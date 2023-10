Rodrigo Cachero revela cómo se encuentra tras el revuelo mediático que causó su separación

Luego del revuelo mediático que causó la noticia de la separación de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, la cual se dio en medio de una situación un tanto delicada para las partes involucradas, las cosas en la vida del actor parecen tomar su cause, por lo que ahora se encuentra más tranquilo, lo que le ha permitido procesar las cosas desde una perspectiva más madura y teniendo muy claras sus prioridades y lo que es mejor para su familia, por lo que su única preocupación son los dos pequeños que tuvo con la conductora de televisión, con quien ha procurado mantener una relación cordial, a pesar de las circunstancias en las que se dio su separación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Así lo compartió Rodrigo durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad y apertura habló de cómo se encuentra tras los acontecimientos que se han venido dando en su vida personal en las últimas semanas. “(Estoy) triste, sí te imaginas envejeciendo con esa persona, una familia, yo soy muy papá luchón, y sí de pronto las paredes de mi casa se sienten como vacías, pero nos fuimos ahorita a Acapulco de fin de semana, y los niños felices, y la verdad es que muy bien”, expresó el intérprete con una sonrisa en el rostro, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes, revelando que para hacer frente a este capítulo de su vida, ha tenido que recurrir a ayuda profesional y a todo aquello que lo haga sentir más tranquilo. “Sí he tomado terapia, flores de bach, constelaciones, ayahuasca, todo lo que se pueda para estar tranquilo”, agregó.

Sobre la relación con Adianez, el intérprete dejó en claro que entre ellos todo se ha dado con cordialidad y desde el respeto, por lo que han logrado ponerse de acuerdo respecto a sus hijos, dejando en claro el amor que aún prevalece entre ellos y la disposición de ambos para hacer de este periodo de transición lo más ligero para sus hijos. “Muy bien. La verdad es que es la madre de mis hijos y la voy a respetar y a amar siempre, es una gran mujer, una gran mamá, y nos estamos acomodando muy bien con los niños, y los niños están muy bien”, compartió Rodrigo. “Con mucha contención, con mucho amor, con mucho apoyo, con la verdad por delante, entonces ahí van, ahí vamos, ellos están muy bien”, agregó en otro momento de la charla.

VER GALERÍA

Sobre cómo se encuentra tras estos días en los que su vida privada se convirtió en el centro de la conversación, el intérprete fue muy sincero. “Siempre un divorcio es doloroso”, compartió. “Mucho más tranquilo, creo que sirvió mucho que las cuatro partes hablaran y pues ni modo”, señaló el intérprete mostrándose agradecido por todo el cariño que ha recibido, luego de que se hiciera pública la noticia de su separación. “Todos superlindos, el apoyo ha sido increíble, y la verdad es que han respetado a la madre de mis hijos, me han respetado a mí, también a mis hijos, y eso se los agradezco porque ha sido mucho cariño y mucho apoyo por todos lados”, finalizó.

Pone un alto a los ataques

En días pasados, Rodrigo Cachero fue muy contundente a la hora de dejar en claro su posición frente a todo lo que se estaba diciendo en torno a su separación en los medios y en las redes sociales, pidiendo a la gente parar los ataques en contra de todos los involucrados y hacer caso omiso a información sin fundamento y que no viniera directamente de él. “No acepto la información que se da de mi persona, porque son notas infundadas y todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos. Son ellos a los que me toca proteger y cuidar. Yo en paz. No voy a caer en provocaciones, porque quiero que esta pesadilla termine lo antes posible. Para que exista un conflicto o pelea, se necesitan dos o más personas. No cuenten conmigo”. Cachero informó que a partir de ese momento sería más cuidadoso en redes para proteger a sus hijos: “Acabo en este instante de desactivar los comentarios, porque ayer unas mentes enfermas se atrevieron a publicar en el Instagram de mi hijo. Ellos son los menos culpables de todo este tsunami. Agradezco su apoyo y cariño. Bendiciones”, finalizó.

VER GALERÍA