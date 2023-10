La tristeza con la que Ana Bárbara enfrenta la demanda de su hermano

Mientras, por una parte, Ana Bárbara disfruta de un gran momento como artista, en el terreno personal, en los últimos meses ha enfrentado varias dificultades; primero, el distanciamiento de José Emilio Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy y de José María Fernández, y por otra parte la demanda que su hermano, Francisco Ugalde, interpuso en su contra por la coautoría de la canción Fruta prohibida, misma que, el año pasado, se adjudicaba José Manuel Figueroa. En medio de estos problemas familiares, la cantante acudió al foro de Ventaneando donde además de hablar de la presentación que ofrecerá el próximo 14 de octubre en el Auditorio Nacional, reconoció que la batalla legal con su hermano y las diferencias con sus hijos han afectado su estado de ánimo asegurando que la tristeza ha sido el sentimiento que más ha experimentado respecto a esta situación.

La díficil batalla legal con su hermano

Cuando Pati Chapoy le preguntó de manera frontal cómo se encontraba tras la demanda de su hermano, Ana Bárbara dijo: “Se nubla el alma, la vida, es un pedazo de mi alma, siempre lo ha sido. Lo que se ve no se juzga”, reconoció. Aunque en estos momentos la relación con su hermano no es la mejor, recordó las épocas en la que la armonía imperaba en su familia: “Ellos tuvieron un momento tan bonito cuando les produje el disco de Fruta prohibida que es la canción, justamente, la manzana de la discordia, de alguna manera. Estoy pasándola triste con eso, no está padre, no es algo que yo pueda andar por la vida diciendo: ‘No pasa nada’ y no, sí pasa, pero también yo creo en la justicia divina”, añadió la cantante quien espera que la ley le dé la razón.

Su respuesta a la demanda

Aunque no es una batalla que le hubiera gustado pelear, Ana Bárbara aseguró que su equipo legal ya se está encargando de ese asunto: “En la justicia terrenal, a donde lo llevó él ya es a los juzgados y hay que atender la demanda, estamos en eso, yo confió en las autoridades y confío en que va a recapacitar”, confió. La cantante también admitió que tras este problema legal está distanciada de su hermano, Francisco Ugalde y de parte de su familia: “Ahorita yo estoy distanciada emocional y físicamente de él, no es fácil porque es la familia, imagínate lo duro que es para mí hasta hablar del tema, me cuesta mucho trabajo. A veces sí me caigo”. La intérprete de Bandido reconoció cuánto la ayuda trabajar en estos momentos: “La música me hace sanar, me ayuda, es como un calmante, no dejan de pasar las cosas”.

Cuando Mónica Castañeda le preguntó de dónde saca la fuerza para enfrentar las dificultades de la viuda, la cantante aseguró: “Tengo una fuerza y yo sé que si Dios, el universo, los seres de luz, me mandaron esta experiencia es porque algo debo aprender. Yo como madre me toca educar a mis hijos y ver que de verdad elijan una vida bonita, hermosa, la vida es bella al final del día, vale la pena vivir”. Por último, reconoció que mientras por un lado enfrenta el distanciamiento de su hermano y parte de su familia, en su casa, las cosas marchan viento en popa al lado de su prometido Ángel Muñoz y de su hijo menor Jerónimo, el único que vive con ella: “Yo estoy viviendo una etapa bonita ahora, con mi hijo Jerónimo en mi casa, es un niño que le encanta estar conmigo, hasta ahorita está feliz con las reglas, con sus deportes, con la música, está fascinado con Ángel y conmigo”.

El distanciamiento con José Emilio Levy

Hace un par de semanas, también en entrevista con Ventaneando, Ana Bárbara habló de distanciamiento con José Emilio Levy con quien, aseguró, se está dando un tiempo para arreglar sus diferencias: “Ahorita no, ahorita no (nos hablamos). Estamos en un espacio de tiempo, a veces los humanos necesitamos espacio”, comentó haciendo referencia a las diferencias que tiene con el joven quien, en meses pasado, le contó a Gustavo Adolfo Infante que el supuesto origen de sus problemas tiene que ver con el prometido de la cantante. En ese sentido, Ana Bárbara reveló que, si su agenda de trabajo se lo permite podría llegar al altar el próximo año: “A ver si el año que entra me da chance el Bandidos tour, estoy muy ocupada, pero estoy llena de amor. De hecho, de aquí Del Paso es Ángel y aquí está toda su familia”, confesó sobre su relación amorosa.