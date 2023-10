Victoria Beckham habla de la crisis que tuvo con David ante aquellos rumores de infidelidad

Son una de las parejas más poderosas del mundo, pero no solamente han conquistado en sus respectivos ámbitos, David y Victoria Beckham han logrado también sacar adelante a una hermosa familia con sus cuatro hijos. Si se pensaba que lo que habían hecho, él en las canchas y ella sobre los escenarios, era suficiente, bastaba ver la segunda etapa de sus carreras, con David convirtiéndose en un exitoso empresario en el mundo del balompié, contando en su equipo con el mejor jugador del mundo, mientras que Victoria tomó por sorpresa al mundo de la moda con su exitosa firma que sigue creciendo con el pasar de los años. Pero, en definitiva, su mayor éxito son sus cuatro hijos, quienes los acompañan en todo momento. Basta ver las imágenes del desfile de Victoria hace unos días en París, para ver cómo sus hijos son los grandes protagonistas de estos momentos -incluso cuando Romeo se ha perdido el show, ya que se encuentra desarrollando su carrera como futbolista-. Ha sido precisamente en medio de estos triunfos y alegrías que David ha estrenado un documental hecho con Netflix sobre su vida y carrera. Como era obvio, Victoria ha sido la otra gran protagonista de esta producción en la que el británico habla por primera vez de distintos asuntos, como la depresión que sufrió en algún momento y cómo es que fue trabajando en distintos aspectos de su carrera. En medio de estos temas que se tocaban por primera vez, Victoria se refirió a la crisis que la pareja vivió mientras residían en Madrid, cuando comenzaron a correr los rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista con su asistente.

Qué dijo Victoria Beckham sobre estos momentos

El contexto fue uno muy sonado en aquellos momentos, David había firmado con el Real Madrid y la familia se mudaba al completo a España. Ante este cambio, Beckham despedía a su asistente Rebecca Loos, quien aparentemente, en venganza, vendía al extinto tabloide News of the World una historia sobre su supuesto amorío con el futbolista. En el cuarto y último episodio de esta docuserie, que fue presentada esta noche en Londres con toda la familia al completo, se cuestiona a Victoria si éste fue el momento más difícil de las dos décadas de su matrimonio, a lo que responde inequívocamente: “Cien por ciento”.

“Fue el período más difícil para nosotros. Porque se sentía como que el mundo estaba en contra nuestra. Así eran las cosas, nosotros estábamos en contra del otro, si soy completamente honesta. Antes de Madrid a veces se sentía que éramos nosotros en contra de todos, pero estábamos juntos, estábamos conectados, nos teníamos el uno al otro. Pero cuando estábamos en España, no se sentía que nos tuviéramos el uno al otro. Y eso es triste. Ni siquiera puedo empezar a decirte lo difícil que fue y cómo me afectó”, se le escucha decir honestamente. De forma honesta, Victoria confiesa que lo que más le costó fue haber tenido que dejar su país y vivir en España, dedicada a los niños para que David no perdiera el enfoque, lo que le afectó a un nivel en el que se lo resentía a su marido.

Lo que David dijo sobre este episodio

El futbolista abordó este tema, mientras se recordaba que en un inicio, Victoria se había quedado en Reino Unido, mientras él se desplazó en solitario a la Madre Patria. “Cuando me mudé a España al principio fue muy difícil, porque había sido parte de un club y de una familia toda mi carrera, desde que tenía quince años hasta que tenía veintisiete. Me vendieron de la noche a la mañana, el siguiente minuto estaba en la ciudad. No hablaba el idioma. Más importante, no tenía a mi familia. Cada vez que despertaba, sentíamos que había algo más…los dos lo sentimos en ese momento, no que nos estábamos perdiendo, sino que nos estábamos hundiendo”.

“No sé cómo sobrepasamos eso, totalmente. Victoria es todo para mí, el verla lastimada fue increíblemente difícil, pero somos guerreros y en ese momento necesitábamos pelear el uno por el otro, necesitábamos pelear por nuestra familia. Y teníamos algo por lo que valía la pena pelear. Había algunos días en los que despertabas y pensabas, ‘¿Cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a caminar hacia el campo de entrenamiento? ¿Cómo voy a hacer como que no hay nada malo? Me sentía físicamente enfermo cada día cuando abría los ojos, ‘¿Cómo voy a hacer esto?’”, dijo.

Ha de recordarse que, a pesar de los rumores, David siempre negó cualquier lazo con la mujer, quien nunca tuvo evidencia de lo que dijo, pero el daño estaba hecho.

