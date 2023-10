Elon Musk se adelantó en demandar a Grimes por la situación parental de sus tres hijos

El multimillonario Elon Musk se ha caracterizado en los últimos años por sus controvertidas y misteriosas decisiones en torno al mundo empresarial —del cual es una figura sumamente destacada—, en particular aquellas que impactan directamente a la recién renombrada red social ‘X’ (antes Twitter); no obstante, si el hermetismo resulta su diferenciador en el mercado de valores, cuando se trata de la vida privada se convierte en una regla inquebrantable. Poco se sabe de sus relaciones interpersonales, llegando al extremo de no esclarecer u ofrecer fechas exactas de momentos clave en su biografía. Para ejemplo la edad de sus hijos, el inicio y fin de su relación con la cantante canadiense Grimes —madre de sus últimos tres retoños— o el tipo de vínculo que mantiene con ella tras el presunto distanciamiento en 2021. Lo anterior ha llevado a la opinión pública a calcular edades, especular sobre la supuesta cordialidad que mantiene con su ex pareja o incluso desconocer en su totalidad el estado civil del dueño de Space X. Por todo esto, resultó una sorpresa que portales especializados en los espectáculos como Page Six o TMZ dieran a conocer que la intérprete había demandado a Musk con el fin de establecer una “relación paternal”. Esto se produce a partir de que todos los nacimientos ocurrieron sin una unión civil de por medio, y es el primer paso para que exista el derecho a pedir manutención, custodia, etc. Aunque éste puede parecer un movimiento estratégico por parte de la vocalista, recientemente quedó al descubierto que fue Musk quien se adelantó y la denunció con tres semanas de anticipación.

Elon, el primero en llegar a tribunales

Apenas unos días después de que se hiciera pública la denuncia de la cantante en contra de Musk, el medio informativo Insider reveló en exclusiva la existencia de una serie de documentos oficiales que demuestran que el co-fundador de Tesla fue el primero en emprender acciones legales de forma discrecional en contra de la madre de sus hijos por la custodia de los menores. De acuerdo con el portal, el pasado 7 de septiembre —hace exactamente un mes— el empresario demandó a su ex pareja en un tribunal de California para que ella le permita “establecer una relación paternofilial”, con el objetivo de tener acceso a los tres menores en común. Además, la señaló como presunta omisiva de la justicia, pues asegura su ex pareja se mudó al estado de California junto a los niños para evadir las resoluciones del tribunal texano, entidad en la que Elon radica desde hace al menos seis meses consecutivos y a la que pidió su intervención en caso de no llegar a un acuerdo.

Lo anterior lo fundamenta en el hecho de que Grimes se declaró como no residente del estado, a pesar de que vivió junto a él y sus hijos en dicha entidad entre los meses de mayo y junio de este año, por lo que su repentina mudanza sorprende y es “un intento aparente de eludir la jurisdicción de Texas”. A juzgar por Insider, la filtración e interpretación de los documentos que confirman la existencia de conflictos en tribunales entre la ex pareja resultó una “suerte extraña mezclada de expertise”, pues en la totalidad de la redacción se omitió la utilización de los nombres de los menores, además, tanto Elon como Grimes se identificaron en los escritos bajo los seudónimos de “R” y “E” respectivamente, ambas iniciales de sus segundos nombres.

Ello respondería a las declaraciones de Elon realizadas mediante sus abogados, en las que aseguró que revelar información sobre el caso supondría un peligro a la salud, la seguridad o la libertad de Grimes (cuyo nombre real es Claire Elise Boucher), sus hijos y él mismo. Hecho con el que la madre coincide y razón por la que los dos llegaron a un acuerdo de última hora con el que evitaron llegar a un primer juicio que estaba programado para el viernes 6 de octubre. En línea con lo ya expuesto, ninguno tenía el deseo de exponer a X AE A-XII, de aproximadamente tres años y al que llaman cariñosamente ‘X’; Exa Dark Sidæl, nacida en diciembre de 2021 por vientre subrogado y llamada en diminutivo como ‘Y’; y el menor Technologies Mechanicus (o Tau), de quien supimos apenas en septiembre de este año y cuyo alumbramiento se había mantenido en secreto; se desconoce su edad exacta.

La demanda de Grimes

El pasado 29 de septiembre, tres semanas después de la demanda de Elon y dos después de haber sido notificada (13 de septiembre), Grimes hizo lo propio y demandó al multimillonario. En el documento realizó una petición para establecer la relación paternalista, y aunque esto era todo lo que se sabía tras la filtración del proceso el 3 de octubre, a la fecha se han revelado nuevos detalles. La artista también ha exigido la custodia física de cada uno de los menores que procrearon en común, así como una orden de alejamiento con la que pretende que los niños no puedan salir del estado de California, y por tanto, evitar que el empresario se los lleve.

