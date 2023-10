El millonario acuerdo con el que Ariana Grande y Dalton Gomez han finiquitado su matrimonio

Hace unas semanas, la noticia del divorcio de Ariana Grande y Dalton Gomez tomó por sorpresa a propios y extraños. Y es que a pesar de que la pareja fue muy discreta a lo largo de su relación, todo parecía ir viento en popa, pues recién habían celebrado su segundo aniversario de bodas. Y aunque las cosas pintaban para ser complicadas, como suele suceder en cualquier separación, todo parece indicar que la separación de la cantante de 30 años y el agente inmobiliario se dio bajo los mejores términos y con cordialidad, pues a menos de un mes de que ambos presentaran la demanda de divorcio ante las autoridades, la pareja finalmente ha llegado a un acuerdo, por lo que el pasado viernes su matrimonio quedó finiquitado. Todo estoy gracias a que la pareja decidió firmar un acuerdo prenupcial, en el cual se estipuló que en caso de un divorcio, Dalton recibiría solamente un único pago de parte de su ex, por lo que no habría posibilidad de que exigiera una manutención. Y aunque en un inicio la cantidad de dinero que Ariana pagaría a su exmarido se mantuvo en secreto, tras concluir los trámites de divorcio se ha dado a conocer la cantidad que la cantante deberá pagar a su ex.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

¿Cuánto pagará Ariana a su ex tras su divorcio?

De acuerdo con TMZ, Ariana Grande ha tenido que pagarle a Dalton Gomez la cantidad de un millón 250 mil dólares, tal y como lo acordaron previamente en su prenup. Sin embargo, y a pesar de que Ariana y Dalton han dejado de ser pareja, todo parece indicar que entre ellos no ha quedado ningún resentimiento ni cuentas por aclarar, por lo que han procurado mantener el cariño que se tienen intacto, para poder darle el cierre que merece a su matrimonio. “Todavía hay un fuerte amor y respeto mutuo entre Ariana y Dalton, y querían asegurarse de que todo se hiciera bien al unísono", expresó una fuente cercana a la exparjea al mismo medio.

Por otro lado, TMZ también ha detallado que la intérprete de Needy pagará hasta 250 mil dólares a Dalton por los honorarios de sus abogados, además de que se repartirán en partes iguales los ingresos por su casa de Los Ángeles. Mientras tanto, Ariana Grande ya ha retomado su vida sentimental al lado del cantante y actor Ethan Slater, quien habría estado en pleno proceso de separación de su anterior esposa, al mismo tiempo que iniciaba a salir con Ariana, algo por lo que ha sido duramente criticado. De hecho, su relación a crecido a pasos agigantados, pues se ha reportado que Ariana y Ethan ya viven juntos en Nueva York.

Quedan en buenos términos

Según lo que se puede constatar en los papeles del divorcio, la separación de Ariana y Dalton se dio tan solo unas semanas después de que la cantante se instalara en Londres, en donde actualmente se encuentra grabando la versión cinematográfica del musical Wicked, lo que habría enfriado las cosas entre ellos. De hecho, en esa película comparte créditos con Ethan Slater, con quien se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Por su parte, el intérprete también se acaba de divorciar de Lilly Jay, madre de su hijo y a quien había conocido desde sus épocas escolares. “Ari no tiene más que buenas palabras sobre Dalton. Durante su matrimonio, él era su fan número uno”, ha detallado una fuente cercana a Ariana y Dalton en declaraciones dadas a People.

Su misteriosa historia de amor

Tan discretos como han sido hasta ahora, Ariana Grande y Dalton Gomez manejaron gran parte de su relación fuera de los reflectores. Su amor nació en 2020 y aunque hasta el momento se desconoce cómo fue que se dio ese primer flechazo, cabe destacar que entre los clientes de Dalton se encuentran Selena Gomez, Justin Bieber o Scooter Braun, por lo que no sería raro que alguno de ellos ha sido el nexo que los unió. Un año más tarde, en 2021, la pareja decidió casarse en una boda secreta, a la cual solo asistieron 20 personas y de la que supimos hasta días después, luego de que la cantante compartiera en sus redes sociales algunos vistazos de su íntima celebración, la cual se llevó a cabo en la casa que la estrella de la música compró poco antes a Ellen DeGeneres en Montecito, California.