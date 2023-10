Odalys Ramírez y Patricio Borghetti cierran por todo lo alto su viaje de aniversario por Islandia

No cabe duda que una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional es la conformada por la conductora Odalys Ramírez y el presentador Patricio Borghetti. Ambos aprovechan cada oportunidad en redes sociales e incluso en pantalla (aún cuando colaboran con empresas rivales) para dedicarse mensajes o simplemente gritar al mundo el amor, respeto, cariño y admiración que se tienen. Es precisamente este paquete de sentimientos el que los lleva a festejar año con año su aniversario de una forma especial, y los primeros 13 años juntos no podían quedarse atrás. El noviazgo eligió como destino para celebrar Islandia, un territorio que estaba deseosos por visitar. “Hace tres años queríamos hacer este viaje. Era para nuestro aniversario 10, y ya estamos por cumplir 13 años juntos (en total). Pero todo pasa cuando tiene que pasar y lo logramos en el momento perfecto (…) Una aventura más llena de complicidad, mucho amor y carcajadas”, escribió Odalys en redes. Ya hablamos sobre sus primeros días en el país europeo, pero la pareja sumó muchas más experiencias que a continuación desmenuzamos.

Un viaje con final de ensueño

A través de redes sociales, la pareja realizó una suerte de bitácora o crónica de su travesía, usando fotografías en las que no solo dejaron de manifiesto el amor que sienten mutuamente, sino que demostraron lo versátiles que pueden ser en cuanto a experiencias vacacionales. Durante el tercer día de aventura, Odalys y Pato disfrutaron de una actividad catalogada como extrema: un paseo por moto de nieve. En el carrete de cuatro postales que la presentadora compartió con sus casi dos millones de seguidores, podemos observar a la pareja abrazada por la cintura frente a la maquinaria. Ambos portan atuendos especialmente diseñados para este tipo de recorridos; se trata de ropa de seguridad tipo overol en color azul con detalles reflectantes en pecho, piernas y brazos. De igual forma portan un casco con visor transparente y calzado especializado para la nieve. La pareja eligió el Glaciar Langjökull para realizar este deporte, y es que se trata de uno de los puntos turísticos más destacados de Islandia. El territorio se ostenta como el segundo glaciar más grande de la nación, y alberga una serie de grutas que —aunque hechas artificialmente en 2015– resultan un espectáculo impresionante.

Para la segunda de las imágenes observamos a los enamorados más de cerca, posando de una forma mucho más elaborada. Odalys se encuentra de rodillas en el hielo con las manos dentro de los bolsillos, mientras Pato está de pie unos centímetros más alejado de la cámara, igualmente dando calor a sus extremidades con los compartimentos del overol. Es en esta instantánea que se puede apreciar la compañía con la que hicieron la experiencia: Mountaineers of Iceland. Los precios por tour oscilan entre los 3 mil 770 y los 6 mil 370 pesos mexicanos. Cerraron el día con bebidas típicas de la región y la vista del atardecer. La adrenalina no está mal, aunque siempre es bueno destinar tiempo al descanso o la relajación, y la pareja lo sabe, por ello a la mañana siguiente visitaron la Blue Lagoon Iceland, un spa geotérmico ubicado en la península de Reykjanes, al suroeste del país. “Después de mucha aventura llegó el día para relajarnos (…) Qué regalo y qué fortuna poder vivir esta experiencia a lado de mi persona favorita”, escribió Ramírez. Por su parte, Borghetti hizo lo propio en su cuenta. “Descansando un poco en la Blue Lagoon, aguas geotermales provenientes de formaciones de lava, se ve increíble y se siente mejor… entre 37 y 39 grados de temperatura… un remaso entre tanta aventura”, expresó.

Ambos compartieron fotografías al interior de las albercas, deleitándose con las vistas de formaciones rocosas al rededor de los cuerpos de agua. Su siguiente parada fue el Glaciar Vatnajökull, considerado como uno de los cuerpos gélidos más grandes del planeta, donde exploraron, ejecutaron caminatas, se maravillaron con los escenarios y gozaron de un paseo en lancha por las heladas aguas. No cabe duda que tomar un momento para reconectar con las maravillas de la naturaleza siempre resulta en reflexiones acerca de la importancia para la preservación de los ecosistemas, mensaje con el que Odalys coincide. “Seamos felices, seamos agradecidos y sigamos cuidando nuestro planeta. Redoblemos esfuerzos para que estas maravillas sigan siendo parte de nuestro mundo”, escribió junto a postales de su paso por cuevas de hielo.

Ya perfilando el final de su travesía la pareja visitó Black Sand Beach, cuya principal característica es la arena color negro de sus playas, escenario que además sirvió para las grabaciones de la exitosa serie ‘Game of Thrones’, de la que ambos son fanáticos. Odalys calificó al espacio como un lugar majestuoso e imponente, a la par que compartió imágenes de ella junto a Pato maravillados por el horizonte. Patricio no se quedó atrás y de igual forma posteó instantáneas del sitio, acompañadas de la leyenda: “Este lugar te vuela la cabeza (…) Aquí filmaron parte de Game Of Thrones, sí está de película. Las piedras que se ven sobre el agua (…) cuenta la leyenda que eran unos troll arrastrando un barco y se distrajeron, y la luz del día los sorprendió y se convirtieron en piedra. Me encanta conocer todo esto contigo Odalys”. Por último, para cerrar con broche de oro, ambos se deleitaron con uno de los espectáculos de la naturaleza más codiciados y difíciles de capturar: las auroras boreales. “Cereza del pastel en este viaje inolvidable y maravilloso. Amor y gratitud pura”, expresó Odalys junto a fotografías en las que se les ve con una emoción sincera, de felicidad desbordada mezclada con gratitud. “Tremendo regalo en la última noche, poder ver este fenómeno natural, pero la verdad, Islandia es mucho más que las auroras boreales, ¡nos encantó por tantas razones diferentes! (…) Gracias Odalys por ser la mejor compañera de aventuras y de vida”, concluyó Patricio.

Su breve paso por Londres

De regreso a México la pareja realizó una escala de ocho horas en Londres, Inglaterra, donde aprovecharon para pasear por las avenidas más emblemáticas de la capital, ir al teatro, comer y ejecutar demás actividades. “Aquí estamos, exprimiendo la vacación. Estamos de escala en Londres, pero son 8 horitas que tenemos, vamos a ir al teatro”, comentaron en una historia posteada en la cuenta de Ramírez; comieron en el restaurante Truffle Burger, asistieron a la obra ‘Tina The Musical’ y cerraron su recorrido oro Chinatown.

