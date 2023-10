Estas son algunas de las muchas peleas entre Kim y Kourtney Kardashian a lo largo de los años

Las peleas al interior de las familias, particularmente entre los hermanos, resultan algo sumamente común; sin embargo, por mínimas que sean las diferencias, éstas pueden agravarse a tal grado que se convierten en verdaderos problemas que comprometen la dinámica diaria del núcleo. No es lo mismo discutir en la privacidad de una habitación que hacerlo frente a cámaras y micrófonos, exponiéndose a que cualquiera pueda opinar. Tal es el caso de Kourtney y Kim Kardashian, quienes a lo largo de los años han mostrado una relación compleja llena de altibajos a los que podríamos ya habernos acostumbrado, no obstante, la más reciente temporada de ‘The Kardashians’ muestra el que parece el momento más crítico al que han llegado, superando incluso lo vivido en 2020, pues las palabras pueden lastimar más que los golpes. A través de una llamada telefónica en la que Kim intentaba invitar a su hermana a un evento con la firma Dolce & Gabbana se reavivó el desencuentro relacionado a la Maison, pues Kourtney insistió en que la colaboración de la ex esposa de Kanye West con los italianos el año pasado le restó atención a su boda. De una vez por todas, Kim quiso ponerle punto final al tema, pero la solución parece que fue un poco más agresiva de lo que se esperaba, pues no solo le dijo a Kourtney que sus propios hijos la buscaban para desahogarse con ella, sino que también apuntó a que sus personas más cercanas estaban en un chat de mensajes en los que comentaban sobre la ahora esposa de Travis Barker. No cabe duda que estamos frente a un nuevo enfrentamiento, pero hagamos una breve recapitulación de las discusiones que han protagonizado a lo largo del tiempo.

Las peleas siempre presentes

Fue durante el inicio de la treceava temporada de ‘Keeping Up With The Kardashians’ que Kourtney tuvo un fuerte enfrentamiento con Kim y Khloé a razón de la extinta tienda DASH, proyecto empresarial familiar que resultó en un fracaso, orillando al cierre de sus tiendas. En aquella ocasión uno de los almacenes departamentales de mayor renombre en los Estados Unidos realizó una oferta para comprar la marca, lo que habría significado la presencia de la firma en cada uno de los puntos de venta y la oportunidad perfecta para que el clan pudiera deshacerse de ella; sin embargo, la mayor de las hermanas se opuso de inmediato a la venta, argumentando que ella sí ponía atención al negocio, por lo que no estaba dispuesta a dejarlo ir. Aunque la discusión no pasó a mayores y fue Khloé quien estuvo más cerca de perder el control frente a la situación, tanto ella como Kim accedieron a rechazar la propuesta y dar una última oportunidad a la cadena que inauguraron en 2006, prometiendo dedicar más esfuerzos propios y buscar a un equipo a que llevara a buen puerto el negocio. Para abril de 2018 el tiempo les dio la razón, y las tiendas DASH cerraron de forma definitiva por lo distantes que se habían vuelto al concepto, metas y plan de vida de cada una, convirtiéndose en uno de los pocos errores ejecutivos que la familia tiene en su haber (y que pudo evitarse de no ser por las negativas de Kourtney a saltar a tiempo del naufragio).

Pero los conflictos no surgen únicamente cuando el renombre de la familia o las finanzas están en juego, también ocurren por aspectos mucho más banales, para ejemplo, una bolsa. En el episodio 12 de la tercera temporada titulado ‘Whats yours is mine’ (‘Lo mío es tuyo’ en español), las hermanas discuten luego de que Kourtney tomara sin permiso un bolso de la fundadora de SKIMS para acudir a una cena en la que ambas estuvieron presentes. La asistencia de Kim resultó una sorpresa para Kourtney (quien llegó después al restaurante), por lo que se vio descubierta. Tras esto, la ex esposa de Kanye West realiza una serie de comentarios sumamente incómodos que elevaban la tensión en la mesa. “Entonces, ¿qué eventos tienes esta semana, Kourt? ¿A dónde irás? (…) Solo quiero saber para poder cerrar mi armario”, comentó. El problema escaló a tal grado que Kim optó por sacrificar el postre, saliendo del lugar. “Ella y yo somos tan diferentes. Le dejaría tomar prestada cualquiera de mis cosas, lo que sea que tenga, no me importa, ella puede tomar prestado. Es realmente frustrante que se enoje tanto. Es una bolsa”, concluyó.

