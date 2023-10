Enamorados, Daniel Arenas y Daniela Álvarez reaparecen juntos

Meses atrás, Daniel Arenas se mudó de Colombia a la ciudad de Miami para emprender un nuevo reto profesional como conductor del programa televisivo Hoy Día. Esa circunstancia ocurrió en medio de su romance con la ex reina de belleza Daniela Álvarez, y desde entonces la frecuencia de sus apariciones públicas y mensajes amorosos, especialmente en redes sociales, disminuyó de manera notoria. Los seguidores de la pareja comenzaron a especular sobre una posible ruptura, un suceso del que nunca hablaron abiertamente, dando solo respuestas escuetas cuando se les preguntaba sobre su actual situación sentimental. Finalmente, los enamorados reaparecieron juntos y muy cariñosos, esta vez desfilando sobre la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina, un suceso que de inmediato acaparó los reflectores.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez muy enamorados

Para sorpresa del público que siguió de cerca el paso de las celebridades por el evento musical, Daniel y Daniela decidieron posar para la lente de los fotógrafos. En total complicidad, los novios se dejaron ver sonrientes y tomados de la mano, haciendo de su noche por esta gala uno de los instantes más especiales para ambos. En algún momento incluso se besaron, haciendo evidente el cariño que los une desde hace poco más de dos años, cuando comenzaron a surgir los primeros rumores de su romance. Desde ese entonces, las postales de sus viajes por el mundo y las dedicatorias amorosas se hicieron recurrentes en sus perfiles de Instagram, aunque de un tiempo a la fecha la pareja optó por mantener su relación en el ámbito de lo privado.

Sin duda, esta fue una velada muy importante para Daniel, pues triunfó como uno de los presentadores en los Premios Billboard, por lo que Daniela no pudo perderse este momento tan significativo para su galán, quien continúa cosechando éxitos en Estados Unidos. Como era de esperarse, los enamorados lucieron impecables con sus atuendos para la noche. El también actor eligió un traje color azul, mientras que Daniela presumió su espectacular figura en un vestido de transparencias con escote halter, muy acorde a la ocasión que quedará entre sus recuerdos más entrañables, pues se trata de la primera alfombra en la que ambos desfilan como novios, un suceso de los más comentados durante esta edición de la premiación.

La discreción de los novios

A diferencia de lo que ocurría meses atrás, tanto Daniel como Daniela decidieron llevar su romance en lo privado. Frente a las dudas que eso originó, la exreina de belleza habló para poner fin a la incertidumbre, revelando porqué ella y su galán ya no se dejaban ver públicamente como antes. “Simplemente pienso que cada quien decide cómo quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y pues yo creo que eso es muy respetable y por eso pues cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y es la manera en como hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las prioridades de uno…”, dijo en entrevista para el programa televisivo colombiano llamado Lo Sé Todo, espacio en el que además respondió contundente cuando se le preguntó si todavía era novia de Daniel. “Sí, claro…”, afirmó sonriente ante las cámaras.

Al ahondar en la situación por la cual habían preferido no mostrar más vistazos de su noviazgo, Daniela fue muy clara: “También como que cada quien está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo realmente para compartir, entonces dándole prioridad como a otras cosas de mostrar que específicamente el amor…”. En otro instante, también agregó: “Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que incluso no son para compartir, hay cosas que son de cada quien…”.

