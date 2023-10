Cara a cara, Khloé Kardashian y Tristan Thompson se sinceran sobre los escándalos de infidelidad del basquetbolista

La nueva temporada de The Kardashians ha traído todo tipo de encuentros que han revivido viejas tensiones y polémicos capítulos de los miembros del clan. Y es que luego del enfrentamiento entre Kim y Kourtney Kardashian, el cual terminó con un intercambio de agresivos comentarios, el segundo episodio dejó atónitos a los seguidores del reality tras la reveladora conversación, al estilo confesionario, que sostuvo Khloé con el padre de sus hijos, Tristan Thompson, quien se aloja junto a su hermano Amari en casa de la empresaria mientras terminan las remodelaciones de su residencia, afectada por las devastadoras inundaciones ocurridas en California. A corazón abierto, la ex pareja abordó por primera vez ante las cámaras los escándalos de infidelidad y el caso de paternidad en el que se vio envuelto el basquetbolista, una mediática situación que puso punto final a su intermitente relación amorosa con Khloé. A lo largo de esta sincera charla, el jugador de la NBA externó su preocupación ante el hecho de que tarde o temprano sus hijos se enteren de los errores que cometió en el pasado.

El temor de Tristan Thompson sobre sus hijos

Cara a cara, Khloé preguntó a Tristan sobre el avance de los arreglos de su casa señalando lo mucho que añora poder recuperar su espacio: “Me sigue gustando estar sola”, comentó antes de asegurar que, si bien, su ex es un gran huésped y aprecia el apoyo que le brinda, no quiere que exista un malentendido sobre su relación. “No soy ajena al hecho de que mi exnovio está viviendo en mi casa y de que estamos en un momento muy delicado. Tristan está apenas comenzando su duelo. No quiero tratarlo mal, pero sí quiero asegurarme de poner límites y dejarlos bien claros y de que seamos 100 por ciento transparentes y honestos”, añadió en el confesionario, “No quisiera que nadie me acusara de confundirlo en lo que el amor se refiere. Soy inflexible en ese sentido porque me tocó sufrirlo. Y creo que con el amor no se juega”.

Tristan aprovechó este momento de sinceridad con Khloé para abrirse sobre las malas decisiones que ha tomado: “Esa es la única cosa mala del deporte. Nos preparan para ser duros y tener una mentalidad. Estamos en una competencia donde hay mucha gente, es un ambiente despiadado, y recién cuando tuve que mirarme a mí mismo, me hice responsable de mis acciones. Nos enseñan a ser machos y a hacer lo que nos plazca. ‘Los amigos antes que las chicas’ y todas esas tonterías (...) Hay que ser uno mismo, sin importar lo que la gente piense ni necesitar validación de los demás”, dijo.

Mientras reflexionaba sobre este asunto, el basquetbolista expresó el mayor temor que lo invade respecto a su paternidad: “True ya entiende lo que pasa, Prince entiende algo, van a la escuela y tienen compañeros. Lo último que quiero es que se avergüencen de que sea su padre”, añadió para posteriormente hablar del fallecimiento de su mamá y la controversia en la que se vio implicado cuando salió a la luz que había tenido un hijo con Maralee Nichols, noticia de la que Khloé se enteró al mismo tiempo que iniciaba el tratamiento de gestación subrogada para darle la bienvenida a sus segundo bebé con Thompson, “Creo que lo que me pasó, especialmente lo de mi mamá, me hace preguntarme: ‘¿Por qué hago cosas que lastiman a ciertas personas?’. Y algo que siempre tengo presente es cuánto me importas y cuánto te amo. Eres mi mejor amiga, ¿cómo pude conocer a la persona indicada y hacerle tantas cosas malas? ¿Por qué te hice pasar por eso?”.

La respuesta de Khloé Kardashian

Tras escuchar las palabras de su ex, Khloé le reiteró su apoyo afirmando que en situaciones adversas las Kardashian se unen sin importar sus diferencias: “Pase lo que pase, a nuestra familia no le va lo del ‘ojo por ojo’. Especialmente, en tiempos de necesidad. Allí es cuando todos nos unimos, y yo quiero ser buena por las vidas que vendrán después. Quiero que mi karma sea siempre genial”, dijo dejando en claro aunque no pasa por alto su engaño está completamente dispuesta a construir una excelente relación con él por el bienestar de sus hijos, True y Prince: “No estoy justificando nada de lo que hiciste, obviamente todo lo que hiciste fue… Y sé que soy fuerte y eso no podrá conmigo, Dios lo sabe, pero también Tristán, si lo que dices es verdad, si realmente pensaste que yo era la persona indicada o lo que sea que acabas de decir, eso significa que perderme te afectaría mucho más y querrás cambiar por ti mismo. No porque haya un premio al final. Vamos a compartir la vida hasta el día que muramos por nuestros hijos, así que no voy a luchar contra eso y me voy a asegurar de que todo sea lo más agradable posible para mí”.

Reiterando sus deseos de mantener un ambiente de paz con el padre de sus pequeños, Khloé se abrió de capa sobre lo duro que fue hacer frente a lo sucedido: “Lo que pasó entre Tristan y yo no fue un incidente menor. Fue una situación grave y una experiencia muy traumática para mi vida, así que no lo voy a olvidar, pero estoy muy orgullosa de poder ser amable y madura y mostrarles a mis hijos que mami y papi pueden coexistir y criarlos juntos.