Con el paso de los años las vidas de ambas cambiarían, particularmente tras convertirse en madres, y si bien esto las convirtió en mujeres mucho más maduras, las peleas no se desvanecieron, solo se acoplaron a las nuevas realidades. En 2019 ambas decidieron realizar una fiesta de cumpleaños conjunta para Penelope y North con temática de golosinas; sin embargo, fue ahí donde comenzaron las diferencias, pues la hermana mayor señaló la necesidad de buscar opciones saludables para el menú, algo contradictorio al título ‘Candyland’. La discrepancia se extendió por días y requirió de la intervención de demás integrantes como Khloé. Para fortuna del núcleo ambas llegan a un acuerdo mediante el diálogo y logran llevar a buen puerto la fecha especial, con un equilibrio entre los “dulces basura” y la azúcar.

Para nadie resulta un secreto que el vínculo entre Kim y Kourtney se caracteriza por los altibajos, y su origen podría estar en lo distante que la primogénita de Kris Jenner es en diversas ocasiones con los proyectos del clan o con la convivencia misma, razón que le ha valido incluso reclamos por parte de Khloé. En 2015, mientras la madre de North planificaba un juego para celular que retratara su estilo de vida —y todo lo que en ella se incluye—, Kourt se negó a formar parte. Kim pidió la aprobación a cada una de sus hermanas para incluirlas en el mundo virtual, petición a la que la mayor se negó, solicitando específicamente que ningún personaje suyo apareciera en ‘Kardashian: Hollywood’. El motivo de la pugna fue que ninguna recibiría regalías por las ganancias del videojuego. “Simplemente no entiendo por qué usan nuestro nombre y físico y no nos pagan”. Como ya es costumbre, ambas se hicieron de palabras. Khloé argumentó que si bien se trata de un proyecto potencialmente lucrativo, no es algo por lo que deba hacer ningún esfuerzo. Ante esto el tono se intensifica e incluso Kim insinúa que no hay mejor pago que todo lo que ya ha hecho por ella. “Le compré su carrera”, dijo.

Los conflictos escalan

En línea con la pelea que nos reúne hoy aquí, remontémonos a las primeras acusaciones de robo de estilo y/o diseños. En 2019 Kim señaló a Kourt por presuntamente hurtar su moda, esto luego de que en vísperas de su cumpleaños 40 la mayor de la dinastía no congeniara con ninguno de los modelos que hasta ese momento le fueron presentados. Ante esto, consultó al mismo stylist que creó el polémico concepto que Kim lució en la Met de ese año. Tras ello fue increpada “¿Por qué sigues eligiendo la misma ropa que uso?”, preguntó. Kourt se mostró extrañada y dijo nunca se había inspirado en ella al momento de elegir atuendo. “No creo que comprenda realmente el trabajo detrás, no creo siquiera que nadie entienda. Tú tienes que tener una relación sumamente estrecha con el diseñador. Invertí meses viajando a Miami para que lográramos algo único, para ella (Kourt) es muy fácil solo pedir un diseño”, añadió Kim. “Es muy ridículo que estemos hablando sobre esto porque ambas tenemos estilos completamente opuestos, incluso si usamos la misma firma, lo hacemos en polos opuestos”, concluyó la madre de Penelope.

