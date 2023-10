La profunda reflexión de Ana Araujo sobre el dolor

Los constantes giros en la vida de Ana Araujo le han permitido conocerse a sí misma desde sus puntos más vulnerables. Con la disposición de salir adelante, la exesposa de Pablo Lyle no baja la guardia para poder brindar estabilidad a sus hijos, pasando la página de los duros episodios que ha enfrentado estos años. Así lo ha dejado ver la también emprendedora en su más reciente mensaje difundido a través de las redes sociales, una publicación la cual tituló “¿Qué significa el dolor en mí?”, y en la que abre su corazón sobre este proceso que la ha llevado a transitar por diversos estados emocionales, según confiesa. Mientras tanto, se mantiene motivada y enfocada en sus proyectos, feliz a su vez por su nuevo romance con Marco Lavín, un peluquero y fotógrafo de Mazatlán, con quien en días pasados celebró su cumpleaños número 35.

Qué es el dolor según Ana Araujo

Dispuesta a compartir con sus seguidores aspectos de su vida personal, Ana se sinceró sobre la manera en que asume el dolor. Sin referirse específicamente a las circunstancias detonantes de este sentimiento, sí reveló lo que ha sido para ella permanecer en ese estado. “¿Qué significado tiene la palabra dolor en mí? Es como una presión en la garganta. Lágrimas en los ojos. El dolor en el pecho anuncia a esa vieja conocida, la decepción. ¿Por qué nos decepcionamos? ¿Será porque idealizamos? ¿Será porque romantizamos? o ¿Será porque entregamos demasiado y nos olvidamos de nosotras?”, escribió en las primeras líneas de su mensaje en Instagram, espacio en el que ha dejado ver parte de su día a día concentrada en sus emprendimientos y en brindar a sus hijos la estabilidad necesaria.

En su profunda reflexión sobre el dolor, Araujo también hizo mención de algunas manifestaciones físicas a raíz de este sentimiento, dando pie a sus seguidores a compartir sus experiencias a través de una pregunta. “El hueco en la boca del estómago. Los suspiros por falta de aire. No quieres llorar porque te parece exagerado pero duele, ¿qué te duele?”, continuó en su texto. Para dar peso a su mensaje ilustró el mismo con algunas fotografías personales, una de ellas de su época de la infancia, así como otra frente al mar, uno de sus sitios predilectos para relajarse y encontrar la paz interior, según ha mostrado en ocasiones anteriores. Por supuesto, Araujo ha recibido el apoyo de sus seguidores, siempre pendientes de cada uno de los acontecimientos en su vida, especialmente estos años tras la detención de Pablo Lyle en Miami a raíz de un altercado vial.

Lo que le duele a Ana Araujo

En su revelador texto, Ana se mostró sin filtro alguno al exponer lo que más pesa del sentimiento doloroso, aunque sin abordar vivencias específicas. “Me duele la vida, me parece hermosamente cruel, me duele la soledad, mi sabia compañera, me duele la maternidad, aunque es la maestra que más admiro, me duele la insuficiencia, esa que me ha empujado a seguir buscándome, me duele haberme perdido. Continúa…”, finalizó. De esta manera, Araujo da muestra del proceso que ha llevado a cabo para reconocer en sí misma algunas de las etapas por las que ha transitado, manteniendo ante todo el ímpetu para poder progresar en todos los sentidos.

Recordemos que meses atrás, Ana conversó sobre lo difícil que fue para ella hacer frente a la situación de su exesposo, Pablo Lyle, quien paga una condena de cinco años en Miami acusado de homicidio involuntario. Desde ese fatídico día, todo dio giro dramático en su familia, algo que, según comparte, le costó mucho trabajo asimilar. “Veníamos de un viaje familiar, pasa un suceso y mi vida cambia de repente. Lo que me costó mucho aceptar es que a partir de ese suceso mi familia dejó de ser para siempre eso que éramos, en ese viaje. Ya nunca volvimos a vivir juntos todos, ya nunca pudimos estar tranquilos juntos todos, nos embarcamos en una situación distinta de la vida…”, reveló en una charla concedida al espacio llamado Cada Quien El Podcast. “En cuanto aprendí a aceptar que eso ya no iba a ser para mí fue cuando empecé a poder voltear a ver, dejar de ver para atrás lo que tenía y voltear a ver enfrente, ver un mundo de posibilidades y nuevas maneras de ser, de vivir, de experimentar y ver todas estas nuevas bondades que ya había para mí en este nuevo camino…”, confesó.

