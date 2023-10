Las emotivas felicitaciones para Mayrín Villanueva de parte de sus hijos en su cumpleaños 53

Para Mayrín Villanueva este 8 de octubre es un día por demás especial. Y es que es en esta fecha cuando la actriz celebra su cumpleaños por todo lo alto. Es por eso que, a lo largo del día, sus tres hijos, Romina, Sebastián y Julia, han ido compartiendo en sus redes sociales algunos de sus recuerdos más entrañables al lado de su famosa mamá, así como los mensajes más emotivos en los que han dejado en claro el gran amor y admiración que tienen por ella, así como sus mejores deseos para este nuevo año que está por arrancar.

Un festejo muy especial

A través de sus historias de Instagram, Romina Poza compartió tres fotografías, en las que mostró algunos aspectos de su relación con su famosa mamá, la cual sin duda es de lo más cercana y especial. Al pie de las fotografías, la joven actriz escribió unas palabras dedicadas para Mayrín, en las que dejó en claro lo importante que es para ella contar con su mamá. “Mamita: Feliz cumpleaños y muy larga vida. ¡Te amo! Que seas eterna. Eres mi más grande admiración e inspiración. Te amo”, expresó Romina emocionada.

Por su lado, Sebastián Poza también compartió una serie de imágenes al lado de su mamá en sus historias de Instagram, a través de las cuales dio cuenta de la complicidad que tiene con ella y de la buena relación que tienen. “Feliz cumple, ma. Te amo”, expresó el guapo jovencito junto a una fotografía tomada durante uno de los tantos viajes que han hecho en familia, en donde se puede ver al joven actor abrazando cariñosamente a su madre y posando para la cámara de lo más sonrientes. Finalmente, la pequeña Julia, la hija que Mayrín tuvo con Eduardo Santamarina, también hizo lo propio, por lo que a través de Instagram Stories compartió una linda fotografía de la infancia de su mamá, la cual acompañó de las siguientes palabras: “Feliz cumpleaños a la mejor. Te amo. Gracias por todo”, expresó conmovida la menor de sus tres hijos.

Festeja desde el set de grabación

A lo largo de este domingo, Mayrín ha recibido todo tipo de muestras de cariño de parte de sus fans, familiares, amigos y colegas. Sin embargo, las celebraciones por el cumpleaños de la intérprete comenzaron desde el pasado viernes, cuando en medio de las grabaciones de la telenovela Golpe de Suerte, de la que es parte del elenco, la producción detuvo todo para poder cantarle Las Mañanitas a la actriz y cobijarla con todo el cariño de parte de sus compañeros, entre ellos Eduardo Yáñez y Horacio Pancheri, con quienes incluso bailó el vals.

El sueño de Mayrín, la maternidad

Para Mayrín Villanueva uno de sus más grandes anhelos desde niña siempre fue convertirse en mamá, un deseo que pudo hacer realidad con la llegada de Romina, Julia y Sebastián, de acuerdo con sus propias palabras: “Son lo mejor que me ha pasado en la vida, de verdad, yo sí fui de esas niñas que soñaba con ser mamás y daría lo que fuera por volver a apachurrarlos de bebés, ahora los ves tan grandotes, se te pasan los niños muy rápido. Cada uno de ellos me da un regalo, cada uno de ellos me enseña algo, me saca lo más escondido que tengo dentro de mí, para bien y para mal, entonces es una manera de crecer bien bonita”, confesó la actriz en 2019 durante su visita al programa Sale el Sol.

Es por eso que la actriz se ha encargado de ser el mejor ejemplo para sus tres hijos, para que llegado el momento en el que tengan que hacer frente a la vida en solitario, sepan defenderse con las herramientas y valores que Mayrín les ha inculcado desde chiquitos y puedan lograr todo lo que se propongan. Tal y como lo dejó en claro en una reciente charla con El Universal. “Quiero que vean la lucha, el crecimiento personal, que se sientan orgullosos de lo que son cuando se vean a futuro y eso sólo se da haciendo las cosas bien”, expresó.