La pelea más impactante

En 2020 llegó el momento más intenso para el clan, cuando las palabras se convirtieron en empujones. La discusión comenzó por un comentario de Kim acerca de la falta de ética profesional de sus hermanas, refiriéndose a Kourtney y a Kylie Jenner. La joven empresaria acababa de cancelar su participación en un evento de Balmain, en el que estaba previsto que se ocupara del maquillaje de las modelos y cerrara el desfile, debido a una infección de garganta por la que acabó siendo hospitalizada. Dada la emergencia Kris le ofreció a Kim 400 mil dólares a cambio de tomar en ese instante un jet privado hasta Paris para sustituir a Jenner, a lo que se negó, y en presencia del resto pronunció: “Estoy harta de cargar con responsabilidades que no me corresponden. "Podría estar en mi lecho de muerte, y aun así yo me presentaría a trabajar. Y mamá lo sabe. Está acostumbrada a que Khloé y yo sigamos adelante aunque nos estemos muriendo".

“Te comportas como si yo no hiciera nada", le reprochó Kourtney furiosa. “Te has montado esa historia en tu cabeza... y te voy a matar si vuelves a decir algo parecido. Yo dejo todo trabajando y, aunque no quisiera trabajar y decidiera quedarme en casa con mis hijos, también estaría en mi derecho de hacerlo, imbécil". A partir de ahí la tensión fue en aumento hasta que llegaron a los golpes. En un principio únicamente forcejearon y se dieron un par de patadas mientras realizaban amenazas que parecía que Kendall no sabía si tomarse en serio o en broma, en vista de que estaba tratando a todas luces de contener la risa ante las cámaras, pero la situación empeoró rápidamente. "Cállate la boca, o hazlo de una vez", le retó Kourtney después de que Kim le jurara que la "destruiría" si volvía a clavarle las uñas. En ese momento la ex esposa de Kanye West se le abalanzó encima y consiguió darle varias bofetadas antes de que Khloé las separara y pidiera un poco de calma.

El conflicto actual y nueva teoría sobre el origen de las fricciones

Cuando se pensaba que la tormenta ya había pasado, y que las hermanas habían enterrado el hacha de guerra, los nuevos episodios han dejado bastante claro que las discrepancias entre ambas están aún sobre la mesa y en el último capítulo ambas hermanas protagonizaron un encarnizado cruce de acusaciones después de que Kourtney, quien está esperando su primer hijo, acusara a Kim de usar su boda con Travis Baker celebrada en mayo de 2022 como una oportunidad "para hacer negocios". El inicio de la disputa comenzó cuando Kourtney pidió personalmente a Domenico, uno de los diseñadores y fundadores de Dolce & Gabbana que diseñara sus vestuarios para su boda celebrada en la riviera italiana de Portofino basándose en algunos vestidos vintage creados en de la década de los 90 y tan solo cuatro meses después Kim participó en el diseño una colección de pasarela con Dolce & Gabbana, desatando así la ira de su hermana, quien acusó a la fundadora de SKIMS de plagiar las ideas de su boda en sus creaciones.

Todo esto sigue siendo motivo de disputa a más de un año, aunque ahora fanáticos apuntan un posible origen en la creciente ola de roces por parte de las hermanas: la inseguridad que Kourt sentiría por culpa de Kim a raíz de antiguas declaraciones de Travis. Fue en su autobiografía del 2015 titulada ‘Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums’ que el músico habló de cómo fue que conoció a Kim durante un viaje con su entonces novia, Paris Hilton, desde entonces quedaría sorprendido con ella. El músico confesó que hizo de todo por intentar tener algo con ella, desde contratarla para campañas, hasta hacerse el aparecido en la tienda que entonces tenían las hermanas. Su oportunidad llegó en algún momento cuando tuvieron algunas citas casuales: “Con Kim, no quería ser más que un caballero. Era tan raro”, escribía. Travis hizo énfasis en que su relación con la empresaria fue algo de lo más inocente y un enamoramiento platónico, su ex esposa ha sido enfática en dejar claro que ese no fue el caso.