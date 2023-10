La sincera confesión de Ariel López Padilla sobre su relación con José Emilio Fernández Levy

En medio del distanciamiento que José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy, enfrenta con su hermana mayor, María Levy, así como de su madre adoptiva, Ana Bárbara, el jovencito ha encontrado refugio en el cariño de Ariel López Padilla, padre de su hermana María, quien consciente de los conflictos emocionales que José Emilio enfrenta debido a la ausencia física de su madre y tras la partida de su abuela, Talina Fernández, le ha tendido una mano. Algo sobre lo que el actor había sido muy discreto pero que el hijo menor de Mariana Levy reveló ante los medios recientemente, mostrándose agradecido ante la empatía que Ariel ha mostrado hacia él, al acogerlo como un miembro más de su familia. Precisamente sobre este tema es que López Padilla ha compartido mayores detalles, luego de que en un encuentro con la prensa fue cuestionado al respecto.

Ariel López Padilla, como un padre para José Emilio

Con la apertura con la suele mostrarse ante los medios, Ariel respondió los cuestionamientos respecto a su relación con José Emilio, una ocasión en la que el intérprete quiso compartir algunos detalles de lo que piensa sobre los hermanos de su hija María, así como el cariño que siente por cada uno de ellos. “Alguna vez alguien dijo, de broma y en serio, en los pueblos dicen: ‘Si está del lado de la cerca es nuestro’, ¿no? Entonces, parece gracioso, pero es verdad, cuando mi hija tiene una relación con sus medios hermanos pasan a ser mis hijos automáticamente, y no en el sentido figurado, sino pasan a ser mi responsabilidad, porque si ellos están bien, mi hija va a estar bien”, comentó el artista con total honestidad. “Todo lo que haya sucedido queda en anécdota, y por amor y lealtad a su mamá, a Mariana (Levy), que donde quiera que esté, sepa que yo voy a estar al pendiente de ellos”, agregó conmovido.

El intérprete reveló que tanto él como su esposa Paulina y los hijos que tiene con ella tomaron la decisión de acoger a Paula y José Emilio Levy como parte de su familia, y aunque habían sido muy discretos al respecto, por respeto a los jovencitos, agradeció el hecho de que José Emilio haya reconocido públicamente el apoyo que ha recibido de parte de ellos. “Esto ha sido un tema, porque lo manejamos muy discretamente, siempre, porque esto no es de ahora, es de hace un par de años, también con Paula, que ellos sepan que cuentan con nosotros como familia, o sea con Paulina, conmigo y con los niños”, compartió. “Lo mantuvimos un poco en secreto o no lo compartimos, y ahora se ha dado toda una situación para José Emilio, pues lo comentó y lo compartió, y de alguna manera te puedo decir que me conmueve mucho”, agregó.

Sobre las razones por las que él y su esposa han decidido brindar ese apoyo y cariño a los hijos de Mariana Levy, el actor expresó: “No había ninguna intención de nada, me preocupa que esté bien, estamos al pendiente, eso también me da mucho gusto, que mi hija se sienta bien, que se sienta que los integro, que los integramos, porque esperemos estar mucho tiempo en este mundo, y que la pasemos lo mejor posible”, señaló el intérprete.

¿Cómo es la relación Ariel con los hijos de Mariana Levy?

Ariel ahondó más en el tema y de lo más sincero habló de los términos en los que se ha dado su relación con los hijos menores de Mariana Levy, poniendo en claro los límites que ha establecido para que todos se sientan lo más cómodos posible. “La parte que puedo asumir con responsabilidad es velar por él, hasta donde yo pueda y hasta donde él quiera también. Yo trato de no involucrarme en las problemáticas que tengan con otras personas, con su papá, con sus tíos, porque no me corresponde, a mí me corresponden (cosas como): ‘Oye, ¿tienes donde lavar tu ropa?, ¿ya comiste?, ¿quieres pasar a ver la televisión un rato’, que él sienta que tiene un lugar, como todo adolescente, en donde estar, que la sensación de no poder tener un lugar a donde recurrir o a quien recurrir es algo que te puede afectar y que te lastima”, señaló el intérprete. “Nuestra casa es su casa, porque son parte de este pequeño universo que nos hace un poco cómplices y partícipes de todo lo que nos suceda como familia”, agregó.

