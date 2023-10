Después de vivir 6 años en la selva, Valentino Lanus regresa a las telenovelas

Después de un retiro absoluto de la pantalla chica, Valentino Lanus sorprendió con el anuncio de su próximo regreso a las telenovelas en Tu vida es mi vida, una historia que protagonizará con Susana González con quien el actor ya había colaborado hace más de 20 años. Luego de una larga ausencia, el actor se reencontró con la prensa durante la conferencia de prensa en la que presentaron este melodrama. Durante su charla con los medios de comunicación, el actor contó cómo fue que luego de unas vacaciones a la selva de la Riviera Maya decidió dejarlo todo para comenzar una nueva vida en aquel sitio que describió como mágico: “Yo estaba feliz, pero no sabía que se podía estar más feliz”, comentó cuando le preguntaron por qué decidió regresar a la televisión como galán de telenovelas, una profesión en la que se consagró en títulos como Las tontas no van al cielo o El juego de la vida.

Su regreso como galán de telenovelas

El actor adelantó que además de su retorno a las telenovelas está preparando un proyecto en el que va a compartir todo lo que aprendió durante el tiempo que estuvo alejado de los reflectores: “Esa vida fue un proceso como de seis años completos de alejarme de todo, pero después de que descubres cosas tan importantes la vida te lleva a regresar para compartir, es parte de la estructura de despertar cuando tienes una experiencia verdaderamente con grandes acontecimientos te lleva a la naturaleza de compartir. Cuando despiertas ya no hay retorno y lo más importante es compartir. Quiero abrir una escuela de preparación”, confesó el actor quien recordó cómo fue que tomó la decisión de vivir en la selva: “Llegué un día de vacaciones y cuando llegué la selva me llamó y me quedé, fue algo interesante toda una experiencia y traigo muchas cosas qué compartir”, dijo.

Su vida en la selva

Sobre cómo fueron sus días alejados del glamour de la televisión, dijo: “En la naturaleza completamente y precisamente ahí empecé a dedicarme al yoga de forma profunda y pasaron cosas maravillosas en estas prácticas, diseñé otras prácticas muy interesantes, así es que tengo mucho de qué platicarles, muchas cosas muy buenas”. Valentino reconoció que su relación con su esposa María también fue fundamental para tomar la decisión de mudarse a la selva: “Ella ya era un ser espiritual, sus padres son seres muy evolucionados, yo la conocí después de un despertar importante en la selva, sí ella me hubiera conocido de actor, ni ella me hubiera gustado, ni yo le hubiera gustado, tuvieron que pasar cosas importantes para que la vida nos uniera”.

Valentino también habló de su paternidad y su labor con su pequeña hija: “Tengo una niña, María Magdalena, tiene 7 años, es una joya. La gran misión es mantener a tu familia unida y lograr, porque es pesado, es un reto enorme unir dos universos completamente separados, crear una familia y tener a tus hijos, es la misión más grande”, comentó sobre la unión con su esposa María y su proyecto de familia juntos. Reconoció que tras su despertar espiritual ve el mundo con otros ojos: “Todo es una diversión, estoy viviendo la vida como en realidad se tiene que vivir en un gozo y un esplender”. Estos años alejado de la televisión le sirvieron para conocer más sobre un tema que le apasiona: “Me dediqué seriamente al estudio de los textos sagrados, me dediqué al estudio de las religiones, me envolví en las religiones, me exploré la religión budista a profundidad, religión judía, la religión católica y también la musulmana, es algo fascinante, cuando despertamos te das cuenta que todo es lo mismo”.

Valentino opina sobre Amber Heard

En este reencuentro con la prensa, Valentino fue cuestionado por sus amores del pasado, respetuoso, dijo haciendo referencia a sus romances con Jacky Bracamontes y Amber Heard: “Creo fehacientemente que todo está diseñado para que cuando llegue quién tiene que ser y esto viene guiado por los hijos”. El actor sorprendió al hablar sobre la exesposa de Johny Depp con quien, actualmente todavía tiene una amistad: “Es un encanto de persona, nosotros, dentro del proceso de alejarnos del mundo, hubieron momentos difíciles, duros y hubo gente que estuvo cerca de nosotros apoyándonos y una de ellas fue Amber Heard que es un encanto, es una persona que nosotros queremos mucho, que respetamos profundamente y sentimos que este medio, como el de Hollywood, es de sálvate tú, yo los veos como víctimas de una circunstancia, yo creo que los dos tienen sus propias versiones, ellos saben cómo ocurrieron las cosas y siempre el respeto es algo que tenemos que aprender”, confesó.