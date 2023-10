La sincera respuesta de Lucerito Mijares sobre lo que le gustaría encontrar en un novio

Además de su inigualable talento y su desbordante carisma, Lucerito Mijares se ha caracterizado por ser sumamente sincera, pues siempre está dispuesta a compartir los detalles de lo que sucede al interior de su vida privada o incluso en la sentimental. Tal y como sucedió durante un reciente encuentro con los medios, en el que con total apertura se refirió a las características que le gustaría encontrar en el jovencito que llegue a robarle el corazón, dejando en claro que, aunque por el momento se encuentra soltera, no se cierra a la posibilidad de darse una oportunidad en el amor.

Lo que busca en un galán

Así lo compartió durante una sincera charla con la prensa, durante la alfombra roja de un espectáculo circense, en el que con total honestidad habló de las virtudes que le gustaría que su galán tuviera. “Que tenga una buena personalidad, que sea muy buen chavo, que sea buena onda, que trate a todos por igual, que tenga un pelazo, eso sí”, comentó la intérprete entre risas, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando. Sin embargo, al recordarle los comentarios que hizo en una pasada entrevista sobre Javier Posa, Lucerito dejó en claro lo que siente por el presentador. “Mi Javiercito Poza, ahí si no tanto, pero está guapísimo, o sea con él, me caso”, agregó.

Por otro lado, Lucerito habló de otro de sus crush del momento, el cantante Peso Pluma, a quien la intérprete había considerado entre sus prospectos debido a la personalidad que tiene y a la sencilles que suele mostrar ante sus seguidores. Sin embargo, al saber que en ocasiones el famoso cantante no ha tenido buenos tratos con la prensa, todo cambió. “Siento que tiene una personalidad padrísima, lo vi en un video que estaba recibiendo a alguien con alguna discapacidad, y le regaló su gorra, su ropa, y lo amé”, compartió la joven cantante. “Su físico no tanto, pero era su personalidad, pero ahorita que me dijeron esto, ya me desilusionó… Entonces ya no”, agregó entre risas.

Siempre abierta a encontrar el amor

En ese mismo encuentro con los medios, Lucerito fue cuestionada sobre si sus famosos papás, Lucero y Mijares, son celosos con ella, algo a lo que respondió con total sinceridad. “Mi papá es un poquito más celoso que mi mamá, pero como ahorita no ha venido ningún galán (no me dicen nada)”, compartió la incipiente actriz de musicales, reiterando su disposición a reencontrarse con el amor próximamente. “Obviamente, el que quiera venir está más que bienvenido”, agregó entre risas.

Lucerito reconoce el apoyo de sus papás

Para Lucerito Mijares la realización de sus sueños como intérprete no se habría dado de la misma manera sin la guía y el consejo de sus papás. Durante estos años, ellos han sido su mayor impulso y ejemplo, según reconoce, poniendo de frente los años de trayectoria en que ellos han logrado construir dos de las carreras más fuertes en el espectáculo mexicano, un asunto de total admiración para ella. “Creo que lo he tratado de una manera bastante buena por los papás que tengo que han sido algo impresionante, increíble porque me han apoyado muchísimo en este mundo, que obviamente ellos ya conocen desde hace más de 20 años…”, dijo en otro momento de la charla, en la que ahondó sobre más aspectos de sus inquietudes profesionales y personales, dando muestra de su desenvolvimiento y de la seguridad que ha ganado a lo largo de estos meses.

Mientras tanto, Lucerito valora todo el esfuerzo realizado para poder emprender su sueño sobre los escenarios, algo que puso en marcha días antes de debutar en El Mago, pues lo más importante para ella era poder dar lo mejor de sí misma en este proyecto, un sueño cumplido. “Siete semanas antes de empezar los ensayos de El Mago, tomé como unas clases particulares de canto, de actuación y de baile, no tanto de actuación como de expresión corporal y obviamente sigo tomando mis clases de canto. Eran padrísimas, me servían muchísimo, afortunadamente lo pude hacer yo solita porque luego pienso que en un salón con 40 personas (es complicado)”, dijo.