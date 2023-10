En medio de rumores de romance con Taylor Swift, ¿con quién ha pasado su cumpleaños Travis Kelce?

Si ha habido un tema que ha unido a Estados Unidos, ése ha sido el posible romance entre Taylor Swift y Travis Kelce, que ha logrado un punto de encuentro entre los Swifties y los amantes de la NFL. Lo que comenzó como una broma de Travis, diciendo que no había podido darle su teléfono a Taylor en un brazalete durante su concierto en Kansas, cobró toda la fuerza mediática posible cuando la cantante apareció en el palco del Arrowhead Stadium para ver el partido de los Chiefs junto a la madre del futbolista. Para nadie pasó desapercibido que la cantante abandonó el estadio con el jugador en su convertible clásico para horas después asistir con un grupo de amigos a un conocido bar de la ciudad. La escena se repetiría una semana después, cuando Travis y los Chiefs se enfrentaban contra los Jets en Nueva York, en donde Taylor apareció en el palco, ahora acompañada por un ejército de famosos. Sus amigos, Blake Lively y Ryan Reynolds, quienes llevaron a Hugh Jackman, también estaba ahí de manera más discreta Sophie Turner, y además de Mamá Kelce, madre del jugador, entre los presentes estaba Brittany Mahomes, esposa de Patrick Mahomes, quarterback del equipo. Todo indicaba que ese romance estaba más que confirmado, sobre todo por las declaraciones de Travis en su propio podcast, al asegurar que protegería su vida privada en adelante, pero un par de gestos han llamado la atención. El primero, cuando Donna Kelce apareció esta mañana en la televisión estadounidense dejando claro que no quería hablar del tema, pero declarando que era algo nuevo y que ‘estuvo ok’ su encuentro con Taylor, y el segundo es cómo ha pasado el futbolista su cumpleaños 34 hace unos días.

Cómo pasó Travis Kelce su cumpleaños

Fue este 5 de octubre que Travis celebró su cumpleaños 34, pero, a pesar de que se reportó que se había visto a Taylor abandonar Nueva York un día antes y se pensaba que era para pasar esta fecha con él, públicamente, al futbolista solamente se le vio con sus amigos. Según reporta Page Six, Travis pasó este día como cualquier otro, preparándose para el partido que tendrá este fin de semana contra los Vikings de Minnesota, eso sí, hubo un pequeño festejo. Según la publicación, un grupo de amigos se reunieron con él a las afueras del estadio para celebrar. Con dos camionetas alineadas, un par de amigos estuvieron con él en el estacionamiento, más tarde, el jugador regresó a las instalaciones para continuar con su entrenamiento. Al parecer, sin quitar la mirada del jugador, se sabe que horas antes fue captado en otro atuendo deportivo comprando cigarros en una tienda de conveniencia, aparentemente manteniendo su día de forma cotidiana a pesar de ser su cumpleaños.

Las declaraciones de Mamá Kelce

Con dos hijos con destacadas carreras en el futbol americano e incluso llegando juntos a enfrentarse al Super Bowl, Donna Kelce tiene un lugar muy especial entre los fanáticos de la NFL. Apariciones en anuncios, su presencia en los partidos e incluso, una que otra entrevista, son parte de la vida de la llamada ‘Mamá Kelce’, por lo que no fue una sorpresa el verla esta mañana en el show Today, pero si alguien esperaba que hablara de la vida personal de su hijo, se quedaría muy decepcionado. A pesar del esfuerzo insistente de las conductoras, Donna quedó estoica y sin dar mucha información, dejando claro que puede hablar de la infancia de sus hijos, pero que convertidos en hombres, difícilmente compartirán con ella detalles de su vida amorosa. Al preguntarle si el partido contra los Bears fue la primera vez en la que conoció a la cantante, respondió: “Sí, ustedes saben, es algo relativamente nuevo, así que no me gusta hablar de eso. Es una de esas cosas en las que, obviamente, todos me vieron. Estaba en el palco con ella. Y sí, es solo que, saben, es una cosa más que ha amplificado mi vida”.

Ante la insistencia de las conductoras, de cómo había sido ese encuentro, respondió: “Estuvo ok”. Cuando le cuestionaron si no hablaba porque Travis se lo había pedido, diplomáticamente dejó claro: “No es tanto como una advertencia, sino que es su vida personal”.

