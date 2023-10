La cariñosa reaparición de Elizabeth Gutiérrez y William Levy en redes sociales

Después de que en julio pasado William Levy confirmó que se encontraba soltero: “Yo estoy solo. Créanme tengo más de una razón para estarlo”, fue el texto que publicó en Instagram, hace unas horas, Elizabeth Gutiérrez, mamá de sus dos hijos, compartió en sus historias una imagen junto a él que acompañó de emojis de corazón, gesto que provocó que los rumores que apuntan a una posible reconciliación tomen fuerza. A sólo unos días de que Elizabeth le dedicara un cariñoso mensaje al papá de sus hijos por el estreno de la telenovela Vuelve a mí, proyecto que el cubano protagoniza al lado de la actriz Samadhi Zendejas, ahora, Gutiérrez publicó esta nueva foto junto a William con la que da una nueva pista de su cercanía.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Su posado juntos

Aunque Elizabeth y William siempre se han mantenido cordiales por sus dos hijos, Christopher y Kailey, en los últimos días, hemos notado en las redes sociales una cercanía entre ellos fuera de su labor como padres y para muestra la imagen que hace unas horas publicó la actriz en sus historias de Instagram donde aparece muy cómplice y sonriente junto a William. Lo curioso de esta instantánea fueron los dos emojis que lo acompañaron, uno de corazón y el otro de una carita sonriente con ojos de corazón, que se suele utilizar para dar me encanta en Instagram. Además de los cariñosos emojis, nos percatamos que esta imagen no es actual, es un recuerdo de septiembre del 2021 donde, de la mano, acudieron a una alfombra roja en Miami, ella con un espectacular conjunto de dos piezas con estampado de animal print, firmado por Dolce & Gabbana, mientras él lució un impecable traje negro, de la misma casa de modas.

VER GALERÍA

Su reaparición en redes

La semana pasada, Elizabeth Gutiérrez ya había compartido con sus seguidores la imagen oficial con la que reapareció junto a William Levy, se trata de una instantánea en la que aparece abrazando al padre de sus hijos. De acuerdo con el texto que acompañó la imagen, Elizabeth deseó lo mejor a William en el estreno de su nueva telenovela: “Te deseo toda la felicidad del mundo. Siempre orgulloso de ti y de tus logros”, fueron las palabras que Elizabeth le dedicó a Levy. De inmediato, el cubano le respondió a la mamá de sus hijos: “Muchas gracias a ti, también te deseo lo mejor y toda la felicidad del mundo”. A diferencia de la foto de hace unos días, a la que Levy reaccionó rápidamente, hasta el momento, no se ha manifestado a la instantánea del recuerdo que publicó hace unas horas la mamá de sus hijos.

Todo parece indicar que Elizabeth únicamente quiso compartir un #tbt, pues a propósito de la entrega de los Billboard Latin Music Awards, realizados anoche en Miami, la actriz recordó que en 2021, ella y William Levy desfilaron como pareja en esta alfombra, de hecho, esa fue la última aparición pública que hicieron juntos. A pesar de que no está claro si Elizabeth y William se han dado una nueva oportunidad en el amor, los actores no intentan ocultar su cercanía como familia pues, independientemente de su estatus como pareja, han reiterado una y otra vez que siempre serán cercanos por sus hijos: “Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, escribió en febrero del año pasado Elizabeth sobre la relación con el padre de sus hijos.

VER GALERÍA

Proteger a su familia es su prioridad

Hace un año, Elizabeth Gutiérrez habló como nunca de su relación con el papá de sus hijos en una entrevista con Luis Alfonso Borrego para el programa ¡Siéntese quien pueda!, en la que explicó por qué han preferido guardar para ellos los detalles de su relación: “Tú no puedes juzgar a una pareja, uno se pelea, se reconcilia en cuestión de un día, todo pasa. Mi prioridad siempre ha sido siempre mi familia, proteger a mis hijos y protegernos a nosotros, porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar entrada a que insulten, pregunten, a que manden mala vibra. No es que no hable porque no tenga nada que decir, tengo mucho qué decir, pero no es mi estilo, mi estilo es arreglar mis cosas dentro de las cuatro paredes”, dijo la actriz sobre la historia familiar de más de 20 años con William Levy.