La boda secreta de Kanye West y Bianca Censori

La relación de Kanye West con Bianca Censori, tras su divorcio con Kim Kardashian, ha sido por decir lo menos, polémica. Desde que iniciaron su relación, solamente un poco tiempo después de que el músico oficializara su ruptura de manera legal con la estrella de reality shows, comenzó a rumorarse que Bianca, su nueva pareja, era su esposa, aunque no había ninguna prueba de esto. Desde entonces, se comenzó a manejar la versión de que la pareja había participado en una ceremonia simbólica en la que unieron sus vidas, pero de documentos legales nada. De hecho, antes de encontrar un acta de matrimonio, se llegó a dar con un poder notarial, en el que West cedía a Bianca la autoridad para vender la propiedad que compró justamente frente a la casa de Kim, sin haber vivido en ella. Con esto en el tintero, los escándalos no quedaban fuera. La reciente visita de la pareja a Italia fue una enmarcada por la polémica, no solamente por los atuendos cada vez más arriesgados que Censori llevó por la ciudad -al parecer, bajo la indicación de Kanye-, sino por algunas escenas inapropiadas que no fueron tomadas a bien por nadie, especialmente por el gobierno italiano. En medio de todas estas situaciones y especulaciones sobre lo que pasa entre esta pareja, se ha dado por fin con los documentos que revelan la boda secreta con la que Kanye y Bianca llegaron al altar. Según se puede leer en la licencia de matrimonio que ha conseguido el Daily Mail, la unión entre la pareja se dio solamente un mes después de que Kanye oficializó su divorcio de Kim. Como ha de recordarse, Bianca trabajaba para Yeezy, la empresa de Kanye, y fue precisamente así cómo se dio el primer acercamiento entre la arquitecta australiana y el músico.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La transformación de Bianca Censori: el antes y el después de su relación con Kanye West

Todo lo que necesitas saber de Bianca Censori, la esposa de Kanye West

La licencia de matrimonio de Kanye West y Bianca Censori

De acuerdo el tabloide británico, el documento que pudieron conseguir en la corte de Los Ángeles, establece que el matrimonio se celebró el 20 de diciembre del 2022, solamente un mes después de que el músico pudiera finalizar su divorcio con Kim Kardashian. Según se lee en el escrito, la pareja se casó en el famoso Silicon Valley, de California y aunque la novia es nombrada de forma tradicional como Bianca Censori, en el caso del músico simplemente se le menciona como Ye -ha de recordarse que en el 2021 cambió su nombre legalmente de Kanye Omari West a su apodo-.

Según se explica, la razón por la que no se había podido comprobar el matrimonio entre la pareja es porque solicitaron una licencia confidencial, aparentemente, en la búsqueda de resguardar su privacidad al máximo -a diferencia de lo que sucedió en Italia-. Se explica que en la actualidad, hay la posibilidad de enlistar el procedimiento legal como ‘confidencial’, lo que significa que no aparecen en los registros públicos, razón por la que la prensa no había conseguido más información alrededor de su relación. A pesar de esta clasificación, constituye un matrimonio tradicional y ante una separación requiere de un divorcio, tal y como cualquier otra unión legal de este tipo.

VER GALERÍA

Todas las veces que Bianca Censori, pareja de Kanye West, se ha inspirado en los looks de Kim Kardashian

Los lazos de Kanye y Bianca

En medio del misterio que envuelve a esta pareja, se sabe que Bianca comenzó a trabajar en la empresa de Kanye en noviembre del 2020, dos años antes de su boda. A pesar de que Kim solicitó el divorcio al padre de sus hijos en febrero de 2021, no fue sino hasta noviembre del 2022 cuando lograron dar por finiquitada su unión, abriendo la puerta legalmente para que Bianca y Kanye unieran sus vidas ante la ley. Antes de comenzar su relación con la australiana, Kanye estuvo ligado a distintas mujeres desde su ruptura con la fundadora de Skims. Curiosamente, no se supo del romance entre la pareja sino hasta enero de este año, cuando ya tenían un mes de casados, a pesar de que antes de esto, Kanye ya hacía referencia a su nueva esposa a través de la canción Censori Overload. Desde entonces, sus apariciones han sido esporádicas y muy polémicas, con Bianca siempre llevando ropa sumamente reveladora y siguiendo las pautas estéticas que se sabe Kanye ponía para Kim. Entre las particularidades de su relación están el que Bianca nunca ha hablado en público, de hecho cerró sus cuentas de redes sociales cuando comenzaron su relación, y que siempre hay alguna excentricidad ligada a sus apariciones públicas.

VER GALERÍA