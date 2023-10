La emocionante visita de Paola Rojas a Estambul

Para Paola Rojas siempre ha sido muy importante poder aportar algo a la vida de sus seguidores a través de sus publicaciones en redes sociales. Un compromiso que viene de la mano con su labor profesional, pues como buena periodista, Paola registra cada uno de sus pasos con su cámara. Tal y como ha sucedido durante su estancia en Estambul, Turquía, desde donde se ha dejado ver maravillada por la cultura y la impresionante arquitectura de sus mezquitas, las cuales ha visitado con la finalidad de conocer a más a fondo la religión de este lugar.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La experiencia de Paola en Estambul

A través de su perfil de Instagram, Paola ha hecho eco de su visita a la Mezquita Azul, considerada como la construcción de su tipo más grande del mundo, y la cual es un símbolo de este país, desde donde la hemos visto muy emocionada e impresionada ante la majestuosidad de esta edificación, compartiendo con sus seguidores algunos vistazos de su estancia en este lugar, así como algunos datos sobre las costumbres del lugar. “La vida no deja de sorprenderme. Agradezco este domingo reflexivo e inesperado en un lugar tan hermoso”, expresó la periodista al pie de su publicación, en donde la vimos caminar entre los distintos espacios de la Mezquita, vistiendo de color azul y con la cabeza cubierta, tal y como lo dictan las reglas de ese lugar.

Por otro lado, Paola también tuvo la oportunidad de visitar la mezquita Hagia Sophia, la cual tiene una historia bastante peculiar, pues aunque nació como una basílica cristiana y después una iglesia ortodoxa, actualmente es una mezquita, igualmente hermosa que la Azul, pero con dimensiones un poco menores que la otra. De hecho, en este lugar le tocó a Paola escuchar el llamado al rezo, una costumbre que tienen los musulmanes a lo largo del día y en la que solo pueden participar los practicantes de esta religión. “Ahora mismo se está escuchando el llamado al rezo que se repite cinco veces al día para los musulmanes, Hagia Sofia y la Mezquita Azul, y bueno, durante estos cinco llamados al rezo se interrumpe el ingreso de turistas, si se trata de un templo en operación, así que únicamente pueden acceder personas que están ahí para rezar”, agregó.

Paola Rojas, en su mejor momento

Sin duda alguna, Paola Rojas atraviesa por un instante muy especial en su vida, en el que ha recibido los cambios con los brazos abiertos y también al amor, por lo que luego de una temporada en la soltería, se ha permitido una nueva oportunidad en el amor, algo que la tiene sumamente contenta y plena. “La verdad que sí. Estoy en una estabilidad que atesoro, pero estoy también en un crecimiento y en una construcción muy importantes”, declaró en entrevista para el programa de Telemundo ¡Siéntese quien pueda!

En esa misma charla, Paola explicó por qué nunca se cerrará al amor: “Todos merecemos ser felices, pero todos merecemos las oportunidades que nos hagan falta, yo creo que mientras estemos vivos hay que disfrutar cada minuto y hay que vivirlo con intensidad y si se puede también con amor, qué mejor”. Fue hace un año cuando Paola confesó en entrevista con el programa Hoy que estaba enamorada: “La verdad es que yo no he abierto esa puerta, trato de cuidar mi privacidad, hay cámaras en todas partes, me encuentro a colegas en todas partes y sí han visto con quién viajo, quién me acompaña. Estoy contenta, lo que toda es agradecer, estoy agradecidísima, estoy feliz”.