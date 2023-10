¿Escapada romántica? Adianez Hernández y el ex de Larisa Mendizabal, presumen su viaje a Nueva York

Después del revuelo mediático que originó el anuncio del divorcio entre Adianez Hernández y Rodrigo Cachero, poco a poco, todos los involucrados retoman sus vidas. Luego del encuentro entre Cachero y Larisa Mendizabal, mamá de su primogénito, durante la ceremonia de graduación de Santiago de la carrera de Arte Dramático, los ex de ambos viajaron a Nueva York donde, por separado, compartieron con sus seguidores detalles de esta escapada en la que, si bien no compartieron fotos juntos, sí intercambiaron reacciones en Instagram. A través de su cuenta de Instagram, Adianez Hernández y Augusto Bravo han estado publicando detalles de su paso por Nueva York, una ciudad que aparentemente se convirtió en el primer destino que visitaron ahora que, todo parece apuntar, se están dando una oportunidad como pareja de manera formal.

Los dos en Nueva York

Ahora que han terminado con sus respectivas relaciones, Adianez Hernández y Augusto Bravo continúan dando pistas en redes sociales de su cercanía, esta vez, fueron sus publicaciones desde Nueva York lo dejó ver que disfrutaron juntos de la ciudad. La primera en dar a conocer que se encontraba en la ciudad de los rascacielos fue la ex participante de Survivor México quien compartió en su feed un video desde Times Square, una publicación a la que Augusto Bravo reaccionó con varios emojis de carita feliz. Hasta ese momento, él no había revelado que también se encontraba de visita en Nueva York, lo único que sabíamos es que, en días pasados se encontraba en Miami.

Sus cariñosas reacciones en redes

Sólo un día después de que Adianez compartió su video en Times Square, Augusto dio a conocer que él también se encontraba en la Gran Manzana y con una foto con la Estatua de la Libertad como telón de fondo reveló que se encontraba en el mismo destino que la presentadora. El cariño con el que Adianez reaccionó a esta foto deja claro que ya no intenta ocultar sus sentimientos hacía el ex de Larisa Mendizabal y le dejó un emoji de corazón en los comentarios. De acuerdo con las publicaciones de Adianez, durante su visita a Nueva York disfrutó junto a su familia a quien le dedicó unas emotivas palabras en otra imagen: “No era tanto la ciudad que necesitaba, era de este bello escape perfecto lleno de amor y de la familia que nunca falla, porque familia es familia”, se lee en la descripción de un álbum de su visita al restaurante TAO.

Tras el anuncio que hizo Rodrigo Cachero en sus redes sociales donde dio a conocer que después de 11 años junto a Adianez Hernández, mamá de sus dos hijos menores, habían decidido separarse, fue la conductora quien confirmó, dicha información durante un video que publicó en Instagram donde admitió que durante la recta final de su matrimonio sostuvo una relación extramarital con Augusto Bravo, ex novio de Larisa Mendizabal, mamá del hijo mayor de Cachero. En dicho clip, Adianez confesó que se había enamorado: “Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá, por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, Rodrigo, a Santi, no supe controlar mis emociones y sí, me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien”, aseguró.

Rodrigo Cachero y su regreso a la soltería

A pesar de la ruptura con Rodrigo Cachero, ambos han dejado claro que continuarán siendo un equipo con el bienestar de sus hijos, Ian y Kai. De hecho, este fin de semana, cuando Adianez se encontraba en Nueva York, los niños pasaban tiempo con sus papás con quien visitaron la playa. Fue el propio cachero quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir divertidas imágenes al lado de los menores de edad: “¡Gracias, gracias, gracias! Qué bonito fin de semana”, escribió el actor junto a varias imágenes junto a sus hijos. A su regreso a la ciudad, el actor compartió con la prensa algunos detalles de su vida tras el divorcio: “(Estoy) triste, sí te imaginas envejeciendo con esa persona, una familia, yo soy muy papá luchón, y sí de pronto las paredes de mi casa se sienten como vacías, pero nos fuimos ahorita a Acapulco de fin de semana, y los niños felices, y la verdad es que muy bien”, comentó de acuerdo con información del periodista Edén Dorantes.