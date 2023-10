La celebración de cumpleaños de Ana Araujo con su nuevo novio

Motivada por el presente, Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, asume este instante como un periodo de constantes retos. Así lo ha dejado saber la emprendedora, quien tras el arresto del actor en Miami se dispuso a redoblar esfuerzos para sacar adelante a sus hijos. La satisfacción de trabajar y cumplir con sus objetivos, de igual manera coincidió con la llegada de un nuevo amor a su vida, según lo confirmó en días pasados al posar en una fotografía junto a un chico de nombre Marco Lavín, un reconocido peluquero de Mazatlán, en Sinaloa. Por eso y más la también influencer se siente enteramente agradecida, sobre todo ahora con la celebración de su cumpleaños número 35, una fecha tan especial que pudo festejar en compañía de su novio, quien le envió una romántica felicitación por la llegada de este día.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Ana Araujo celebra enamorada

Tan activa como suele ser en sus redes sociales, Ana se mostró plena al dar la bienvenida a un año más de vida. Emocionada, se felicitó a sí misma con un motivador mensaje de amor propio. “Cierro los ojos, soplo la vela y me hago una promesa. Prometo no volverte a abandonar. 04/10, feliz vuelta al sol. Felices 35, Ana. Celebro tu vida”, escribió en una fotografía publicada en sus historias de Instagram, plataforma en la que replicó una a una las dedicatorias recibidas de sus más cercanos, entre ellos la de su hermano, Alejandro Araujo. En otra de las imágenes también se mostró de espaldas a la orilla del mar, una inspiradora postal que acompañó con la palabra “renacer”, la cual deja claro el pensamiento de la emprendedora en estos momentos, enteramente optimista y dispuesta a seguir adelante a pesar de las adversidades que ha enfrentado a raíz del asunto legal de Lyle en 2019.

Como era de esperarse, Ana también aprovechó el momento para gritar su amor por Marco, replicando el mensaje de su novio. “Qué chulada, sin tanto rodeo, ma. Felicidades, baby y que la vida te siga llenando de puras cosas chi… Por supuesto, que también me permita acompañarte en este camino”, escribió el peluquero, quien de inmediato recibió la cariñosa respuesta de Ana. “Ayy, te amo, gracias”, escribió ella. El texto fue acompañado de un clip en donde Araujo aparece en la mesa de lo que podría ser un restaurante mientras ella habla por teléfono. Esta publicación acaparó la atención de sus seguidores, quienes han seguido de cerca esta nueva etapa en la vida de la emprendedora, feliz del buen cauce por el que hoy dirige su vida.

VER GALERÍA

¿Quién es Marco Lavín?

Tras destapar su cercanía con Marco Lavín, la atención se centró en la nueva pareja de Ana, por lo que se ha podido saber que él es un reconocido estilista y fotógrafo originario de Mazatlán, con una comunidad de más de 23 mil seguidores en las redes sociales. Así mismo, se ha podido saber que tiene un negocio de peluquería, misma en la que Araujo se ha realizado algunos cambios de look, como ocurrió meses atrás, según mostró él en Instagram. “Un re fresh para mi morra…”, escribió en marzo pasado al pie de una foto en la que aparece Araujo posando para mostrar el trabajo en su melena. Mientras tanto, ambos tratan de mantener bajo discreción su cercanía, negándose a dar alguna declaración al respecto. De hecho, Araujo fue captada recientemente por las cámaras del programa televisivo Ventaneando, negándose a conversar sobre su actual situación sentimental.

En medio del revuelo que provocó la nueva situación sentimental de Araujo, ella misma se encargó de poner un alto a las críticas, enviando un contundente mensaje en el que afirma su postura. “Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de como tú lo conoces. Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero simplemente no te atreves a repararlas porque duelen…”, escribió en aquella ocasión.

VER GALERÍA