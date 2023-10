El glamuroso encuentro de Jacky Bracamontes y Paris Hilton en el backstage de los Billboard

Después de brillar como la presentadora estelar, junto a Danilo Carrera, de la edición 2023 de los Billboard Latin Music Awards, Jacky Bracamontes ha estado utilizando su cuenta de Instagram para compartir las fotos y videos más especiales de esta gala en la que brilló con seis cambios de atuendo. Desde su llegada a la premiación, la tapatía acaparó todas las miradas con un elegante vestido gris satinado confeccionado por el diseñador colombiano Virgilio Madinah con el que arrancó el desfile de looks que eligió para esta importante noche en la que fue una de las anfitrionas. Además de los detalles de sus outfits, Jacky compartió los recuerdos más especiales de la noche como el momento en el que posó sobre la alfombra azul junto a su esposo, Martín Fuentes y sus tres hijas mayores o su encuentro en backstage con Paris Hilton, quien se convirtió en la estrella sorpresa en esta gala donde la vimos disfrutando al máximo de la música latina.

Su inolvidable encuentro con Paris

A través de sus historias de Instagram, Jacky Bracamontes presumió su foto del recuerdo junto a la empresaria quien, después de causar sensación junto a su hermana Nicky, en la Fashion Week de París, tomó un vuelo a Miami para asistir por primera ocasión a los Billboard Latin Music Awards, una gala en la que participó como presentadora, junto a Danilo Carrera, del Premio Espíritu de la Esperanza que le fue otorgado a Karol G. Justo después de su participación sobre el escenario, París Hilton coincidió en el backstage con Jacky Bracamontes quien le solicitó posar junto a ella para una imagen que compartió hace unas horas en Instagram, donde la estadounidense también publicó algunos recuerdo con celebridades latinas.

Paris la más divertida de la noche

Así como Jacky compartió su foto con Paris, Paris también hizo lo mismo en su perfil, donde colocó varias imágenes junto a celebridades como Danilo Carrera, su compañero de conducción: “¡Me encantó celebrar con todos anoche!”, escribió como descripción de este álbum en el que también presumió sus fotos junto a Karol G y Manuel Turizo, entre otros. En sus historias, también compartió videos donde aparece bailando cumbia a ritmo de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, los temas Mis sentimientos y Cómo te voy a olvidar, una de las canciones más icónicas de la agrupación mexicana. En otro clip compartió su encuentro con Peso Pluma, el gran ganador de la noche, historia que musicalizó con la canción Lady Gaga.

Los momentos más especiales de Jacky

Así como Paris Hilton, Jacky Bracamontes también utilizó su cuenta de Instagram para compartir los pormenores de esta gala en la que utilizó seis cambios de looks. Para arrancar la premiación, eligió un vestido dorado diseñado por Suzalle Taveras directora creativa de Bride To Be Couture. Para su segunda aparición lo hizo con un espectacular vestido color lila de Albina Dyla, para el clímax de la gala usó un sensual diseño rojo de Benito Santos. Para la recta final de la premiación la vimos con un infalible atuendo negro, también de Suzalle Tavares, para cerrar con broche de oro esta noche, Jacky lució espectacular vestido plateado de Benitos Santos quien también se encargó de diseñados los looks de sus tres hijas quienes debutaron sobre la alfombra.

Entre los datos curiosos que compartió Jacky en su feed de Instagram tras la gala, fue el apodo que le puso su esposo, Martín Fuentes, por usar el sensual diseño rojo que Benito Santos le confeccionó para esta noche: “¡Felicidades mi Jessica Rabbit el show estuvo espectacular”, escribió el piloto junto a un video que captó de su esposa mientras lucía este atuendo. Por su parte, Jacky resaltó en su feed el debut de sus hijas Jacky, Carolina y Renata sobre una red carpet: “Celebrando en familia la música latina gracias a @Latinbillboards. Los amo Martín, Jacky, Caro y Reni. Emi y Pau viéndonos desde casa. Mis nenas vestidas por Benito Santos que les hizo los vestidos especialmente para ellas”, detalló la presentadora tapatía.