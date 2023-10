Preocupación por Fedez, tras una nueva hemorragia

La noticia de que Fedez había tenido que ser hospitalizado de emergencia ante un problema con dos úlceras que le provocaron una hemorragia llegó de forma sorpresiva a finales de la semana pasada. Mientras que el músico italiano no se despega de las redes sociales, su silencio en ellas no fue lo primero en alertar que algo estaba pasando, sino que fueron las historias de su esposa, Chiara Ferragni, anunciando que dejaba de emergencia la Semana de la Moda de París, las que dejaban ver que algo pasaba. Ante la preocupación de sus seguidores, al ver aquella pantalla en negro con un corazón al centro en el perfil de Chiara, fue en la cuenta de Fedez en donde en primera persona se alertaba de lo sucedido. El músico explicaba que había necesitado dos transfusiones y agradecía a los doctores que le habían salvado la vida. Desde ese momento, la pareja no ha vuelto a tener actividad en las redes sociales, pero los medios locales han informado de una nueva hemorragia que habría llevado al cantante de 33 años al quirófano para cauterizarla, además de requerir una tercera transfusión sanguínea. Hasta el momento, sus padres han sido entrevistados a las afueras del hospital en el que se encuentra en España, quienes han dicho que se encuentran fuertes con el fin de sacar a su hijo adelante. Como se sabe, Fedez sufrió de cáncer pancreático hace un año, y después de una cirugía para removerle el tumor, ha estado en recuperación. Hace unos meses, tuvo otro episodio de salud, al cambiar el uso de antidepresivos que tiene que tomar y sufrir de una reacción secundaria que afectó su movilidad. A pesar de esto, en todo momento, Fedez y Chiara se han mostrado positivos, buscando sacar a sus hijos adelante.

Las palabras de los papás de Fedez

Según reporta el Corriere della Sera, Fedez está hospitalizado en el Fatebenefratelli de Milán, en donde a las afueras del lugar, el padre del cantante dijo brevemente Fraco Lucia, “Está un poco mejor, gracias”. La madre del músico, Annamaria Berrinzaghi, quien también aparece a menudo en sus redes sociales, agregó: “Debemos estar fuertes por él”. De momento, los medios locales siguen con preocupación la situación y todavía no se habla de una recuperación concreta, mientras que Fedez se mantiene en observación y en completo hermetismo de lo que está sucediendo tras el segundo episodio del domingo.

A pesar de que mucho se ha hablado de la relación de este nuevo episodio con su lucha contra el cáncer, los médicos han sido claros en que esto es un hecho aislado. Eso sí, el médico Massimo Falconi, cirujano de Fedez en aquella ocasión y quien lo atendió en el hospital San Raffaele de Milán, dejó claro en el diario italiano que en ese entonces: ‘le extirparon la mayor parte del duodeno, la vesícula biliar, la cabeza del páncreas y un trozo del intestino’. Aparentemente, lo que ocurrió en esta ocasión fue una ulceración intestinal que se puede dar en casos extraños, cerca de la saturación realizada en la mucosa intestinal.

El mensaje de Fedez

Ante la incertidumbre cuando uno de sus amigos pidió oraciones por él, Fedez decidió acabar con el misterio el viernes pasado e informar a sus seguidores: “Mientras tanto, gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, actualmente me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna. Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida”.

Aparentemente, en su país natal hay una franca preocupación por él, con personalidades de todos los ámbitos enviándole sus mejores deseos, como ha sido el caso de Michele Morrone, quien ha dicho que a pesar de no conocerlo le quiere desear toda la suerte en estos momentos, a través de un mensaje en sus redes sociales. Por su parte, Chiara se mantiene en completo silencio, atendiendo esta emergencia familiar del padre de sus hijos y su esposo.

