La entrevista más mexicana a Gerard Piqué con todo y ¿un guiño a Shakira?

En días pasados, la visita de Gerard Piqué a México sorprendió a la prensa ávida por conocer la postura del exfutbolista sobre su separación de Shakira. Tras negarse a compartir alguna declaración de su polémica ruptura con la cantante, tomó la decisión de conceder una sorpresiva entrevista al famoso influencer de YouTube, El Escorpión Dorado, quien se trasladó hasta Barcelona para invitar a Piqué a disfrutar de una charla a bordo del automóvil mientras recorrían las calles de la capital catalana, un encuentro que causó revuelo entre los usuarios, deseosos por conocer más detalles de la situación actual del exjugador, quien ahora se enfoca en su actual proyecto como presidente de la Kings League, creada por él mismo en el año 2022.

¿Dijo Piqué algo sobre Shakira?

Amable, Piqué habló de cómo se encuentra en estos instantes tras su retiro del futbol, un periodo de constantes cambios en su vida en el que admite todo transcurre con calma para él. En el tono humorístico que lo caracteriza, El Escorpión no dudó en extenderle un peculiar saludo, sin hacer referencia directa a los recientes asuntos de su ruptura. “Hace mucho que no te veía, desde tu último escándalo, o sea, ayer”, expresó el entrevistador, a lo que el exfutbolista respondió con una espontánea sonrisa para conversar de cómo transcurren sus días ahora. “Ahora hace tiempo que estoy relajado, estoy tranquilo. Bueno, estoy disfrutando de haberme retirado y ahora presidente de la Kings League, ahora sí que nos la pasamos bien… Unos seis meses, nueve meses llevo (de retirado) estoy muy tranquilo, estoy muy bien, ya tocaba. Ahora en una nueva faceta de mi vida y con muchas ganas…”, respondió.

Durante la charla, el humorista lanzó varias indirectas al exjugador del FC Barcelona para dar pie a su conversación sobre Shakira, aunque este se mostró muy hermético y solo reaccionó con espontáneas risas ante las palabras del Escorpión, como cuando este se refirió en broma a sus “quince esposas en turno”. La plática se centró así en sus logros profesionales sobre las canchas, haciendo énfasis en lo motivado que se encuentra con su nuevo proyecto al frente de la Kings League. Entre otras cosas, habló de su desempeño como futbolista, luego de que El Escorpión le preguntara si le pediría perdón a algún jugador por alguna patada o barrida propinada en el pasado. “La verdad que a nadie porque siempre intenté ir con buena fe y soy de los centrales más limpios de la historia del futbol, no he roto una nariz, no he roto una pierna, nada…”, agregó.

Piqué se refiere a Bizarrap

En poco más de media hora de conversación, Piqué fue muy claro al no expresar palabra sobre Shakira y sus hijos, aunque sí hizo mención al músico Bizarrap, con quien Shakira lanzó un tema en el que aborda situaciones de su ex matrimonio. La conversación giró hacia este punto luego de que El Escorpión Dorado le preguntara si deseaba escuchar alguna complacencia musical, a lo que Gerard dijo: “No sé, ¿qué quieres poner? Ponme algo ahora que se ha puesto mucho de moda, Peso Pluma, algún estilo así que en México se lleve mucho, Peso Pluma con Bizarrap…”, expresó el exfutbolista, declaración aprovechada por El Escorpión, quien de inmediato dijo: “¿Alguna otra de Bizarrap o ya le dejo así?”, palabras a las que Piqué respondió: “No, déjalo así”, dijo entre risas sin ahondar en más.

Por ahora, Piqué se mantiene activo en su nuevo proyecto futbolístico, al mismo tiempo en que disfruta de su relación sentimental con Clara Chía, otro aspecto de su vida del que no habló en esta charla estrenada recientemente en YouTube. Mientras tanto, Shakira se encuentra enfocada de lleno en su carrera musical, al mismo tiempo en que cuida de los hijos que tuvo con el exjugador, quien de igual manera comparte tiempo con ellos.

