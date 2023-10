Tras su divorcio, Adianez Hernández revela cómo es su relación con Rodrigo Cachero

Después del viaje a Nueva York que presuntamente realizó con Augusto Bravo quien bajó del mismo avión que ella en el aeropuerto de la Ciudad de México, Adianez Hernández habló por primera ocasión con la prensa de su reciente divorcio de Rodrigo Cachero. Aunque la conductora ya había revelado su versión de los hechos en Instagram, esta fue la primera vez que enfrentó a los medios de comunicación tras su comentada separación. De manera transparente, la ex participante de Survivor habló de cómo es la relación con el padre de sus dos hijos, Ian y Kai, tras su ruptura. Aunque Augusto Bravo, ex novio de Larisa Mendizabal, mamá del primogénito de Cachero, llegó con ella, él prefirió seguir de largo y dejar que fuera ella quien respondiera los cuestionamientos de los reporteros que hacían guardia en este sitio.

Su relación con Rodrigo Cachero

A pesar de que, al inicio del divorcio, parecía que sería un proceso difícil para Adianez, reconoció que tiene una relación cordial con Rodrigo Cachero con quien siempre formará un equipo por el bienestar de sus dos hijos menores de edad: “No ha sido fácil, porque la verdad la gente habla sin saber, pero nada, la verdad es que bien, Rodrigo y yo tenemos una buena relación que es lo más importante, finalmente, los niños son lo que más me importan”. La conductora resaltó que ha pesado más su historia familiar de más de una década que los problemas que ellos enfrentaron como pareja al final de su relación: “Creo que finalmente, después de 12 años, hay un cariño entre los dos muy grande, yo también lo quiero muchísimo, lo respecto muchísimo de mí no hay más que palabras buenas hacía él”.

Su reacción a las críticas

Sobre los ataques de los cuales ha sido blanco en redes sociales, Adianez aseguró: “Creo que muchas veces hablamos sin saber y atacamos a la gente sin estar en sus zapatos, pero no se trata, ni de estar criticando, ni de estar juzgando, se trata de intentar entender, aunque no te digan, porque no tenemos por qué estarles contando nada a la gente, no tenemos por qué estar dando explicaciones, creo que explicaciones, sólo entre Rodrigo y yo y sólo para mis hijos, nada más”. Aprovechó para revelar por qué se animó a hablar públicamente de este tema en sus redes: “Yo decidí hablar, para intentar bajar un poquito las cosas y para que me dejen seguir mi vida y me dejen de estar preguntando y agobiando si sí era cierto o no. Creo que lo que se dijo, se dijo y tan tan, no hay nada más qué decir con respecto al tema, creo que deberíamos aprender a respetar eso y a continuar con nuestra vida”.

Hizo referencia a los debates que en algunas emisiones de espectáculo han hecho sobre su divorcio, pidiendo no buscar responsables sobre esta situación que únicamente debería ser del interés de los involucrados: “Creo que no hay que buscar culpables, creo que no hay que señalar si fue la mujer o fue el hombre, somos seres humanos y a todos nos puede pasar y creo que hay que aprender a darle la vuelta a esto y a seguir”. Por otra parte, aseguró que sus hijos están tomando terapia tras el divorcio: “Estoy trabajando con ellos, con Ian, principalmente y nada, soy una persona muy fuerte mentalmente gracias a Dios, intento no clavarme, darle la vuelta y seguir siendo feliz”, finalizó.

Una nueva oportunidad en el amor

Tal como se lo dijo a la prensa, Adianez ha apostado por su felicidad y luego de que se hiciera pública su relación con Augusto Bravo, todo parece indicar que se han dado una oportunidad como pareja de manera formal. En días pasados, ambos compartieron en redes su viaje a Nueva York y aunque no publicaron ninguna foto juntos, estuvieron intercambiando reacciones en sus perfiles. Aunque ninguno de los dos lo ha querido confirmar públicamente, el hecho de que llegaron juntos al aeropuerto, deja claro que han comenzado a escribir su historia juntos.