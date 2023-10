La reacción de Daniel Arenas al revuelo que causó su reparación pública al lado de Daniela Álvarez

Si algo ha caracterizado a Daniel Arenas a lo largo de toda su carrera, es por la forma en la que ha procurado mantener su vida privada al margen de su carrera, por lo que poco es lo que se conocer respecto a la intimidad de su vida. Es por eso que no ha podido evitar los rumores en torno a su relación con Daniela Álvarez, la cual se creía había llegado a su fin, debido al hermetismo con el que en los últimos meses han manejado su noviazgo y a la repentina mudanza de Daniel a Miami, en donde actualmente trabaja en el programa Hoy Día de Telemundo. Sin embargo, durante la pasada entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, el actor y la actriz sorprendieron a todos al reaparecer juntos en la alfombra roja de dicho evento, dejándose ver de lo más guapos y enamorados. Precisamente sobre esta sorpresiva aparición de pareja, es que el actor de telenovelas como Mi Marido Más Tiene Familia se refirió durante el matutino que conduce. Eso sí, procurando ser muy discreto al respecto, pero dejando en claro que su amor por Daniela está más fuerte que nunca.

¿Qué dijo Daniel sobre su posado al lado de Daniela?

Fue durante un segmento del programa Hoy Día que las compañeras conductoras de Daniel, entre ellas Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiky BomBom, cuestionaron al intérprete sobre su experiencia en la alfombra roja de los Premios Billboard, algo a lo que el galán respondió con total sinceridad. “Nos la pasamos espectacular, a Dani le gustan estos eventos y por supuesto era mi pareja número uno para acompañarme, llegó de Colombia para estar anoche, y bueno, estuvimos felices de ver todo este espectáculo”, expresó el intérprete con una enorme sonrisa.

Luego de que sus compañeras los llenaran de halagos por lo guapos que lucieron con sus looks, él en un clásico traje azul y ella en un glamouroso vestido de flecos color dorado, el intérprete dejó en claro que, por lo menos para él, su novia fue la más guapa de todos en el lugar. “La más hermosa de toda la noche”, expresó Daniel, quien cerró esta conversación con un romántico mensaje para su novia: “Te amo, amor”, derritiendo los corazones de todos los televidentes y de sus compañeras de programa.

El espectacular look de Daniela para su noche de gala

Como era de esperarse, Daniela Álvarez lució hermosa en esta aparición como acompañante de su guapo novio. Para esta ocasión, la también presentadora colombiana se dejó ver de lo más sexy y elegante en un hermoso vestido dorado firmado por la diseñadora dominicana Giannina Azar, el cual era de corte asimétrico y repleto de detalles bordados en cristal, el cual hizo brillar a la intérprete en esta noche tan especial.

Lo que ha dicho Daniela sobre la discreción con la que ha manejado su relación

Aunque Daniel y Daniela habían gritado su amor a los cuatro vientos, hubo un momento en su relación en la que decidieron volverse más discretos al respecto. Algo de lo que Daniela habló e una reciente entrevista al programa de espectáculos de Colombia, titulado Lo Sé Todo. “Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que incluso no son para compartir, hay cosas que son de cada quien…”, explicó en su plática con el medio antes citado.

Luego de tocar el tema de la privacidad que existe entre algunas parejas, Daniela Álvarez no escapó de que se le preguntara si ella y Daniel Arenas habían tomado recientemente la decisión de no mostrar más su noviazgo en redes sociales, un aspecto contrastante a lo que ocurría meses atrás, cuando gritaron públicamente su amor en sus respectivas cuentas. “También como que cada quien está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo realmente para compartir, entonces dándole prioridad como a otras cosas de mostrar que específicamente el amor…”, aseguró. Antes de concluir la entrevista, el reportero que charló con ella, dijo: “Podemos contarle a todos los que preguntaron, que Daniela Álvarez no está soltera”, una aseveración a la que ella respondió con seguridad. “Sí, sí. Ustedes siempre pueden contar todo, yo la verdad que soy una persona muy abierta, soy una vitrina, no tengo secretos y no hay nada qué esconder…”.

