Nala, hija del Chicharito y Sarah Kohan, celebra su tercer cumpleaños

El tiempo ha pasado muy rápido desde que Javier Chicharito Hernández y Sarah Kohan dieron la bienvenida a su hija Nala, quien este 5 de octubre celebra su cumpleaños número 3. Con el sentimiento a flor de piel, Sarah compartió con sus fanáticos algunos vistazos de la íntima celebración, una fecha tan importante en el calendario familiar que ha llevado a la orgullosa mamá a recordar parte de los festejos anteriores que le organizó a su bebé, como el de su primer pastel en 2021. Para sorpresa de los seguidores de Kohan, la influencer también ha dejado ver lo mucho que ha crecido la niña, la hermana menor del pequeño Noah, el primogénito de la expareja de tan solo cuatro años de edad.

El íntimo festejo a Nala

Dispuesta a compartir vistazos de los acontecimientos más significativos de su vida personal, Sarah mostró algunas imágenes del festejo número 3 de su hija. Cuidando no mostrar el rostro de la niña, la australiana reveló una imagen en la que aparece dándole un abrazo la pequeña, una significativa postal, según ha dicho. “Últimos abrazos con mi hija de 2 años”, escribió. Aunque trató de ser muy reservada, Sarah mostró una tabla con fresas, el ingrediente para el pastel de cumpleaños de Nala, según dijo: “Por supuesto, ella quiere un pastel de sirena de fresas”, escribió ella. Emocionada, Kohan también mostró una imagen en blanco y negro con los piecitos de su hija, dando muestra de lo mucho que ha crecido. Así mismo, presumió varios de los globos metálicos parte de la decoración de su fiesta, entre ellos uno del número 3. Así, hizo de este día algo inolvidable, cumpliendo con su tradición de celebrar por todo lo alto a sus hijos.

Los recuerdos de Sarah junto al Chicharito

Para Sarah, evocar el instante en que se convirtió en mamá por segunda ocasión ha sido del todo conmovedor. La influecer echó mano de las fotografías del baúl de los recuerdos, publicando algunas postales de Nala a poco tiempo de haber nacido. En una de esas imágenes en blanco y negro, Sarah aparece cargando a su bebé en brazos, mientras El Chicharito la acompaña al pie de la camilla aún en el hospital. Sonrientes, los papás celebraban así la llegada de su hija, la cual alegró por completo sus corazones. En otra de sus historias de Instagram, Kohan mostró el primer pastel de cumpleaños de su bebé, quien ahora ha recibido las felicitaciones de sus seguidores en redes, testigos de los acontecimientos en torno a su maternidad.

A pesar de que Sarah y El Chicharito se encuentran separados desde hace algún tiempo, la expareja ha mantenido un lazo de cordialidad por el bienestar de sus hijos. Gracias a ello, el futbolista suele encontrarse con sus bebés siempre que lo desea, pues ellos son su mayor prioridad. De hecho, él se ha referido a su buena convivencia con Sarah, quien incluso suele comentar en sus redes sociales, como ocurrió meses atrás, una situación que generó confusión entre algunos seguidores, quienes aseguraron los dos seguían siendo novios. “No somos novios. Cada vez nos estamos llevando mejor por el beneficio de nuestros hijos”, escribió en su cuenta de Instagram El Chicharito. En otro instante, el jugador también se ha referido a la paternidad con un mensaje a sus pequeños en redes. “Siempre, hasta mi último respiro, estaré agradecido con ustedes y con la vida por permitirme vivir estos momentos que estoy viviendo. Gracias por ser mi mayor reto y la más divertida experiencia, sé que sigo aprendiendo y continuaré para toda la vida, pero gracias por comprenderme y enseñarme tanto…”.

¿Por qué Sarah Kohan no muestra a sus hijos?

Con la celebración de este nuevo cumpleaños de Nala, Sarah no rompió la regla de preservar la privacidad de su hija, una decisión que tomó hace algún tiempo, pues de esta manera se siente más tranquila, según explicó. “Después de que Noah cumplió 2 años decidí que ya no me sentía cómoda mostrando sus rostros", escribió la australiana. “Pueden decidir si quieren ser públicos cuando sean mayores, pero por ahora su seguridad es mi prioridad”, dijo a sus fans en redes sociales en una dinámica de preguntas y respuestas.

