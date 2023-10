El emotivo mensaje de Cynthia Rodríguez a su hijo Leoncito al cumplirse dos meses de su nacimiento

Fue el pasado 3 de agosto cuando Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera pudieron hacer realidad su anhelo de convertirse en padres con la llegada de su pequeño León. Un acontecimiento que sin duda ha marcado sus vidas para siempre y con el que no podrían estar más encantados, por lo que a pesar de la discreción con la que han manejado sus vidas privadas y su relación, han querido hacer partícipes a sus fans de la alegría que sienten en estos momentos en los que la vida les ha permitido comenzar una nueva etapa como familia, esta vez de la mano de su primogénito. Es por eso que, al cumplirse dos meses de la llegada de Leoncito, como suelen llamarlo de cariño, ha sido la cantante quien no ha querido pasar por alto esta fecha, por lo que incluso mandó a hacer un increíble pastel para celebrar los primeros dos meses de vida de su bebé.

Dos meses de inmensa alegría

A través de sus historias de Instagram, Cynthia compartió una nueva fotografía de Leoncito, en la cual solo se podía observar sus piecitos y parte de su cuerpo, procurando no mostrar su rostro, pues en ese aspecto han preferido ser muy cuidadosos. Al pie de la imagen, la intérprete escribió un emotivo mensaje en el que dejó en claro lo feliz que se encuentra desde que su pequeño llegó a este mundo. “Dos meses del amor más bonito del mundo. Te amo mi Leoncito”, expresó la intérprete de lo más emocionada, dejando en claro lo importante que es para ella esta fecha. Por otro lado, la también presentadora compartió con sus fans una imagen del increíble pastel con el que celebraron los dos meses de Leoncito, el cual estaba adornado con un unos tiernos leones hechos de fondant y algunos detalles en color dorado.

La reflexión de Cynthia Rodríguez sobre la maternidad

Hace unos días, la exparticipante de La Academia acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una profunda reflexión sobre su experiencia con la maternidad, pidiendo a todos sus seguidores, y en especial a otras mamás, ser más empáticas con aquellas mujeres que recién comienzan su vida como mamás. “Lo último que debemos hacer es enviarnos energía negativa, al contrario tenemos que armar comunidad entre nosotras, apoyarnos, mandarnos amor, que es lo que más necesitamos en este momento”, dijo antes de sincerarse sobre lo desafiante que han sido estas últimas semanas para ella, “Como somos una comunidad me encantaría poder compartirles todo lo que me ha funcionado si en algo les puede servir. Vieron cómo disfruté mi embarazo, el posparto también lo estoy disfrutando, pero ustedes saben el reto que también es, quien ya lo ha vivido, día por día”, agregó.

¿A quién se parece Leoncito?

Hace unos días, Carlos Rivera abrió su corazón para hablar de esta nueva etapa de su vida, en la que la que ha podido conocer una nueva faceta del amor que nunca antes había experimentado, pero con la que se siente sumamente feliz, por lo que no ha dudado en tomarse el debido tiempo para disfrutarla al máximo. “Tuve justo un mes en el que yo pedí no poner nada en mi agenda para dedicarme al cien por ciento a realmente a disfrutar el primer mes de mi hijo y literalmente cambiar pañales, (he cambiado) bastantes… Es un bebé muy pequeño que solo hace tomar leche de su mamá, obviamente para los dos es algo muy nuevo…”, reveló el cantante ante los micrófonos de la emisora radiofónica Cadena Dial.

Entre otras cosas, Carlos se sinceró sobre el parecido físico de su hijo, y aunque no ha mostrado una fotografía de su rostro, sí reveló a quién se parece más el bebé. “Es un niño gigante, tiene unas manos enormes, en eso es igualito a mí y mucho. Creo que es una mezcla de los dos, pero creo que yo le gané un poquito más pero no salió tan morenito como yo, salió más como la madre, un poquito más blanquito…”, dijo.