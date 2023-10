Salma Hayek y su hija Valentina Paloma coordinan looks en su velada con los Beckham En compañía de su hija Valentina Paloma, la actriz Salma Hayek asistió a una after party en Londres para celebrar el estreno del documental de David Beckham

A unos días de conquistar la Semana de la Moda de París con la presentación de la nueva colección de su exclusiva firma, Victoria Beckham y los suyos se trasladaron a la capital del Reino Unido para asistir a la premier del documental que David ha estrenado de la mano de Netflix. Al término de la presentación oficial que se llevó a cabo en el reconocido cine Curzon Mayfair, la familia entera siguió la fiesta en el club privado The Twenty Two en Londres junto a un extenso grupo de estrellas de Hollywood en el que se encontraba Salma Hayek, quien llegó a demostrarle su apoyo a los Beckham acompañada por su hija, Valentina Paloma Pinault. Al igual que en cada una de sus apariciones, la guapa actriz y su primogénita -que acaba de celebrar sus dulces 16- dieron muestra de su estilismo más glamuroso, sólo que en esta ocasión se aventuraron a sumarse a una de las tendencias favoritas entre las celebridades: los looks coordinados.

El look de Salma Hayek, de la mano de Victoria Beckham

Aunque en temas de moda la guapa veracruzana suele decantarse por firmas como Gucci, Saint Laurent o Alexander McQueen -las cuales pertenecen al conglomerado de su esposo François-Henri Pinault-, para su velada con los Beckham decidió hacer un guiño a la anfitriona llevando una de sus creaciones. Salma lució un vestido morado de la colección Primavera/Verano 2024 de Victoria Beckham (conocida bajo las siglas VB), que mostraba un delicado detalle fruncido a la altura de la cadera, con el que acentuaba su cintura. En la parte superior tenía una pequeña abertura circular sobre el hombro izquierdo que le añadía una pizca de sensualidad a este elegante diseño, cuyo largo terminaba en una pronunciada caída asimétrica.

En cuanto a joyas, la protagonista de Magic Mike’s 3 portó un par de anillos y unos aretes de brillantes de la marca Boucheron. Y culminó su look con un bolso negro vintage firmado por Yves Saint Laurent, que combinó con unas plataformas de charol de Amina Muaddi, cuyo costo rondan los 17, 037 pesos mexicanos. Su maquillaje de tonos púrpuras y labios rosados estuvo a cargo del makeup artist Alex Babsky, mientras que Miguel Martin Perez -su estilista de cabecera-, estuvo detrás de su peinado.

La apuesta chic de Valentina Paloma

A juego con las tonalidades del outfit de su mamá, Valentina Paloma eligió un minivestido de terciopelo morado, que combinó con un saco sastre y unas medias oscuras. Al igual que Salma, optó llevar sus accesorios en negro, desde sus zapatillas de tacón hasta su bolso de correa. Apostando por “el menos es más”, presumió su rubia melena en suaves ondas y un maquillaje muy natural, ideal para su edad y con el que lució radiante ante las cámaras. Sin duda, la joven ha encontrado en el impecable estilo de la actriz mexicana una fuente de inspiración para formular cada uno de sus looks, por supuesto, bajo sus propios términos y gustos.

Salma Hayek, orgullosa de que su hija Valentina Paloma desee seguir sus pasos

Emocionada por la gran noche que vivió su familia, Victoria no dejó pasar la oportunidad de agradecerle a Salma por lucir una de sus creaciones. Fue a través de sus historias de Instagram que la diseñadora compartió una foto de la mexicana sobre la que escribió la palabra “Besos”, antes de indicar que Hayek forma parte de sus llamadas “#VBMuses”, las mujeres que han inspirado su colección.

Salma Hayek aplaude el talento de su hija Valentina Paloma

Recientemente, la actriz fue la invitada especial del popular programa de ABC, en donde se refirió a las aspiraciones actorales de su hija, quien el próximo mes de septiembre cumplirá 16 años. “¿Sabes lo que siento por eso?”, comentó la jarocha luego de que uno de los presentadores le preguntara qué opinaba de que Valentina Paloma quisiera seguir sus pasos: “Eso hubiera sido un desastre si estás en este negocio y tu hijo quiere hacer eso y no tiene talento, ese es ‘el beso de la muerte’, porque te van a molestar para siempre. Pero ella tiene mucho talento”, comentó la actriz.