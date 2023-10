Emocionado, Kuno Becker revela que se convertirá en papá por primera vez

A lo largo de su carrera, Kuno Becker se ha caracterizado por ser un hombre sumamente reservado, que prefiere mantener un perfil bajo y sus asuntos personales al margen de su vida pública. Sin embargo, el intérprete suele abrirse de capa en contadas ocasiones para compartir con su público algunos detalles de su vida privada, especialmente cuando se trata de ocasiones especiales. Tal y como sucedió en la reciente charla que compartió con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en el que con total sinceridad habló de algunos de los pasajes de su vida más entrañables y algunos de los más difíciles, pero también para compartir una noticia muy especial: la próxima llegada de su primer hijo.

La emocionante confesión de Kuno Becker

Si bien, hasta el momento Kuno ha querido ser muy discreto respecto a la identidad de su pareja, durante la charla que ofreció al famoso presentador no puedo evitar mostrar su ilusión ante la inminente llegada de su primer bebé. Y es que al ser cuestionado sobre el embarazo de su novia, el actor fue muy sincero, pues incluso se atrevió a hacer una predicción sobre el sexo de su pequeño: “Sí, tenemos 14 semanas. Sé que es niña, no sé por qué”, compartió el intérprete con una sonrisa en el rostro.

El también productor y director ahondó en el tema y con total honestidad habló de cómo es que ha recibido la noticia de su nueva paternidad y cómo es que se siente al respecto, especialmente porque se trata de la primera vez que pasar por una experiencia como esta. “Es un proceso complicado en el que uno como hombre tiene como muchos pensamientos distintos que no conocías, te desestabiliza, es nervios, qué le voy a enseñar, que no debe saber, que no, qué le cuento de nuestra familia”, expresó el intérprete.

En ese mismo sentido, Kuno se refirió a todo aquello que le gustaría enseñarle a su hijo, mostrándose abierto a criarlo libre de moldes y buscando no repetir patrones, pues desea ser el mejor padre posible para su pequeña. “Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es niña, no sé por qué”, agregó con cierta ilusión.

¿Quién es la novia de Kuno Becker?

Si bien, el actor de telenovelas como Primer Amor a 1000 X Hora ha procurado mantener bajo completa privacidad la identidad de su novia, a petición de ella, durante su charla con Yordi fue muy sincero a la hora de hablar de su historia de amor, la cual lleva más de seis años escribiéndose. “Estoy feliz, estoy en una etapa de mi vida en el que estoy por tener muchos cambios increíbles y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí, he estado para ella. Llevamos seis años”, compartió.

Por otro lado, el actor no dudó en destacar todas las cosas buenas que ha hecho por él, mostrándose sumamente agradecido por todo no haberse ido de su lado en su momento más frágil. “Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo, me equivoco, sí se merece como que le pusieran una estatua”, expresó conmovido. El intérprete incluso hizo referencia a la etapa en la que enfrentó algunas adicciones y la forma en la que su pareja se mantuvo siempre a su lado. “Ella fue súper inteligente en la forma que lo manejo, aguanto muchísimo, haces daño y los adictos dañamos a los que están alrededor”, concluyó.

