Conmovida hasta las lágrimas, Eugenia Cauduro habla de su hijo Patricio

Si algo caracteriza a Eugenia Cauduro es la cercanía con sus seguidores, a quienes suele compartir diversos aspectos de su vida personal. En esta ocasión, la actriz abrió su corazón para expresar cómo se siente ante el viaje fuera de México de su hijo Patricio, de 19 años, quien por unos meses vivirá en el extranjero para complementar sus estudios. Conmovida hasta las lágrimas, la intérprete habló del apoyo incondicional que ha brindado al joven en su etapa de realización, asumiendo con total madurez el paso del tiempo. De esta manera, la también exmodelo disfruta de ver crecer a sus hijos, dispuesta a incentivar sus inquietudes profesionales y a tener claro el hecho de que en algún momento tendrán que dejar el hogar familiar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Eugenia motivó a su hijo a 'volar'

Abierta a compartir cómo sobrelleva este episodio de su vida en la maternidad, Eugenia respondió sin poder contener el llanto. “Mira, se me pone el ojo chipi (lloroso). Lo mandé a volar, sí que lo mandé a volar…”, expresó con sentido del humor para la cámara y el micrófono de Televisa Espectáculos. Recordemos que a principios de septiembre, la intérprete le dedicó una profunda despedida en redes sociales, deseándole lo mejor ante la llegada de esta nueva etapa, segura de que serán muchos los aprendizajes para él. En ese mismo sentido, Eugenia reveló que fue ella quien lo motivó a seguir adelante y a conquistar sus sueños, a pesar de las dudas de él y de la propuesta de su exmarido, quien propuso que Patricio ya entrara a la universidad. “Terminó la prepa y como le dije: ‘Mi amor, te formé unas alas bien fuertes para que vayas’, un vínculo muy fuerte, muy estrecho. Él… (me decía): ‘Ma, ¿pero cómo?’. Nada, venga, el papá decía: ‘No, ya que entre a la universidad’…”.

El actual panorama de su faceta como mamá de dos jóvenes, ha vuelto muy consciente a Eugenia sobre la importancia de apoyar a sus hijos en su camino a la vida independiente. Más allá de todo, sabe muy bien que el paso del tiempo trae consigo ciertas reflexiones, aspectos que hoy valora en su totalidad. “Lleva quince años yendo a la escuela, pobre. No, que vaya cinco o seis meses a ver el mundo, porque así es la vida. Es eso, como darse cuenta de que el tiempo pasa y así se van los hijos, yo creo que ese es el amor sano. Le dije: ‘Yo no te eduqué para que te quedes en mi falda’…”, dijo en otro momento de la conversación, para luego profundizar en su desempeño como mamá, siempre procurando mantenerse muy cercana a su familia. “Sí, siempre he sido una mamá muy presente, una mamá muy gallina, muy así de estar con mi familia…”, dijo.

VER GALERÍA

Las palabras de Eugenia a su hijo

Con el corazón en la mano, Eugenia expresó su sentir a Patricio el día en que este partió de México para irse a estudiar al extranjero. A través de un álbum fotográfico, la actriz recordó parte de los momentos más entrañables junto a su primogénito, con quien mantiene una estrecha de relación de confianza y complicidad. “Llegó el momento de abrazarte, darte mi bendición y dejarte volar. De desplegar esas alas fuertes que a lo largo de 19 años he venido moldeando para que hoy emprendas tu primer vuelo por ti mismo por tus propios cielos. Eres un guerrero con valores y principios que confío no los vas a comprometer por nada ni por nadie. Vuela alto mi amor, vive y disfrutar tu libertad. Llegó mi momento de dar un paso atrás y dejarte seguir solo con esa seguridad y sin miedo a vivir nuevas experiencias…”, escribió en sus redes sociales.

Para Eugenia, la maternidad es un aspecto que le permitió conocerse desde otra perspectiva. Según admite, en la parte emocional ha podido crecer gracias a la enseñanza que sus hijos le han podido brindar con el día a día. “Emocionalmente, que para mí ese es el cambio más importante, sí por muchos mis hijos me han enseñado a confrontarme con lo mejor que tengo y con lo peor que tengo. Y ese legado que ellos me enseñan a través de la experiencia diaria es un legado por parte de ellos a mi vida que me lleva a ser mejor persona…”, dijo en una entrevista concedida al programa Montse y Joe, en Unicable.

VER GALERÍA