su cintura, una camiseta sin mangas, unas gafas oscuras y unos zapatos de tacón y punta cuadrada. Para darle un toque de color, optó por un suéter rojo, el cual llevaba sobre los hombros, y un bolso de mano Gucci con detalles dorados. En cuanto a su peinado, la estrella de reality eligió llevar su melena recogida hacia atrás con una pinza.

Bad Bunny decidió coordinar su atuendo con el de la modelo llevando una chaqueta y unos pantalones de cuero, a juego con unos zapatos negros y unos lentes de sol. Fiel a su estilo, lucía una gorra blanca debajo de la que portaba un paliacate a cuadros.

Por qué Bad Bunny no habla de Kendall Jenner

Tanto la integrante del clan Kardashian-Jenner hasta el cantante han preferido mantener en privado los detalles de su relación amorosa, una postura de la que Bad Bunny habló el mes pasado en una entrevista para Vanity Fair: “En realidad no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie”, dijo el intérprete de Ojitos Lindos, “No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo”.

