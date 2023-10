La especial escapada de Romina Poza a Monte Albán

Tras concluir las grabaciones de Vencer la culpa, el proyecto con el que Romina Poza ingresó por la puerta grande al mundo de las telenovelas, la hija mayor de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Después de su viaje a Buenos Aires, Argentina, la joven actriz, de 22 años de edad, volvió a hacer sus maletas, esta vez, para visitar uno de los lugares más espectaculares de nuestro país, la ciudad arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca, un sitio que conquistó a personalidades como la Reina Isabel II, en 1975, durante una de sus visitas a México. En este viaje, Romina estuvo acompañada por su compañero actor en la serie Isla Brava, Pablo Astiazarán, con quien se dejó ver cercana, provocando que varios internautas se preguntaran si entre ellos hay algo más que una amistad.

El acompañante de Romina

A través de su cuenta de Instagram, Romina Poza compartió varias instantáneas de su visita a Monte Albán, donde incluyó una linda imagen, captada por Pablo, en la que aparece con la ciudad arqueológica como telón de fondo, mientras que ella también mostró su talento como fotógrafa captando un gran momento de su acompañante: “Foto 4, Pablo en muy contento y sonriente”, escribió la actriz haciendo referencia a la imagen que le tomó. Lo curioso fue la respuesta del actor quien, de alguna manera, desató sospechas de que podrían estarse conociendo más allá de una amistad: “Pues claro que estaba contentísimo”, escribió junto a un emoji de corazón que publicó dejando ver lo especial que es para él la compañía de Romina quien se encuentra soltera desde hace un par de años.

Oaxaca, un lugar mágico

Aprovechando su estancia en Oaxaca, Romina Poza compartió algunas imágenes del árbol de Tule conocido por poseer el diámetro del tronco más grande del mundo: “El Tule y sus mágicas formas”, escribió como descripción de este álbum. También quedó encantada con el proceso textil de la comunidad de Teotitlán, un lugar que también la dejó sin palabras: “Flor de cempasúchil seca: se fermenta y se convierte en pintura natural”, escribió en una parte de la descripción de estas fotos que, a su mamá, Mayrín Villanueva, le encantaron: “Hermoso proceso”, escribió la también actriz. Antes de su viaje a Oaxaca, Romina asistió con su hermanita Julia al concierto de The Weeknd en el Foro Sol de la Ciudad de México, según presumió en su feed de Instagram: “Las amo tanto”, fue la reacción de Mayrín Villanueva a la aventura musical de sus hijas.

El viaje a Oaxaca de Romina Poza ha dado mucho de qué hablar debido a la cercanía que muestra con Pablo, su ex compañero actor, con quien no es la primera vez que se deja ver, tanto en público como en redes sociales. En mayo pasado, en el marco del estreno de la serie Isla Brava, protagonizada por Fernanda Castillo y Erik Hayser, Romina Poza le concedió una sincera entrevista a su tío, Javier Poza, en la que le confesó que los amigos que hizo en esta producción se han vuelto muy especiales para ella, ya que, además de ser su primer proyecto como actriz, el elenco tuvo que viajar durante más de tres meses a Tenerife: “Me fui a España tres meses. Muchas cosas dejé, muchas cosas adopté, aprendí muchas cosas nuevas, a estar en un set y ser dirigida. Conocí a mucha gente que ahora es muy importante para mí, ahora son parte esencial de mi vida, los veo muy seguido”, comentó haciendo referencia al elenco del que también formó parte Pablo Astiazarán.

La cercanía de Romina y Pablo

Por su parte, Pablo también ha compartido lo especial que fue para él la grabación de Isla Brava y el gran grupo de amigos que se creó en el set donde también figura la actriz Bárbara López, hija del productor Reinaldo López: “Todos ustedes me hicieron sentir el hombre más feliz y afortunado del mundo. Los quiero tantísimo y me los llevo conmigo siempre”, escribió en una foto donde aparece junto a Romina quien le escribió junto a un emoji de corazón: “Esa puerta me hace reír cada vez más fuerte y compartir esta enorme aventura contigo me hace sentir cada vez más afortunada”, a lo que él respondió con un: “La fortuna es toda mía”.