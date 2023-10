Con una tierna foto de su nieta Cayetana, Alejandro Fernández confiesa cuánto la echa de menos

Han pasado ya dos años desde que Alejandro Fernández debutó en su papel de abuelo con el nacimiento de Cayetana, hija de Camila Fernández y su esposo Francisco Barba, a partir de entonces, el cantante ha explorado esta faceta que saca su lado más tierno y protector. Después del exitoso arranque de su gira, Amor y Patria, El Potrillo continúa en la unión americana cumpliendo con el resto de las fechas que tiene programadas para octubre. Aunque está disfrutando al máximo su reencuentro con el público de Estados Unidos y tiene la fortuna de estar acompañado por su novia Karla Laveaga y por su hijo Álex Fernández, quien lo acompaña en algunas fechas, confesó en su última publicación en Instagram lo mucho que echa de menos a su nieta Cayetana quien, en los últimos días, ha estado disfrutando de una de sus actividades favoritas desde que era muy pequeña, montar a caballo.

El Potrillo y el amor por su nieta

Gracias a las redes sociales, El Potrillo hace frente a la distancia y se mantiene en contacto con los suyos mientras trabaja, así lo dejó ver al publicar en su feed una serie de fotos de su nieta montando a caballo: “Y mientras tanto en Guadalajara, Jalisco… Te extraño enana”, escribió el cantante junto a este álbum en el que se ve a su nieta, feliz montando un caballo. En esta publicación también incluyó un especial video en el que se ve a la niña de dos años 7 meses cantando con el sentimiento de los Fernández el tema de Juanito Farias Caballo de Palo. Conmovida por la publicación de El Potrillo, su hija Camila, mamá de la niña, le escribió en los comentarios: “Te amamos pa. Te extrañamos mucho también”.

Su familia en la gira

Pero Camila no es la única que echa de menos a su papá, en otra publicación en la que El Potrillo posó en el jet privado en el que se transporta durante la gira, América Fernández, gemela de Camila, le escribió: “Ya te extraño muchísimo”. El cantante aprovechó esta publicación para dar a conocer las fechas que tienen programadas hasta el 28 de octubre, día en que concluirá el tour Amor y Pasión por Estados Unidos, un plan de trabajo que realizó el año pasado y que quiso repetir. Tal como lo hizo en 2022, El Potrillo está acompañado de su hijo Álex Fernández en algunas fechas, situación por la cual Mía, la nieta menor del cantante, los ha acompañado a algunos vuelos: “A mi compañera de vuelo se le cansó el caballo jajaja y van 6 día de gira apenas”, escribió al comienzo del tour junto a una foto al lado de la bebé de un año de edad.

Aprovechando que ha podido compaginar algunas de estas fechas con su hijo Álex y su familia, los Fernández han acudido en sus tiempos libres a Los Estudios Universal, sitio en el que celebraron el cumpleaños 32 de Karla Laveaga, para días después, acudir, a Disneylandia, donde la pequeña Mía se dio vuelo visitando el castillo de las Princesas y conociendo a sus personajes favoritos: “Gracias vida por estos recuerdos mágicos”, escribió el cantante sobre como descripción de un álbum de fotos de su inolvidable visita familia al famoso parque de diversiones en el que posaron junto a Mickey Mouse y donde vimos a la pequeña Mía con un disfraz del Pato Donald.

Su nueva agenda de trabajo

Debido a la disciplina que su papá don Vicente Fernández le inculcó, Alejandro Fernández se acostumbró a dedicar su vida a su carrera; sin embargo, en los últimos años, ha querido priorizar su tiempo en familia y procura organizar sus tiempos para disfrutar a los suyos y no perderse nada de la vida de sus nietas: “Cuando yo empecé a cantar, mi papá, con tal de hacerme popular, regresó al Blanquita, y salía yo a cantar 5 canciones y mi papá cantaba 10, pero eran dos funciones diarias en temporadas de tres meses”, confesó en febrero pasado en el podcast Creativo donde reveló cómo ha modificado sus fechas actualmente: “Me gusta mucho la playa, me voy mucho a Vallarta, tengo una casa allá y aprovechó, es como mi retiro y paso mucho tiempo en Vallarta, Colorado y Los Ángeles, me tomo un mes en verano, que tengo un viaje ya planeado a Europa y duro como dos meses, me tomo mis descansos. Trabajo mucho, pero también descanso mucho”, le contó a Roberto Martínez durante esta charla.